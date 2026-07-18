Tử vi tuần mới (20/7 đến 26/7/2026), 3 con giáp hưng thịnh Phát Tài, lộc đổ đầy túi, Phú Quý rực rỡ, chuẩn bị bước vào giới thượng lưu

Tâm linh - Tử vi 18/07/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hưng thịnh Phát Tài, lộc đổ đầy túi, Phú Quý rực rỡ, chuẩn bị bước vào giới thượng lưu trong tuần mới (20/7 đến 26/7/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi tuần mới (20/7 đến 26/7/2026), người tuổi Mùi có thể khẳng định được vị thế của mình trong cách ngành nghệ thuật, khoa học, dịch vụ… nhờ có Thiên Ấn nâng đỡ. Bạn có thể nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và sự đánh giá cao của những người có địa vị cao trong tập thể. 

Tử vi tuần mới (20/7 đến 26/7/2026), 3 con giáp hưng thịnh Phát Tài, lộc đổ đầy túi, Phú Quý rực rỡ, chuẩn bị bước vào giới thượng lưu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu chủ động và sáng tạo hơn, bạn hoàn toàn có thể mở những lối đi riêng và phát triển theo hướng khác biệt so với mọi người. Tuy nhiên, dù làm trên lĩnh vực nào đi nữa, bạn vẫn cần phải hòa đồng với mọi người, chớ tự cô lập bản thân.

 

Thổ sinh Kim, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Bạn hiểu rằng trên đời này, tình thân là điều quý giá nhất trên đời, dù có là tiền tài, địa vị đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đánh đổi được.

Con giáp tuổi Mão 

Tử vi tuần mới (20/7 đến 26/7/2026), Tam Hội khuyên tuổi Mão nếu bạn là một thành viên nhóm, hãy chung tay với tập thể thay vì ích kỷ làm mọi việc riêng mình. Thành công của một hoạt động nhóm là khi tất cả cùng hướng tới một cái đích và nỗ lực để đạt được mục tiêu của cả nhóm.

Tử vi tuần mới (20/7 đến 26/7/2026), 3 con giáp hưng thịnh Phát Tài, lộc đổ đầy túi, Phú Quý rực rỡ, chuẩn bị bước vào giới thượng lưu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi cả nhóm có được kết quả tốt chính bạn cũng là người được hưởng lợi rất nhiều đấy hoặc tối thiểu thì bạn cũng được học hỏi thêm kỹ năng từ người khác. Thực tế là bạn không đủ khả năng biết hết mọi thứ, đây thực sự là cơ hội tốt.

Chính Ấn trợ lực khơi gợi niềm khát khao muốn học hỏi của con giáp tuổi Mão. Vậy thì hôm nay là ngày để bạn học hỏi, khám phá và bồi đắp thêm những vốn sống, vốn hiểu biết cho mình và từ đó trưởng thành hơn đấy. 

Con giáp tuổi Ngọ 

Tử vi tuần mới (20/7 đến 26/7/2026), tam hợp xuất hiện mang đến những điều kiện thuận lợi cho tuổi Ngọ trong công việc. Con giáp này nhiệt tình, hăng hái dẫn đầu trong mọi công việc được giao, tuy nhiên, bản mệnh hay cả thèm chóng chán nên hiệu quả công việc thường không cao.

Tử vi tuần mới (20/7 đến 26/7/2026), 3 con giáp hưng thịnh Phát Tài, lộc đổ đầy túi, Phú Quý rực rỡ, chuẩn bị bước vào giới thượng lưu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho tuổi Ngọ là hãy bình tĩnh quan sát tình huống, đồng thời rèn luyện tính kiên trì nếu muốn thành công đến với mình trong tương lai. Chứ nếu cứ làm đâu bỏ thì chẳng cấp trên nào muốn giao nhiệm vụ quan trọng cho bản mệnh đâu.

Ngũ hành tương sinh mang đến những điều tốt đẹp cho chuyện tình duyên của tuổi Ngọ. Tuy nhiên hãy nhớ chuyện riêng tư nên giữ cho mình, việc khoe khoang tình cảm đôi lứa có khi lại là con dao hai lưỡi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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