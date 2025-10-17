Dưa hấu là 'vua giải nhiệt' với những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Dưa hấu (Citrullus lanatus) là một loại trái cây lớn, có xuất xứ từ miền nam châu Phi, cùng họ với dưa đỏ, bí xanh, bí ngô và dưa chuột. Dưa hấu thường được ăn trực tiếp, để dưới dạng động lạnh, làm thành nước trái cây hoặc nước sinh tố.

Dưa hấu là gì?

Dưa hấu thường có vị ngọt mát, chỉ chứa 46 calo mỗi cốc, nhưng rất giàu vitamin A, vitamin C và các hợp chất thực vật khác như citrulline và lycopene tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, loại dưa này còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho người sử dụng, bao gồm cải thiện độ nhạy insulin, giảm đau nhức cơ bắp và hạ huyết áp.

Dưa hấu có hàm lượng Calo thấp nhưng lại giàu các thành phần có lợi:

Nước: Chiếm hơn 90% trọng lượng, giúp cung cấp nước và duy trì cân bằng điện giải.

Vitamin: Giàu Vitamin C (chất chống oxy hóa mạnh), Vitamin A (dưới dạng Beta-carotene, tốt cho thị lực) và Vitamin B6.

Khoáng chất: Cung cấp Kali và Magie.

Hợp chất thực vật quan trọng: Lycopene là sắc tố đỏ tươi, là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có nhiều nhất trong dưa hấu so với các loại trái cây tươi khác. Trong khi đó, citrulline là loại axit amin tập trung nhiều ở phần thịt trắng gần vỏ, có vai trò quan trọng trong việc giãn mạch máu.

Công dụng tuyệt vời của dưa hấu đối với cơ thể

Cung cấp nước và điện giải tức thì

Với hơn 90% là nước, dưa hấu là thực phẩm hàng đầu giúp cơ thể giải khát và chống mất nước (hydrat hóa), đặc biệt quan trọng sau khi vận động mạnh hoặc trong thời tiết nóng bức, giúp giảm mệt mỏi và ngăn ngừa chuột rút.

Tăng cường sức khỏe tim mạch và huyết áp

Lycopene: Giúp giảm Cholesterol LDL (xấu), giảm tình trạng xơ cứng thành động mạch, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Citrulline: Khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành Arginine, giúp tổng hợp Oxit Nitric. Chất này có khả năng làm giãn nở mạch máu, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ hạ huyết áp.

Hỗ trợ giảm đau nhức cơ bắp

Citrulline trong dưa hấu được chứng minh là có tác dụng giảm đau nhức cơ bắp và mệt mỏi sau khi tập luyện cường độ cao.

Bảo vệ thị lực và ngăn ngừa ung thư

Bảo vệ Mắt: Lycopene và Beta-carotene giúp bảo vệ mắt khỏi các tổn thương.

Ngăn ngừa Ung thư: Lycopene đã được nghiên cứu về khả năng làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Làm đẹp da và tóc

Vitamin C: Cần thiết cho quá trình tổng hợp Collagen, giúp da đàn hồi.

Vitamin A: Hỗ trợ tái tạo và sửa chữa tế bào da.

Lycopene và Beta-carotene: Giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và gốc tự do.

Hỗ trợ tiêu hóa và giảm viêm

Hỗ trợ tiêu hóa: Nước và chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột, phòng ngừa táo bón.

Giảm viêm: Các hợp chất chống oxy hóa giúp chống lại các tổn thương do oxy hóa và giảm viêm mãn tính.

Lưu ý khi sử dụng dưa hấu

Lượng đường: Cần kiểm soát khẩu phần, đặc biệt người tiểu đường.

Rối loạn tiêu hóa: Ăn quá mức có thể gây đầy hơi, khó tiêu hoặc tiêu chảy.

Lời khuyên: Chỉ nên ăn khoảng 200-300g dưa hấu mỗi ngày.