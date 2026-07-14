Cà Mau: Lốc xoáy càn quét làm thiệt hại hơn 70 căn nhà, 4 người bị thương

Xã hội 14/07/2026 09:53

Chỉ trong ít phút, nhiều mái tôn, mái ngói bị cuốn phăng, cây xanh gãy đổ, đồ đạc trong nhà bị gió hất văng. Hậu quả làm 7 nhà sập, 64 căn tốc mái, hư hỏng và 4 người bị thương, ngày 13/7.

Theo thông tin VOV, thông tin từ Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau cho biết, tình hình mưa lớn kèm theo dông lốc vào đầu giờ sáng trên địa bàn đã khiến 4 người bị thương và hàng chục căn nhà bị sập, tốc mái.

Cà Mau: Lốc xoáy càn quét làm thiệt hại hơn 70 căn nhà, 4 người bị thương - Ảnh 1
Nhiều nhà dân bị sập sau cơn mưa dông lốc xoáy lớn ở Cà Mau. Ảnh: VOV. 

Địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất là xã Khánh Bình. Dông lốc dữ dội đã làm 4 người bị thương, hiện các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện điều trị kịp thời. Về tài sản, xã Khánh Bình ghi nhận có 8 căn nhà bị sập hoàn toàn, điểm trường lẻ Lý Tự Trọng cùng 21 căn nhà và 1 nhà mồ bị tốc mái, ngoài ra còn có 2 trụ điện hạ thế 220V bị gãy đổ.

Tại xã Trí Phải, thiên tai quét qua địa bàn ấp Kinh 5 vào khoảng từ 7-8h sáng cùng ngày làm sập và tốc mái 14 căn nhà, bao gồm 2 căn nhà sau bị sập và 12 căn bị tốc mái.

Tương tự, tại xã Lương Thế Trân, lốc xoáy xuất hiện vào khoảng 7h30 đã càn quét, làm sập và tốc mái, hư hỏng tài sản của 20 căn nhà, trong đó 1 căn bị sập còn lại bị tốc mái. Tại địa bàn xã Trần Văn Thời, đã có 1 căn bị sập và 11 căn bị tốc mái do dông lốc gây ra trong sáng cùng ngày.

Cà Mau: Lốc xoáy càn quét làm thiệt hại hơn 70 căn nhà, 4 người bị thương - Ảnh 2
64 mái nhà bị lốc xoáy thổi tung. Ảnh: VNExpress. 

Theo thông tin VNExpress, từ đầu năm đến nay, thiên tai tại Cà Mau đã làm 2 người chết, 4 người bị thương; xảy ra 82 vụ sạt lở đất, 43 vụ lốc xoáy cùng nhiều đợt mưa lớn, mưa trái mùa. Tổng thiệt hại ước tính hơn 25,4 tỷ đồng.

Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng do dông lốc gây ra, UBND các xã bị ảnh hưởng đã ngay lập tức cử lực lượng chức năng đến hiện trường để hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hệ thống điện lưới và tiến hành thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại để làm cơ sở đề xuất các biện pháp hỗ trợ theo quy định.

Cà Mau: Lốc xoáy càn quét làm thiệt hại hơn 70 căn nhà, 4 người bị thương - Ảnh 3
Lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương hỗ trợ khắc phục hậu quả. Ảnh: VOV. 

Đoàn công tác của UBMTTQ tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau đã khẩn trương xuống trực tiếp các địa bàn dông lốc, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ kinh phí ban đầu nhằm giúp các hộ dân bị nạn sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hưng Yên: Lốc xoáy cuốn bay nhiều nhà dân, 2 người tử vong, 8 người bị thương

Hưng Yên: Lốc xoáy cuốn bay nhiều nhà dân, 2 người tử vong, 8 người bị thương

Ảnh hưởng của bão số 10, một cơn lốc từ biển ập vào địa bàn tỉnh Hưng Yên khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, 2 người tử vong và ít nhất 8 người bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   lốc xoáy Lốc xoáy ở Cà Mau tin mới

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: 6 người bị bỏng trong vụ cháy nổ quán ăn, 5 ca nguy kịch

