Dưa hấu có thể được xem là loại trái cây tượng trưng cho mùa hè vì có hàm lượng nước cao và vị ngọt, mát rất phù hợp để giải khát trong những ngày nắng nóng. Nếu tìm hiểu kỹ về thành phần dinh dưỡng của loại quả này, bạn có thể bất ngờ hơn với những lợi ích sức khỏe tiềm năng mà nó mang lại.

Cung cấp chất điện giải hiệu quả: Nước ép dưa hấu là nguồn cung cấp chất điện giải tuyệt vời, bao gồm magiê và kali. Chất điện giải bị mất qua mồ hôi, do đó khi tập thể dục hoặc đổ mồ hôi trong thời tiết nóng, việc bổ sung chất điện giải rất hữu ích. Chất điện giải rất cần thiết và đóng vai trò trong nhiều quá trình của cơ thể. Trong đó, magiê giúp cơ bắp và não bộ hoạt động bình thường, còn kali, có trong tất cả các mô cơ thể, giúp tế bào hoạt động bình thường.

Cấp nước tức thì và giải độc cơ thể hiệu quả: Với thành phần chứa phần lớn là nước cùng các chất điện giải tự nhiên như kali và natri, nước ép dưa hấu là "vũ khí" hoàn hảo để ngăn ngừa tình trạng mất nước của cơ thể khi trời nắng nóng hoặc sau khi vận động mạnh. Thức uống này không chỉ làm mát cơ thể ngay lập tức mà còn kích thích hệ bài tiết hoạt động trơn tru, giúp đào thải các độc tố tích tụ trong thận và bàng quang ra ngoài một cách tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh: Nhờ chứa một lượng chất xơ hòa tan cùng lượng nước dồi dào, nước ép dưa hấu là chất bôi trơn tự nhiên tuyệt vời cho hệ tiêu hóa của bạn. Thức uống này giúp làm mềm phân, thúc đẩy nhu động ruột co bóp trơn tru để phòng ngừa và cải thiện tình trạng táo bón hiệu quả, đồng thời làm sạch đường ruột và tạo môi trường thuận lợi cho các lợi khuẩn phát triển.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư: Các nghiên cứu khoa học cho thấy chất Lycopene và các hợp chất thực vật khác trong dưa hấu có khả năng ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do gây tổn thương DNA. Việc hấp thụ Lycopene từ nước ép dưa hấu thường xuyên có liên quan mật thiết đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư đường tiêu hóa nguy hiểm, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới và ung thư đại trực tràng.

Ảnh minh họa: Internet

Cách uống nước ép dưa hấu tốt nhất cho sức khỏe

Cách uống nước ép dưa hấu tốt nhất cho sức khỏeĐể tận dụng tối đa lợi ích mà không gây hại cho cơ thể, có vài mẹo nhỏ nên lưu ý:

Thời điểm lý tưởng

- Buổi sáng hoặc giữa hai bữa ăn: Đây là lúc cơ thể hấp thụ các vitamin tốt nhất. Uống một ly nước ép vào khoảng 10 giờ sáng sẽ giúp duy trì năng lượng cho đến tận buổi trưa.

- Tránh uống sát giờ đi ngủ: Dưa hấu có tác dụng lợi tiểu, uống vào buổi tối có thể khiến bạn phải thức giấc nhiều lần, gây ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Cách chế biến

Không thêm đường: Bản thân dưa hấu đã có vị ngọt tự nhiên. Việc thêm đường tinh luyện sẽ làm tăng tải trọng đường huyết, không tốt cho việc quản lý cân nặng và mức năng lượng ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Ép luôn cả phần cùi trắng: Đừng bỏ qua phần sát vỏ màu trắng. Đây là nơi tập trung nhiều L-citrulline và chất xơ nhất.

Thêm một chút gừng hoặc lá bạc hà: Để trung hòa tính lạnh của dưa hấu, có thể thêm vài lát gừng hoặc vài lá bạc hà tươi. Sự kết hợp này không chỉ giúp hương vị thơm ngon hơn mà còn hỗ trợ tiêu hóa rất tốt.

Liều lượng phù hợp

Vì dưa hấu chứa nhiều đường tự nhiên, mỗi ngày chỉ nên dùng khoảng 200 ml -300 ml nước ép dưa hấu. Việc lạm dụng quá nhiều thực phẩm giàu đường tự nhiên có thể làm tăng mức đường máu đột ngột.