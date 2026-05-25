Nam chính Hàn Đông Quân làm ảnh hưởng nỗ lực của Dương Tử trong 'Gia nghiệp'

Nhiều khán giả cho rằng Hàn Đông Quân chưa tạo được sự thuyết phục khi đảm nhận vai nam chính trong một bộ phim có màu sắc chính kịch như “Gia nghiệp”. Một số ý kiến nhận xét biểu cảm của nam diễn viên thiếu chiều sâu, ánh mắt chưa truyền tải được cảm xúc nhân vật, thậm chí bị chê “diễn như AI”.

Sau khi lên sóng, "Gia nghiệp" thu hút sự chú ý nhờ đề tài mới lạ, Dương Tử được đánh giá có sự nỗ lực lớn. Tuy nhiên, hiện tại dự án đang gặp nhiều tranh cãi. Càng về sau, bộ phim càng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Ngoài các tranh luận xoay quanh tuyến tình cảm và nhịp phim, diễn xuất của nam chính Hàn Đông Quân trở thành chủ đề gây bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc.

Không ít người xem đánh giá vấn đề không nằm ở tạo hình hay ngoại hình đơn thuần, mà là cảm giác thiếu kết nối giữa diễn viên và nhân vật. Trong các phân cảnh tình cảm với Dương Tử, khán giả cho rằng cả hai chưa tạo được phản ứng hóa học đủ mạnh để nâng đỡ tuyến cảm xúc của phim.

Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều bình luận cho rằng Dương Tử đã cố gắng đẩy cảm xúc trong các cảnh đối diễn nhưng nam chính chưa bắt nhịp được, khiến nhiều phân đoạn trở nên gượng gạo.

Bên cạnh đó, ngoại hình của Hàn Đông Quân cũng bị đưa ra bàn luận. Một bộ phận khán giả nhận xét gương mặt nam diễn viên có phần tròn hơn trước, thiếu nét góc cạnh từng tạo dấu ấn trong "Vô tâm pháp sư". Với dòng phim cổ trang nhiều cận cảnh như “Gia nghiệp”, sự thay đổi ngoại hình bị cho là ảnh hưởng đến cảm giác “thiếu niên” mà nhân vật cần có.

Tuy vậy, nhiều ý kiến cũng cho rằng nguyên nhân khiến phim hụt hơi không hoàn toàn nằm ở diễn viên. Kịch bản phần sau bị nhận xét phát triển tuyến tình cảm quá nhanh, thiếu lớp lang và chưa tạo được cao trào cảm xúc đủ mạnh.

Trong khi nam chính gây tranh cãi, dàn diễn viên thực lực của phim lại nhận được nhiều lời khen. Điền Tiểu Khiết được đánh giá cao với vai diễn giàu nội tâm, thể hiện rõ sự giằng xé của nhân vật trong bối cảnh gia tộc phong kiến. Phú Đại Long cũng gây ấn tượng nhờ lối diễn tiết chế nhưng giàu cảm xúc. Trong khi đó, Tào Lỗi được nhiều khán giả nhận xét có tương tác tự nhiên với Dương Tử hơn cả nam chính.

Dù gây tranh cãi, “Gia nghiệp” vẫn được đánh giá là bộ phim có chất lượng hình ảnh, phục trang và bối cảnh chỉn chu. Nhiều ý kiến cho rằng đây không phải tác phẩm thất bại hoàn toàn, nhưng việc nam chính chưa đủ sức nâng đỡ vai diễn đã khiến bộ phim thiếu đi “cú hích” cần thiết để bứt phá.