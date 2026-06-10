Nhìn thấy cảnh cá con bơi xung quanh cá mẹ, nam cần thủ đã đưa ra quyết định bất ngờ

Ngày 26/5, tại Xinyang, Hà Nam, Trung Quốc, ông Zhou đã câu được một con cá sú mẹ nặng khoảng hơn 3kg. Hình ảnh ghi lại được cho thấy vài con cá con bơi xung quanh cá mẹ; dù kéo cá mẹ đến đâu, những con cá nhỏ cũng bơi theo sát, không chịu rời đi. Không nỡ nhìn thấy cảnh tượng đó, cuối cùng ông quyết định thả cá mẹ.

Video 1 giờ 43 phút trước 1 giờ 43 phút trước Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

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