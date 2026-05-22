Vì sao phim 'Gia nghiệp' của Dương Tử không thể giữ chân khán giả?

Sao quốc tế 22/05/2026 11:34

“Gia nghiệp” được kỳ vọng là một trong những phim truyền hình Hoa ngữ nổi bật trong tháng 5, khi có sự tham gia đóng chính của nữ diễn viên Dương Tử.

Theo công bố của Khốc vân, sau 6 tập phát sóng, rating bộ phim đang có xu hướng giảm. “Gia nghiệp” hoàn toàn bị bộ phim “Nhân vật chính” của Lưu Hạo Tồn áp đảo. Theo truyền thông Trung Quốc, những bình luận trên Douban phần nào lý giải nguyên nhân nhiều khán giả “bỏ phim”.

“Gia nghiệp” kể về thời Gia Tĩnh triều Minh, cô con gái út của nhánh thứ 8 nhà họ Lý ở Huy Châu - Lý Trinh (do Dương Tử thủ vai) - nhờ tài năng và nỗ lực đã vực dậy ngành chế tác mực Huy Châu vốn suy tàn, khôi phục vinh quang trăm năm của gia tộc. Cô cùng con trai thứ nhà họ Lạc là Lạc Văn Khiêm (do Hàn Đông Quân thủ vai) đồng cảm và hỗ trợ lẫn nhau, cùng tái hiện thời kỳ huy hoàng của ngành ngành sản xuất và buôn bán mực Huy Châu.

Văn hóa mực Huy Châu mang đến cho câu chuyện một bối cảnh rộng lớn, nhưng tuyến trưởng thành của nữ chính lại gần như không thoát khỏi mô-típ “đại nữ chủ” sản xuất hàng loạt của phim Hoa ngữ hiện nay.

Vì sao phim 'Gia nghiệp' của Dương Tử không thể giữ chân khán giả? - Ảnh 1

Nhân vật chính nhất định phải có hoàn cảnh sống bi thảm, khắc nghiệt. Ở phim này, Lý Trinh vì lỗi lầm của cha mà bị trục xuất khỏi gia tộc. Hôn nhân của cô cũng bất hạnh vì sự can thiệp của người anh trai.

Mô-típ này được cho là quá quen thuộc, chẳng khác “Quốc sắc phương hoa” là bao. Gia cảnh sa sút, hôn nhân thất bại rồi vượt qua định kiến giới tính để phản công - câu chuyện của Lý Trinh trong “Gia nghiệp” giống như “bình mới rượu cũ”. Nhân vật chính lại vẫn là Dương Tử, khiến không ít khán giả cảm thấy nhàm chán.

Ngoài ra, Lý Trinh được cho là mang “hào quang nữ chính” quá rõ ràng. Từ nhỏ cô đã được xây dựng hình tượng là một thiên tài, nhưng các tình tiết phô diễn tài năng chưa đủ sức thuyết phục.

Sự trưởng thành của Lý Trinh cũng khá hời hợt. Dù lúc nhỏ hay lớn cô vẫn giữ cách hành xử như cũ: gặp chuyện là khóc, không phục thì gây náo loạn.

Vì sao phim 'Gia nghiệp' của Dương Tử không thể giữ chân khán giả? - Ảnh 2

Không chỉ vậy, bộ lọc của phim bị nhiều khán giả chê bai. Hiệu ứng làm mịn da bị nhận xét là “quá nặng”.

Một số khung hình sáng đến chói mắt, không giống ánh sáng tự nhiên. Dường như cả phim đều bị “chiếu đèn công suất lớn”, khiến cảnh thật mất đi vẻ cổ kính.

Rõ ràng diễn xuất của Dương Tử không tệ, nhưng lớp filter quá dày trên gương mặt đã che lấp các chi tiết diễn xuất đó. Chưa kể, Dương Tử hiện 35 tuổi, nên nhiều người đánh giá cô không còn phù hợp khi thể hiện những vai thiếu nữ.

Dù vậy, nội dung của “Gia nghiệp” vẫn được nhiều khán giả cho là đáng để theo dõi so với những phim cổ trang Hoa ngữ đầy lỗ hổng hiện nay.

Bị đá quả bóng vào bụng, bé trai 13 tuổi nguy kịch

Bị đá quả bóng vào bụng, bé trai 13 tuổi nguy kịch

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa kịp thời phẫu thuật cứu sống một bệnh nhi 13 tuổi trong tình trạng sốc mất máu do vỡ lách độ IV sau va đập mạnh vùng bụng khi chơi bóng đá.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bị đá quả bóng vào bụng, bé trai 13 tuổi nguy kịch

Bị đá quả bóng vào bụng, bé trai 13 tuổi nguy kịch

'Gia nghiệp' không đi vào lối mòn với tình tiết Dương Tử cải trang nam

'Gia nghiệp' không đi vào lối mòn với tình tiết Dương Tử cải trang nam

Dương Tử 'gây sốt' với 3 siêu phẩm lọt đề cử Kim Ưng

Dương Tử 'gây sốt' với 3 siêu phẩm lọt đề cử Kim Ưng

Dương Mịch và Dương Tử 'cạnh tranh' suất đề cử Thị hậu ở Bạch Ngọc Lan 2026

Dương Mịch và Dương Tử 'cạnh tranh' suất đề cử Thị hậu ở Bạch Ngọc Lan 2026

Sau Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba thắng kiện trong vụ AI giả mạo gương mặt

Sau Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba thắng kiện trong vụ AI giả mạo gương mặt

Dương Tử gặp khủng hoảng khi phim 'Gia nghiệp' xác nhận lịch phát sóng

Dương Tử gặp khủng hoảng khi phim 'Gia nghiệp' xác nhận lịch phát sóng

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến đầu tháng 6/2025, 3 con giáp ngồi không cũng giàu, tài khoản nhảy số không ngừng, vận may nở rộ, sự nghiệp cực vượng

Từ nay đến đầu tháng 6/2025, 3 con giáp ngồi không cũng giàu, tài khoản nhảy số không ngừng, vận may nở rộ, sự nghiệp cực vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
'Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu' Lưu Hạo Tồn lội ngược dòng với vai diễn trong 'Nhân vật chính'

'Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu' Lưu Hạo Tồn lội ngược dòng với vai diễn trong 'Nhân vật chính'

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng có vóc dáng khó tin ở tuổi 59

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng có vóc dáng khó tin ở tuổi 59

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Vì sao phim 'Gia nghiệp' của Dương Tử không thể giữ chân khán giả?

Vì sao phim 'Gia nghiệp' của Dương Tử không thể giữ chân khán giả?

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 "phép màu" nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 "phép màu" nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Đúng 7 ngày tới (22/5 - 28/5), 3 con giáp kiếm được bội tiền, vận mệnh Phú Quý, Tài Lộc sáng choang, túi tiền cũng rủng rỉnh

Đúng 7 ngày tới (22/5 - 28/5), 3 con giáp kiếm được bội tiền, vận mệnh Phú Quý, Tài Lộc sáng choang, túi tiền cũng rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Bị đá quả bóng vào bụng, bé trai 13 tuổi nguy kịch

Bị đá quả bóng vào bụng, bé trai 13 tuổi nguy kịch

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (23/5-24/5), 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh 'lấy rổ hứng tiền', song hỷ lâm môn, sự nghiệp phất phát đáng nể

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (23/5-24/5), 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh 'lấy rổ hứng tiền', song hỷ lâm môn, sự nghiệp phất phát đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/5/2026), 3 con giáp được Thần May Mắn 'chống lưng', xoay chuyển nghịch cảnh đổi đời sung sướng, đường công danh rộng mở

Cuối ngày hôm nay (22/5/2026), 3 con giáp được Thần May Mắn 'chống lưng', xoay chuyển nghịch cảnh đổi đời sung sướng, đường công danh rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Công an lên tiếng vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành tại quán bia ở Hà Nội

Công an lên tiếng vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành tại quán bia ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/5/2026, 3 con giáp giàu sang đổi vận, buôn may bán đắt, tiền của chất cao như núi, sự nghiệp hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/5/2026, 3 con giáp giàu sang đổi vận, buôn may bán đắt, tiền của chất cao như núi, sự nghiệp hanh thông

Thứ "thuốc bổ tự nhiên" bán đầy ngoài chợ giá vài nghìn đồng, biết cách ăn tốt ngang nhân sâm

Thứ "thuốc bổ tự nhiên" bán đầy ngoài chợ giá vài nghìn đồng, biết cách ăn tốt ngang nhân sâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Ngọc Văn mất vai trong phim mới có Lưu Vũ Ninh, Tôn Hồng Lôi

Vương Ngọc Văn mất vai trong phim mới có Lưu Vũ Ninh, Tôn Hồng Lôi

'Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu' Lưu Hạo Tồn lội ngược dòng với vai diễn trong 'Nhân vật chính'

'Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu' Lưu Hạo Tồn lội ngược dòng với vai diễn trong 'Nhân vật chính'

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng có vóc dáng khó tin ở tuổi 59

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng có vóc dáng khó tin ở tuổi 59

'Gia nghiệp' không đi vào lối mòn với tình tiết Dương Tử cải trang nam

'Gia nghiệp' không đi vào lối mòn với tình tiết Dương Tử cải trang nam

Ngu Thư Hân 'gây sốc' khi tự bỏ tiền để dự sự kiện quốc tế

Ngu Thư Hân 'gây sốc' khi tự bỏ tiền để dự sự kiện quốc tế

Ngoại hình thư sinh của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy năm 35 tuổi gây bão cõi mạng

Ngoại hình thư sinh của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy năm 35 tuổi gây bão cõi mạng