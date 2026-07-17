Lũ ống cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, quốc lộ 32 biến thành sông, 2 người mắc kẹt

Xã hội 17/07/2026 13:37

Mưa lớn kéo dài khiến lũ ống kèm bùn đá, cây cối từ trên núi cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, gây ngập nhà dân, cuốn trôi tài sản và quốc lộ 32 biến thành sông, giao thông tê liệt.

Theo thông tin báo Dân trí, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, sáng 17/7 do mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao đã tràn ra quốc lộ 32 đoạn qua bản Chít (xã Mường Than) khiến phương tiện giao thông không thể lưu thông. Một số hộ bị nước lũ cô lập.

Trong đó, có 2 công dân đang bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Công an xã Mường Than đang tiếp cận hỗ trợ công dân.

Ngay trong sáng nay, Công an tỉnh Lai Châu đã khẩn trương huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó với mưa lũ.

Lũ ống cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, quốc lộ 32 biến thành sông, 2 người mắc kẹt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, 30 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, 20 cán bộ Cảnh sát giao thông cùng lực lượng Công an các xã và các lực lượng tại chỗ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Theo báo Tiền Phong, UBND xã Mường Than khuyến cáo, người điều khiển phương tiện giao thông có lộ trình qua tuyến Quốc lộ 32 (đoạn qua bản Che Bó) cần chủ động cập nhật thông tin, tạm thời tìm các tuyến đường tránh hoặc dừng đỗ tại vị trí an toàn theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Theo clip mà người dân ghi lại, trong sáng 17/7, nước lũ cuồn cuộn đổ về trên quốc lộ 32 khiến lòng đường biến thành sông.

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