Vì sao phim 'Gia nghiệp' của Dương Tử không thể giữ chân khán giả?

“Gia nghiệp” kể về thời Gia Tĩnh triều Minh, cô con gái út của nhánh thứ 8 nhà họ Lý ở Huy Châu - Lý Trinh (do Dương Tử thủ vai) - nhờ tài năng và nỗ lực đã vực dậy ngành chế tác mực Huy Châu vốn suy tàn, khôi phục vinh quang trăm năm của gia tộc. Cô cùng con trai thứ nhà họ Lạc là Lạc Văn Khiêm (do Hàn Đông Quân thủ vai) đồng cảm và hỗ trợ lẫn nhau, cùng tái hiện thời kỳ huy hoàng của ngành ngành sản xuất và buôn bán mực Huy Châu.

Theo công bố của Khốc vân, sau 6 tập phát sóng, rating bộ phim đang có xu hướng giảm. “Gia nghiệp” hoàn toàn bị bộ phim “Nhân vật chính” của Lưu Hạo Tồn áp đảo. Theo truyền thông Trung Quốc, những bình luận trên Douban phần nào lý giải nguyên nhân nhiều khán giả “bỏ phim”.

Văn hóa mực Huy Châu mang đến cho câu chuyện một bối cảnh rộng lớn, nhưng tuyến trưởng thành của nữ chính lại gần như không thoát khỏi mô-típ “đại nữ chủ” sản xuất hàng loạt của phim Hoa ngữ hiện nay.

Nhân vật chính nhất định phải có hoàn cảnh sống bi thảm, khắc nghiệt. Ở phim này, Lý Trinh vì lỗi lầm của cha mà bị trục xuất khỏi gia tộc. Hôn nhân của cô cũng bất hạnh vì sự can thiệp của người anh trai.

Mô-típ này được cho là quá quen thuộc, chẳng khác “Quốc sắc phương hoa” là bao. Gia cảnh sa sút, hôn nhân thất bại rồi vượt qua định kiến giới tính để phản công - câu chuyện của Lý Trinh trong “Gia nghiệp” giống như “bình mới rượu cũ”. Nhân vật chính lại vẫn là Dương Tử, khiến không ít khán giả cảm thấy nhàm chán.

Ngoài ra, Lý Trinh được cho là mang “hào quang nữ chính” quá rõ ràng. Từ nhỏ cô đã được xây dựng hình tượng là một thiên tài, nhưng các tình tiết phô diễn tài năng chưa đủ sức thuyết phục.

Sự trưởng thành của Lý Trinh cũng khá hời hợt. Dù lúc nhỏ hay lớn cô vẫn giữ cách hành xử như cũ: gặp chuyện là khóc, không phục thì gây náo loạn.

Không chỉ vậy, bộ lọc của phim bị nhiều khán giả chê bai. Hiệu ứng làm mịn da bị nhận xét là “quá nặng”.

Một số khung hình sáng đến chói mắt, không giống ánh sáng tự nhiên. Dường như cả phim đều bị “chiếu đèn công suất lớn”, khiến cảnh thật mất đi vẻ cổ kính.

Rõ ràng diễn xuất của Dương Tử không tệ, nhưng lớp filter quá dày trên gương mặt đã che lấp các chi tiết diễn xuất đó. Chưa kể, Dương Tử hiện 35 tuổi, nên nhiều người đánh giá cô không còn phù hợp khi thể hiện những vai thiếu nữ.

Dù vậy, nội dung của “Gia nghiệp” vẫn được nhiều khán giả cho là đáng để theo dõi so với những phim cổ trang Hoa ngữ đầy lỗ hổng hiện nay.