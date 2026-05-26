Dương Tử gây chú ý với loạt ảnh đóng máy phim mới 'Hoa Ngọc Lan Nở, Người Lại Đến'

Sao quốc tế 26/05/2026 12:45

Sau nhiều tháng ghi hình, đoàn phim Hoa Ngọc Lan Nở, Người Lại Đến vừa chính thức thông báo đóng máy, đồng thời tung loạt ảnh hậu trường của dàn diễn viên chính. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả yêu thích phim Hoa ngữ, đặc biệt khi đây là dự án đánh dấu màn hợp tác giữa Dương Tử và Âu Hào trong một tác phẩm mang màu sắc dân quốc, nữ quyền và nhiều biến động lịch sử.

Loạt ảnh đóng máy cho thấy không khí thân thiết của ê-kíp sau thời gian dài làm việc cùng nhau. Dương Tử xuất hiện với vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng trưởng thành, đúng tinh thần nhân vật Đổng Trúc Quân mà cô đảm nhận. Trong khi đó, Âu Hào gây chú ý với tạo hình đậm chất thời dân quốc, mang vẻ phong trần và mạnh mẽ. Nhiều khán giả nhận xét cả hai có ngoại hình và thần thái phù hợp với bối cảnh phim, tạo thêm kỳ vọng cho dự án ngay từ giai đoạn đầu.

Bên cạnh hai diễn viên chính, bộ phim còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ như Ngô Việt, Lý Trình Bân, Quách Hiểu Đình hay Nghê Hồng Khiết. Dàn diễn viên đông đảo cùng câu chuyện giàu màu sắc thời đại được xem là một trong những yếu tố giúp tác phẩm nhận được nhiều quan tâm trước khi lên sóng.

Phim kể về cuộc đời nhiều biến động của A Viên, cô gái nghèo bị bán vào kỹ viện từ nhỏ để mưu sinh. Từ một người chỉ biết cách tồn tại giữa xã hội đầy định kiến, cô dần thay đổi số phận sau khi gặp nhà cách mạng Hạ Chi Thời. Cuộc đào thoát khỏi Trường Tam Lâu không chỉ mở ra hành trình mới mà còn đánh dấu sự xuất hiện của Đổng Trúc Quân – người phụ nữ độc lập, bản lĩnh và đầy tham vọng.

Điểm nổi bật của phim nằm ở hành trình trưởng thành của nhân vật nữ chính trong bối cảnh xã hội cũ nhiều ràng buộc. Sau khi kết hôn và sang Nhật du học, Đổng Trúc Quân trở về quê nhà với thân phận phu nhân đô đốc. Tuy nhiên, phía sau cuộc sống giàu sang là những áp lực gia đình, hôn nhân lạnh nhạt và định kiến khắt khe dành cho phụ nữ thời bấy giờ. Từ đó, cô lựa chọn quay lại Thượng Hải cùng bốn cô con gái để gây dựng cuộc sống mới bằng chính khả năng của mình.

Bộ phim còn khai thác hành trình lập nghiệp của Đổng Trúc Quân với nhà hàng Cẩm Giang và trà thất Cẩm Giang, qua đó phản ánh tinh thần tự chủ và khát vọng vươn lên của phụ nữ trong xã hội cũ. Song song với đó là những mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc và kịch tính.

Việc hoàn tất ghi hình cũng đồng nghĩa Hoa Ngọc Lan Nở, Người Lại Đến chính thức bước vào giai đoạn hậu kỳ. Với sự góp mặt của Dương Tử cùng nội dung đậm chất thời đại, tác phẩm hiện được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những phim dân quốc đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian tới.

Bộ phim cổ trang Trung Quốc mới ra mắt của Dương Tử đang trở thành tâm điểm chú ý trên iQIYI khi nhanh chóng vượt mốc 9.000 điểm nhiệt, cho thấy sức hút đáng kể ngay trong giai đoạn phát sóng đầu.

