Phim Thư Tình Gửi Bà trở thành hiện tượng mới của phòng vé, gây sốt với điểm 9.2 trên Douban

Sao quốc tế 26/05/2026 13:30

Sau gần một tháng ra rạp, bộ phim điện ảnh Thư Tình Gửi Bà vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ tại phòng vé Trung Quốc. Tác phẩm không chỉ liên tục dẫn đầu doanh thu ngày mà còn tạo hiệu ứng truyền miệng tích cực, trở thành một trong những hiện tượng điện ảnh đáng chú ý nhất của thị trường Hoa ngữ thời gian gần đây.

Thư Tình Gửi Bà đang trở thành hiện tượng đáng chú ý của phòng vé Hoa ngữ khi liên tục lập nhiều thành tích ấn tượng cả về doanh thu lẫn hiệu ứng truyền thông. Theo số liệu công bố ngày 25/5, bộ phim đã bước sang ngày công chiếu thứ 26 với doanh thu trong ngày đạt khoảng 40,46 triệu NDT, chiếm hơn 80% tổng doanh thu toàn thị trường điện ảnh Trung Quốc. Thành tích này giúp phim nâng tổng doanh thu tích lũy lên 1,116 tỷ NDT, chính thức lọt vào top 120 phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc.

Điều đáng chú ý là sức hút của bộ phim vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù đã bước sang tuần công chiếu thứ tư. Trong bối cảnh thị trường điện ảnh cạnh tranh gay gắt với hàng loạt tác phẩm mới liên tục ra mắt, việc một bộ phim vẫn duy trì tỷ lệ doanh thu áp đảo được xem là điều hiếm gặp. Nhiều chuyên gia cho rằng hiệu ứng truyền miệng tích cực chính là yếu tố quan trọng giúp tác phẩm giữ được sức nóng bền bỉ.

Không chỉ thành công về mặt thương mại, Thư Tình Gửi Bà còn nhận được đánh giá rất cao từ khán giả đại chúng. Điểm số của phim trên nền tảng Douban hiện tăng từ 9,1 lên 9,2 điểm – mức đánh giá rất hiếm đối với một phim chiếu rạp thương mại. Điều này cho thấy bộ phim không chỉ thu hút người xem bằng hiệu ứng truyền thông mà còn thực sự tạo được sự đồng cảm mạnh mẽ về nội dung.

Nhiều ý kiến nhận định thành công của phim đến từ việc lựa chọn hướng đi giàu cảm xúc thay vì phụ thuộc vào kỹ xảo hay những đại cảnh hoành tráng. Nội dung khai thác tình cảm gia đình, ký ức và sự kết nối giữa các thế hệ đã chạm đến cảm xúc của đông đảo khán giả. Chính yếu tố gần gũi này giúp bộ phim tạo nên làn sóng thảo luận mạnh mẽ trên mạng xã hội cũng như các diễn đàn điện ảnh.

Trước đà tăng trưởng ổn định, hai nền tảng bán vé lớn là Maoyan và Taopiaopiao đều nâng dự báo doanh thu cuối cùng của phim lên hơn 1,8 tỷ NDT. Nếu đạt được con số này, đây sẽ trở thành một trong những dự án có tỷ lệ sinh lời cao nhất năm. Theo thông tin được chia sẻ, kinh phí sản xuất của bộ phim chỉ khoảng 14 triệu NDT – mức đầu tư khá khiêm tốn so với nhiều bom tấn hiện nay.

Sự thành công của Thư Tình Gửi Bà cũng phản ánh xu hướng mới của điện ảnh Trung Quốc, nơi khán giả ngày càng ưu tiên những tác phẩm có chiều sâu cảm xúc và khả năng kết nối với đời sống thực tế. Với những gì đang thể hiện, bộ phim được dự đoán sẽ tiếp tục kéo dài chuỗi ngày thống trị phòng vé trong thời gian tới.