TP.HCM: 6 người bị bỏng trong vụ cháy nổ quán ăn, 5 ca nguy kịch

Tin y tế 28 phút trước
Nửa cuối tháng 7 dương lịch, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Nửa cuối tháng 7 dương lịch, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy càn quét làm thiệt hại hơn 70 căn nhà, 4 người bị thương

Cà Mau: Lốc xoáy càn quét làm thiệt hại hơn 70 căn nhà, 4 người bị thương

Xã hội 1 giờ 0 phút trước
3 con giáp rước hết tài lộc về nhà, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, đổi vận hưởng trọn vinh hoa phú quý

3 con giáp rước hết tài lộc về nhà, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, đổi vận hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/7/2026: Vàng SJC lại giảm mạnh, mất hơn 3 triệu đồng trong 2 ngày

Giá vàng hôm nay, ngày 14/7/2026: Vàng SJC lại giảm mạnh, mất hơn 3 triệu đồng trong 2 ngày

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số tiền tỷ vào ngày 15/7 dương lịch, đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Chúc mừng 3 con giáp trúng số tiền tỷ vào ngày 15/7 dương lịch, đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Gia đình cô dâu, chú rể lao vào ẩu đả dữ dội trong đám cưới vì lý do bất ngờ

Gia đình cô dâu, chú rể lao vào ẩu đả dữ dội trong đám cưới vì lý do bất ngờ

Video 2 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/7/2026, 3 con giáp giàu có nhất xóm, thoát nghèo thành công, hóa Rồng hóa Phượng, tiền vàng căng đầy trong túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/7/2026, 3 con giáp giàu có nhất xóm, thoát nghèo thành công, hóa Rồng hóa Phượng, tiền vàng căng đầy trong túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Người đàn ông bị sét đánh 2 lần khi đang câu cá dưới trời mưa tầm tã và cái kết

Người đàn ông bị sét đánh 2 lần khi đang câu cá dưới trời mưa tầm tã và cái kết

Video 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/7/2026, 3 con giáp giàu có không tả nổi, Tài Lộc vô biên, thu tiền mỏi tay, ngày càng Hưng Thịnh sung túc

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/7/2026, 3 con giáp giàu có không tả nổi, Tài Lộc vô biên, thu tiền mỏi tay, ngày càng Hưng Thịnh sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 14/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Ba 14/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Giá vàng hôm nay, ngày 14/7/2026: Vàng SJC lại giảm mạnh, mất hơn 3 triệu đồng trong 2 ngày

Giá vàng hôm nay, ngày 14/7/2026: Vàng SJC lại giảm mạnh, mất hơn 3 triệu đồng trong 2 ngày

Kể từ ngày mai, thứ Ba 14/7/2026, 3 con giáp 'thánh thiện sinh phúc đức', tài lộc đến như nước chảy, tăng cao thu nhập, tiền tiết kiệm rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 14/7/2026, 3 con giáp 'thánh thiện sinh phúc đức', tài lộc đến như nước chảy, tăng cao thu nhập, tiền tiết kiệm rủng rỉnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khi nào nên chọn iPad A16 128GB thay vì tablet Android cùng tầm?

Khi nào nên chọn iPad A16 128GB thay vì tablet Android cùng tầm?

Hơn 2,19 triệu người dân Hải Phòng được khám sức khỏe miễn phí

Hơn 2,19 triệu người dân Hải Phòng được khám sức khỏe miễn phí

Mưa lớn trút xuống miền Bắc: Nhiều địa phương ghi nhận sạt lở, thiệt hại nặng

Mưa lớn trút xuống miền Bắc: Nhiều địa phương ghi nhận sạt lở, thiệt hại nặng

Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm ở Sơn La, đá rơi trúng ô tô

Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm ở Sơn La, đá rơi trúng ô tô

Tin mới: Siêu bão Ba Vì vẫn giật trên cấp 17, dự báo thời gian và khu vực bão đổ bộ

Tin mới: Siêu bão Ba Vì vẫn giật trên cấp 17, dự báo thời gian và khu vực bão đổ bộ

Siêu bão Ba Vì có thể đổi hướng, gây gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông

Siêu bão Ba Vì có thể đổi hướng, gây gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông