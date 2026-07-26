Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, 3 con giáp Thần Tài quý mến, quý nhân nâng đỡ, vận mệnh hanh thông, sở hữu khoản tiền lớn trong tay

Tâm linh - Tử vi 26/07/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài quý mến, quý nhân nâng đỡ, vận mệnh hanh thông, sở hữu khoản tiền lớn trong tay trong tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, người tuổi Mùi nhận được sự che chở của cục diện Lục Hợp, mang lại sự thuận lợi trên mọi phương diện. Bạn thể hiện được năng lực vượt trội trong cả công việc lẫn học tập, khiến mọi người xung quanh đều phải ngưỡng mộ và công nhận tài năng. Với nguồn năng lượng dồi dào và tư duy sắc bén, bạn dễ dàng đạt được những kết quả xuất sắc trong các dự án quan trọng mà mình đang theo đuổi. 

Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, 3 con giáp Thần Tài quý mến, quý nhân nâng đỡ, vận mệnh hanh thông, sở hữu khoản tiền lớn trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận may về tiền bạc cũng đang mỉm cười với người tuổi này khi các nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định. Bạn không chỉ có thu nhập tốt từ công việc chính mà còn có cơ hội nhận được những khoản tiền bất ngờ từ việc đầu tư hoặc quà tặng từ người thân.

Con giáp tuổi Tuất 

Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, nhờ Tam Hợp cục che chở, người tuổi Tuất gặp may ở phương diện sự nghiệp. Các kế hoạch, dự án hiện tại đều có chuyển biến tích cực. Mọi người đồng lòng đồng sức vì mục tiêu chung, tinh thần làm việc nhóm gắn kết đem tới nguồn động lực lớn lao để mọi người cùng quyết tâm cao độ. Bản mệnh cảm thấy hài lòng và tự hào với những gì mình đã làm được. 

Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, 3 con giáp Thần Tài quý mến, quý nhân nâng đỡ, vận mệnh hanh thông, sở hữu khoản tiền lớn trong tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cát khí lan tràn có lợi cho phương diện đầu tư kinh doanh. Dù vậy, con giáp này cũng cần phải chú ý hơn trong chuyện chi tiêu, khả năng quản lý tài chính của bản mệnh chưa được tốt cho lắm, có thể vì một vài phút bốc đồng mà đưa ra những quyết định không chính xác khiến tiền bạc thất thoát nhanh chóng, rất đáng tiếc.

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, Chính Tài cho thấy vận may tài lộc sẽ ghé thăm Sửu, miễn là bạn nhạy bén nắm bắt thời cơ một cách chính xác thì chắc chắn sẽ thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho mình. Hãy cố gắng giữ phong độ và phát huy ổn định để nâng cao thu nhập hơn nữa.

Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, 3 con giáp Thần Tài quý mến, quý nhân nâng đỡ, vận mệnh hanh thông, sở hữu khoản tiền lớn trong tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim báo hiệu đường tình duyên của con giáp này khá bình yên, ngọt ngào. Tình cảm lứa đôi ngày càng trở nên nồng nàn, thắm thiết, cảm xúc thăng hoa khi cả hai người quấn quýt bên nhau không rời. Hơn thế nữa, người tuổi Tý và nửa kia cũng đã bàn đến chuyện trăm năm, cùng về chung một mái nhà không còn xa xôi nữa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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