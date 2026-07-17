Chúc mừng 3 con giáp sung túc an nhàn, may mắn đạt đỉnh, đổi mệnh Phượng Hoàng, nhiều cơ hội làm giàu trong 10 ngày cuối tháng 7

Trong 10 ngày cuối tháng 7, được Lục Hợp che chở, vận khí ngày này của tuổi Mùi vô cùng vượng phát. Sự nghiệp có bước tiến quan trọng nhờ may mắn gặp được người giúp đỡ, hướng dẫn đi đúng hướng. Tận dụng được thời cơ này nên bản mệnh đã nắm bắt được những gì có lợi cho mình, đạt được thành tựu đáng kể.

Vận trình tài lộc cũng đang trên đà tăng tiến, hôm nay dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng có chút lộc lá về tay, tiền tiêu rủng rỉnh không lo thiếu thốn. Nhưng bạn vẫn nên chi tiêu có kế hoạch nhé, không nên phung phí kẻo khi túng thiếu lại trắng tay.

Chuyện tình cảm cũng đang khá tốt đẹp. Nhờ Hỏa dưỡng Thổ, đôi lứa có sự ăn ý ngầm mà chẳng cần phải nói ra miệng, giữa hai người không còn tồn tại bất cứ bí mật gì, luôn thoải mái chia sẻ và tâm sự với nhau về những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Con giáp tuổi Thân

Trong 10 ngày cuối tháng 7, sự nghiệp của Thân rực rỡ nhờ Chính Quan đem đến cát khí. Bạn có thể vượt qua mọi thất bại trong công việc, càng trẻ càng năng nổ. Bạn mạnh dạn trong việc kinh doanh tự do, nhiều người dám bỏ ngang công việc văn phòng để về nhà khởi nghiệp, xin việc mới hoặc học lên cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền tài của bản mệnh gặp Tương Hại xung chiếu nên cẩn thận phá tài. Tính cách bạn hơi cực đoan khi nói đến tiền bạc, dễ động chạm với người khác vì tiền. Nay đừng tham gia vào các khoản đầu tư làm ăn vì rất dễ bị kẻ gian lừa gạt.

May mắn là tình duyên nhờ ngũ hành Kim sinh Thủy nên cũng khá hơn hẳn. Gia đình có thêm tin vui mới, người lớn tuổi được con cháu quan tâm nhiều hơn. Bạn cũng rất khéo trong việc hỗ trợ cho nửa kia phát triển sự nghiệp, lại được lòng cả bạn bè của người ấy.

Con giáp tuổi Tỵ

Trong 10 ngày cuối tháng 7, tuổi Tỵ được Chính Quan nâng bước nên công việc may mắn hơn nhiều con giáp khác. Đặc biệt là những người làm quan, thi cử thì sắp đón nhận nhiều tin vui. Này cũng là cơ hội cho những ai bắt đầu khai trương, hợp tác làm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tình cảm đẹp đẽ nhờ Kim sinh Thủy. Người ấy là chỗ dựa đáng tin cậy để bạn sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Trong ngày dễ mà có tin vui liên quan đến cưới hỏi, sinh nở hoặc có người thân ở xa đến thăm.

Kinh doanh hay làm công ăn lương cũng đều đạt được thành tích tốt trong thời gian tới đây. Có làm thì mới có ăn, có siêng năng cần cù thì sẽ có ngày gặt hái được quả ngọt, mọi công sức bạn bỏ ra đang được đặt đúng chỗ.

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