Tưởng đêm mặn nồng cứu vãn hôn nhân, chồng ngã quỵ khi nhìn rõ 'vết tích' dưới chiếc khăn tắm của vợ cũ

Tâm sự 12/07/2026 23:00

Đêm đó, khi vợ cũ bước ra từ phòng tắm, chiếc khăn trên người cô ấy tụt xuống, tôi sững người không thể chớp mắt. So với thời là vợ chồng, cơ thể cô ấy đã hoàn toàn thay đổi. Từng đường nét trên cơ thể nóng bỏng, đẹp mắt vô cùng.

Tôi và vợ cũng từng có 7 năm hôn nhân với hai mặt con. Chúng tôi quyết định ly hôn dù không có mâu thuẫn người thứ ba. Sau khi ly hôn được 2 năm thì tôi và vợ cũ nối lại tình xưa.

Sau 3 tháng qua lại thì tôi rủ vợ cũ qua đêm, cô ấy không từ chối. Dù từng là vợ chồng nhiều năm nhưng 2 năm ly hôn khiến tôi hào hứng mong chờ gần gũi với vợ cũ. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như tôi tưởng tượng. 

Đêm đó, khi vợ cũ bước ra từ phòng tắm, chiếc khăn trên người cô ấy tụt xuống, tôi sững người không thể chớp mắt. So với thời là vợ chồng, cơ thể cô ấy đã hoàn toàn thay đổi. Từng đường nét trên cơ thể nóng bỏng, đẹp mắt vô cùng. Vòng một và vòng ba của cô ấy căng đầy hơn trước rất nhiều.

Nhưng thay vì thấy hứng thú, tôi lại tụt cảm xúc không còn thấy rạo rực nữa. Nhìn qua thôi tôi đã biết cơ thể của vợ cũ đã đụng qua dao kéo. Tôi thật sự thấy thất vọng, tôi thích cơ thể cũ của cô ấy. Vì sao cô ấy phải chịu đau khổ đi phẫu thuật thẩm mỹ như thế? Tôi hỏi cô ấy lý do vì sao lại làm thế, hay vì bạn trai cũ muốn cô ấy như thế? Vợ tôi nói không phải, là do cô ấy muốn mình xinh đẹp hơn.

Tưởng đêm mặn nồng cứu vãn hôn nhân, chồng ngã quỵ khi nhìn rõ 'vết tích' dưới chiếc khăn tắm của vợ cũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi làm sao có thể tin, cô ấy đâu phải người thích làm đẹp như thế. Tôi cũng không ác cảm với việc cô ấy có bạn trai sau khi ly hôn với tôi. Nhưng tôi không thích phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ. Dù ngày trước cơ thể của vợ cũ sau khi sinh con xấu xí đi, tôi cũng không muốn cô ấy đi tu sửa nhan sắc. Tôi thích những gì tự nhiên. 

Suốt đêm hôm đó, tôi không hề chạm vào người vợ cũ. Tôi nói với cô ấy hay là đi tháo hết những thứ kia trên người ra đi? Nhưng cô ấy nhất quyết không đồng ý. Tôi không ngờ vì chuyện này mà chúng tôi xảy ra mâu thuẫn. Tôi đã nghĩ chúng tôi có thể quay về bên nhau, cho con cái gia đình đủ đầy trở lại. Tôi vừa thương con, cũng muốn quay về với vợ cũ. Nhưng giờ tôi phải làm sao để cô ấy có thể trở về như ngay xưa đây?

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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