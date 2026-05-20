Ngu Thư Hân 'gây sốc' khi tự bỏ tiền để dự sự kiện quốc tế

Sao quốc tế 20/05/2026 14:45

Mới đây, tin đồn Ngu Thư Hân tự bỏ tiền túi để tham gia sự kiện Gold Gala diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) hồi đầu tháng 5.

Mới đây, cựu quản lý của nữ diễn viên Cổ Lực Na Trát - Lý Đăng Khoa - người từng có 10 năm kinh nghiệm trong giới giải trí Hoa ngữ - gây chú ý khi nhắc đến việc Ngu Thư Hân tự chi trả một phần chi phí khi tham gia các hoạt động quốc tế.

Theo Lý Đăng Khoa, việc nghệ sĩ Trung Quốc ra nước ngoài tham dự tuần lễ thời trang hay các sự kiện quốc tế phải tự bỏ tiền chi trả một phần chi phí là hiện tượng rất phổ biến trong ngành.

Nguyên nhân là do ngân sách hỗ trợ từ các thương hiệu nước ngoài thường có hạn, ví dụ chênh lệch tỉ giá hay chi phí cho cả ê-kíp đi cùng. Đặc biệt với nghệ sĩ mới, đây cũng là cách để duy trì và mở rộng nguồn tài nguyên quốc tế.

Anh đặc biệt giải thích: “Có thể Ngu Thư Hân thương nhân viên nên tự bỏ tiền túi nâng cấp khách sạn và bữa ăn cho họ”, đồng thời khen cô là “một người sếp tốt”.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự kiện này áp dụng chế độ chỉ mời riêng. Ngu Thư Hân tham dự với tư cách “đại diện nghệ sĩ trẻ châu Á - Thái Bình Dương” và là khách mời đặc biệt trong giao lưu văn hóa. Cô trở thành nghệ sĩ Trung Quốc thuộc thế hệ sinh sau 1995 đầu tiên được mời kể từ khi sự kiện được sáng lập cách đây 5 năm.

Hành trình của Ngu Thư Hân còn được Billboard phỏng vấn riêng và được các truyền thông quốc tế như Vogue đưa tin, nên hoàn toàn không tồn tại chuyện “trả tiền để được vào cửa”.

Trên thảm đỏ Gold Gala năm nay, sao phim "Vĩnh dạ tinh hà" gây ấn tượng khi diện bộ lễ phục đến từ bộ sưu tập ra mắt đầu tiên tại Tuần lễ thời trang Haute Couture Paris 2013 của nhà thiết kế Trung Quốc Hứa Kiến Thụ.

Thiết kế sử dụng kỹ nghệ thêu kim cuốn - di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc. Các sợi chỉ vàng được quấn thủ công trên nền vân cẩm để tạo nên họa tiết loan phượng nổi 3D, tiêu tốn hàng nghìn giờ hoàn thiện. Truyền thông quốc tế từng đánh giá bộ sưu tập này là “chiến thắng của mỹ học phương Đông”. Phần thêu ánh vàng cùng kết cấu đỏ lựu của bộ váy chuyển động lấp lánh dưới ống kính, kết hợp với phần đuôi voan đen dài, được cư dân mạng ví von là “biến bầu trời đêm Los Angeles thành Tử Cấm Thành”. Vì vậy, lựa chọn trang phục thảm đỏ của Ngu Thư Hân nhận phản hồi tích cực.

Đây cũng là lần thứ 4 cô hợp tác với nhà thiết kế Hứa Kiến Thụ. Việc liên tục chọn thiết kế của các nhà thiết kế Trung Quốc được giới thời trang xem là một hình thức trao thêm sức ảnh hưởng cho văn hóa bản địa.

