Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, 3 con giáp Thần Tài quý mến, quý nhân nâng đỡ, vận mệnh hanh thông, sở hữu khoản tiền lớn trong tay

Tâm linh - Tử vi 26/07/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài quý mến, quý nhân nâng đỡ, vận mệnh hanh thông, sở hữu khoản tiền lớn trong tay trong tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, người tuổi Mùi nhận được sự che chở của cục diện Lục Hợp, mang lại sự thuận lợi trên mọi phương diện. Bạn thể hiện được năng lực vượt trội trong cả công việc lẫn học tập, khiến mọi người xung quanh đều phải ngưỡng mộ và công nhận tài năng. Với nguồn năng lượng dồi dào và tư duy sắc bén, bạn dễ dàng đạt được những kết quả xuất sắc trong các dự án quan trọng mà mình đang theo đuổi. 

Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, 3 con giáp Thần Tài quý mến, quý nhân nâng đỡ, vận mệnh hanh thông, sở hữu khoản tiền lớn trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận may về tiền bạc cũng đang mỉm cười với người tuổi này khi các nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định. Bạn không chỉ có thu nhập tốt từ công việc chính mà còn có cơ hội nhận được những khoản tiền bất ngờ từ việc đầu tư hoặc quà tặng từ người thân.

Con giáp tuổi Tuất 

Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, nhờ Tam Hợp cục che chở, người tuổi Tuất gặp may ở phương diện sự nghiệp. Các kế hoạch, dự án hiện tại đều có chuyển biến tích cực. Mọi người đồng lòng đồng sức vì mục tiêu chung, tinh thần làm việc nhóm gắn kết đem tới nguồn động lực lớn lao để mọi người cùng quyết tâm cao độ. Bản mệnh cảm thấy hài lòng và tự hào với những gì mình đã làm được. 

Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, 3 con giáp Thần Tài quý mến, quý nhân nâng đỡ, vận mệnh hanh thông, sở hữu khoản tiền lớn trong tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cát khí lan tràn có lợi cho phương diện đầu tư kinh doanh. Dù vậy, con giáp này cũng cần phải chú ý hơn trong chuyện chi tiêu, khả năng quản lý tài chính của bản mệnh chưa được tốt cho lắm, có thể vì một vài phút bốc đồng mà đưa ra những quyết định không chính xác khiến tiền bạc thất thoát nhanh chóng, rất đáng tiếc.

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, Chính Tài cho thấy vận may tài lộc sẽ ghé thăm Sửu, miễn là bạn nhạy bén nắm bắt thời cơ một cách chính xác thì chắc chắn sẽ thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho mình. Hãy cố gắng giữ phong độ và phát huy ổn định để nâng cao thu nhập hơn nữa.

Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, 3 con giáp Thần Tài quý mến, quý nhân nâng đỡ, vận mệnh hanh thông, sở hữu khoản tiền lớn trong tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim báo hiệu đường tình duyên của con giáp này khá bình yên, ngọt ngào. Tình cảm lứa đôi ngày càng trở nên nồng nàn, thắm thiết, cảm xúc thăng hoa khi cả hai người quấn quýt bên nhau không rời. Hơn thế nữa, người tuổi Tý và nửa kia cũng đã bàn đến chuyện trăm năm, cùng về chung một mái nhà không còn xa xôi nữa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi tuần mới 20/7 đến 26/7/2026, 3 con giáp Lộc tới tận cửa, đổi đời lên hương, vận trình phất nhanh như gió, thu tiền hái bạc bội thu

Tử vi tuần mới 20/7 đến 26/7/2026, 3 con giáp Lộc tới tận cửa, đổi đời lên hương, vận trình phất nhanh như gió, thu tiền hái bạc bội thu

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Lộc tới tận cửa, đổi đời lên hương, vận trình phất nhanh như gió, thu tiền hái bạc bội thu trong tuần mới 20/7 đến 26/7/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 1 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 2 giờ 31 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia