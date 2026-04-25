Ngu Thư Hân diện đầm 'bông hồng xanh' của nhà thiết kế Việt đi Cannes

Sao quốc tế 25/04/2026 16:57

Có mặt tại Liên hoan phim AI Thế giới – World AI Film Festival (WAIFF) 2026 diễn ra trong hai ngày 21-22/4 ở Cannes, Ngu Thư Hân gây bất ngờ với fan hâm mộ Việt khi chọn một mẫu đầm từ thương hiệu Việt CDAM.

Diễn viên, ca sĩ Ngu Thư Hân gây chú ý khi diện thiết kế của nhà thiết kế Việt Cường Đàm tại một sự kiện trong khuôn khổ Liên hoan phim AI thế giới (WAIFF) ở Cannes, Pháp.

Tham dự chương trình này, Ngu Thư Hân chọn chiếc đầm màu xanh nằm trong bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu C.DAM do nhà thiết kế Cường Đàm sáng lập.

Các bình luận trên Weibo khen ngợi Ngu Thư Hân: 'Diện mạo lộng lẫy, hoàn toàn 'lột xác' hình tượng cô gái ngọt ngào trước đây. Chiếc váy xếp ly xanh, phối phụ kiện ánh kim lấp lánh dưới ánh nắng, kết hợp với mái tóc đen dài thẳng mượt tạo nên vẻ ngoài cá tính và hiện đại, như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng'.

Ngu Thư Hân diện đầm 'bông hồng xanh' của nhà thiết kế Việt đi Cannes - Ảnh 1Ngu Thư Hân diện đầm 'bông hồng xanh' của nhà thiết kế Việt đi Cannes - Ảnh 2

Nhà thiết kế chia sẻ với Tuổi Trẻ Online rằng ê kíp của Ngu Thư Hân chủ động liên hệ anh trong thời gian gần đây. Họ ấn tượng các thiết kế trong bộ sưu tập The Verge của C.DAM, với các chi tiết thiết kế đặc biệt.

Theo Cường Đàm, sau khi nhận phản hồi tích cực từ bộ trang phục đầu tiên màu hồng mang tên Rosalind & Barbara, ê kíp của Ngu Thư Hân tiếp tục ngỏ ý hợp tác.

Thiết kế lần này màu xanh mang tên Elion, thuộc bộ sưu tập The Verge ra mắt tháng 4-2026, có giá khoảng 52 triệu đồng. Bộ đầm thể hiện tinh thần phóng khoáng, với điểm nhấn là chi tiết thanh kim loại cách điệu ở phần ngực.

Ngu Thư Hân diện đầm 'bông hồng xanh' của nhà thiết kế Việt đi Cannes - Ảnh 3Ngu Thư Hân diện đầm 'bông hồng xanh' của nhà thiết kế Việt đi Cannes - Ảnh 4

 

Nói về bộ sưu tập The Verge, nhà thiết kế cho biết thêm “điểm chạm” là ánh kim được thể hiện tinh tế trên nền vải draping và cấu trúc phom dáng, vừa gợi nét cổ điển vừa mở ra tinh thần phóng khoáng, đương đại.

Bộ sưu tập này gồm các thiết kế phom dáng balloon phóng khoáng, váy lụa bất đối xứng kết hợp cùng kỹ thuật draping đặc trưng. Ngoài ra, sự chuyển tông màu táo bạo cũng góp phần tạo nên cá tính cho người mặc.

Bên cạnh các tông màu quen thuộc như trắng, đen, nâu, đỏ… nhà thiết kế Cường Đàm còn sử dụng các gam màu xanh Cerulean, hồng Spanish, vàng Celestial, như tạo nên “vũ khúc” mùa hè.

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