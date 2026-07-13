Đang yên lành làm mẹ đơn thân, chồng cũ bất ngờ ôm 5 tỷ đến cùng lời khẩn cầu làm tôi sốc

Tâm sự 13/07/2026 16:58

Ngày chồng đề nghị ly hôn, tôi cũng đành vì anh dứt khoát, không thể níu kéo. Ly hôn thì thôi, một mình nuôi con cũng không sao, nhưng tôi không hiểu được vì sao chồng có thể tuyệt tình không đến thăm con dù chỉ một lần.

Năm 25 tuổi tôi lấy chồng. Đáng tiếc cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, tôi ly hôn chồng sau 4 năm chung sống. Vừa mới ly hôn vợ xong thì chồng cũ đã nhanh chóng lấy một người phụ nữ giàu có. Tôi vẫn ở cùng con trai ở căn nhà từng ở với chồng cũ. Từ ngày ly hôn, tôi chật vật với cuộc sống nuôi con một mình cùng vài đồng ít ỏi chồng trợ cấp hàng tháng.

Suốt 5 năm sau khi ly hôn, chồng cũ chưa một lần đến thăm con. Anh ta biến mất như không hề có quan hệ ruột thịt với con cái. Những ngày tháng chung sống cùng nhau, dù cuộc sống không khá giả, chồng không kiếm được nhiều tiên nhưng tôi chưa từng thở than, trách móc. Tôi cố gắng vun vén gia đình, hết lòng với chồng con và gia đình chồng.

Ngày chồng đề nghị ly hôn, tôi cũng đành vì anh dứt khoát, không thể níu kéo. Ly hôn thì thôi, một mình nuôi con cũng không sao, nhưng tôi không hiểu được vì sao chồng có thể tuyệt tình không đến thăm con dù chỉ một lần.

Đang yên lành làm mẹ đơn thân, chồng cũ bất ngờ ôm 5 tỷ đến cùng lời khẩn cầu làm tôi sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một ngày, sau bao năm chênh vênh tìm lại cuộc sống bình yên cùng con trai, tôi bất ngờ thấy chồng cũ đứng trước cửa nhà của mình. 5 năm không gặp mặt cha, con trai 8 tuổi cũng ngờ ngợ chẳng còn nhận ra cha. Thằng bé co người lại đứng sau lưng mẹ, còn hỏi mẹ người này là ai?

Chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của chồng cũ thì Quyên càng sốc hơn khi anh ta cầm 5 tỷ đặt trước mặt cô. Số tiền quá lớn khiến tôi bàng hoàng, nhưng những lời sau đó của chồng khiến tôi không khỏi oán hận:

“Anh xin em cho anh dẫn cu Bon đi với anh. Vợ anh không sinh được con, đời anh giờ chỉ có thằng Bon là con thôi. Anh đảm bảo với em sau này con sẽ sống không thiếu gì, tiền bạc mấy đời dư dả”

Tôi cười cay đắng, hóa ra đây là lý do anh tìm đến mẹ con tôi sau nhiều năm mất tăm. Lửa giận ngùn ngụt trong lòng, tôi ném tiền vào mặt chồng cũ, lấy chổi đánh đuổi anh ta ra khỏi nhà. Nhưng chồng cũ không bỏ cuộc, hết điện thoại, nhắn tin rồi thậm chí là đe dọa tôi giao con trai cho anh ta. Tôi cảm thấy mình vừa bất hạnh vừa xui xẻo. Tôi bị chồng bỏ đi lấy vợ giàu đã đành, giờ lại bị hăm he giành đứa con duy nhất.

Còn con trai tôi chẳng cần nghe một tiếng “Bố” đã gào khóc, nói chi là đến ở cùng anh ta. Giờ tôi phải làm sao để chồng cũ để mẹ con tôi sống yên bình đây?

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Cũng trong thời điểm đó, ả bồ kia khoe trên trang cá nhân được cha của con mua cho căn chung cư cao cấp. Vì cô ta siêu âm sinh con trai, vậy là chồng tôi chơi lớn, hứa hẹn mua hẳn căn chung cư cao cấp cho cô ta.

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