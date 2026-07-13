Đang yên lành làm mẹ đơn thân, chồng cũ bất ngờ ôm 5 tỷ đến cùng lời khẩn cầu làm tôi sốc

Tâm sự 13/07/2026 16:58

Ngày chồng đề nghị ly hôn, tôi cũng đành vì anh dứt khoát, không thể níu kéo. Ly hôn thì thôi, một mình nuôi con cũng không sao, nhưng tôi không hiểu được vì sao chồng có thể tuyệt tình không đến thăm con dù chỉ một lần.

Năm 25 tuổi tôi lấy chồng. Đáng tiếc cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, tôi ly hôn chồng sau 4 năm chung sống. Vừa mới ly hôn vợ xong thì chồng cũ đã nhanh chóng lấy một người phụ nữ giàu có. Tôi vẫn ở cùng con trai ở căn nhà từng ở với chồng cũ. Từ ngày ly hôn, tôi chật vật với cuộc sống nuôi con một mình cùng vài đồng ít ỏi chồng trợ cấp hàng tháng.

Suốt 5 năm sau khi ly hôn, chồng cũ chưa một lần đến thăm con. Anh ta biến mất như không hề có quan hệ ruột thịt với con cái. Những ngày tháng chung sống cùng nhau, dù cuộc sống không khá giả, chồng không kiếm được nhiều tiên nhưng tôi chưa từng thở than, trách móc. Tôi cố gắng vun vén gia đình, hết lòng với chồng con và gia đình chồng.

Ngày chồng đề nghị ly hôn, tôi cũng đành vì anh dứt khoát, không thể níu kéo. Ly hôn thì thôi, một mình nuôi con cũng không sao, nhưng tôi không hiểu được vì sao chồng có thể tuyệt tình không đến thăm con dù chỉ một lần.

Đang yên lành làm mẹ đơn thân, chồng cũ bất ngờ ôm 5 tỷ đến cùng lời khẩn cầu làm tôi sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một ngày, sau bao năm chênh vênh tìm lại cuộc sống bình yên cùng con trai, tôi bất ngờ thấy chồng cũ đứng trước cửa nhà của mình. 5 năm không gặp mặt cha, con trai 8 tuổi cũng ngờ ngợ chẳng còn nhận ra cha. Thằng bé co người lại đứng sau lưng mẹ, còn hỏi mẹ người này là ai?

Chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của chồng cũ thì Quyên càng sốc hơn khi anh ta cầm 5 tỷ đặt trước mặt cô. Số tiền quá lớn khiến tôi bàng hoàng, nhưng những lời sau đó của chồng khiến tôi không khỏi oán hận:

“Anh xin em cho anh dẫn cu Bon đi với anh. Vợ anh không sinh được con, đời anh giờ chỉ có thằng Bon là con thôi. Anh đảm bảo với em sau này con sẽ sống không thiếu gì, tiền bạc mấy đời dư dả”

Tôi cười cay đắng, hóa ra đây là lý do anh tìm đến mẹ con tôi sau nhiều năm mất tăm. Lửa giận ngùn ngụt trong lòng, tôi ném tiền vào mặt chồng cũ, lấy chổi đánh đuổi anh ta ra khỏi nhà. Nhưng chồng cũ không bỏ cuộc, hết điện thoại, nhắn tin rồi thậm chí là đe dọa tôi giao con trai cho anh ta. Tôi cảm thấy mình vừa bất hạnh vừa xui xẻo. Tôi bị chồng bỏ đi lấy vợ giàu đã đành, giờ lại bị hăm he giành đứa con duy nhất.

Còn con trai tôi chẳng cần nghe một tiếng “Bố” đã gào khóc, nói chi là đến ở cùng anh ta. Giờ tôi phải làm sao để chồng cũ để mẹ con tôi sống yên bình đây?

Tưởng giành được chồng đại gia sau phiên tòa ly hôn, nhân tình ngã quỵ trước tờ giấy lật bài ngửa của chính thất

Tưởng giành được chồng đại gia sau phiên tòa ly hôn, nhân tình ngã quỵ trước tờ giấy lật bài ngửa của chính thất

Cũng trong thời điểm đó, ả bồ kia khoe trên trang cá nhân được cha của con mua cho căn chung cư cao cấp. Vì cô ta siêu âm sinh con trai, vậy là chồng tôi chơi lớn, hứa hẹn mua hẳn căn chung cư cao cấp cho cô ta.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 24 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 38 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 1 giờ 20 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng