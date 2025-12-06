Quả nho có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này nên tránh xa

Ăn nho thường xuyên có tác dụng ngăn ngừa ung thư và bệnh tim, hỗ trợ rất tốt cho người bị bệnh hen suyễn, tăng miễn dịch và có công dụng hữu hiệu trong làm đẹp. Tuy nhiên, nho lại là thực phẩm không thích hợp với một số trường hợp, dưới đây là 4 nhóm người không nên ăn nho dù thèm đến mấy.

Quả nho vị chua chua, ngọt, có thể ăn nho trực tiếp hoặc làm nước ép, sinh tố và làm bánh. Nho cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất khác nhau và chứa hàm lượng cao chất xơ.

Người béo phì: Nếu ăn một vài trái nho thì không sao nhưng nếu bạn bị béo phì - một trong những tình trạng thuộc nhóm những người không nên ăn nho thì cần kiểm soát bản thân khi liên tục ăn loại quả này. 30 quả nho sẽ tương đương 105 lượng calo, như một bữa ăn. Vì vậy nhóm đối tượng này cần lưu ý khẩu phần ăn của mình nếu thường xuyên ăn nho.

Người bệnh đường ruột: Nho là loại trái cây chứa nhiều chất xơ. Một lượng ít chất xơ sẽ không ảnh hưởng đến đường ruột. Nhưng nếu ăn quá nhiều nho thì lượng chất xơ sẽ bị ứ đọng trong cơ thể. Lúc này dễ dẫn đến táo bón hoặc đôi khi lại gây tiêu chảy.

Người bị viêm loét dạ dày: Người có bệnh viêm loét dạ dày là những người không nên ăn nho bởi 125ml nước nho ép sẽ chứa đến 23 - 66 mg vitamin C. Lượng vitamin C quá nhiều không tốt cho người mắc các căn bệnh về dạ dày. Vì thế nên nhóm đối tượng thuộc trường hợp này nên kiêng.

Người bị tiểu đường: Nhiều người yêu thích trái nho vì nó có vị ngọt, rất thơm ngon. Tuy nhiên đối với người bị tiểu đường thì cần kiêng loại quả này. Bởi 100gr nho chứa đến 10 - 12gr đường glucose và fructose.

Công dụng của quả nho đối với sức khỏe

Tăng cường sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Nho là loại trái cây giàu kali (potassium), một khoáng chất thiết yếu giúp cân bằng lượng natri (muối) trong cơ thể. Nhờ đó, nho có khả năng giúp thư giãn thành mạch máu, điều chỉnh và ổn định huyết áp. Ngoài ra, các hợp chất trong nho còn giúp cải thiện lưu thông máu, giảm mức cholesterol xấu (LDL) và ngăn ngừa hình thành cục máu đông.

Đặc tính kháng viêm và hỗ trợ xương khớp

Nhờ các hợp chất polyphenol, nho có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ, giúp giảm viêm mạn tính – nguyên nhân gốc rễ của nhiều bệnh. Bên cạnh đó, nho còn là nguồn cung cấp vitamin K và Magnesium dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường mật độ xương và hỗ trợ quá trình đông máu khỏe mạnh.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và chống táo bón

Quả nho chứa một lượng đáng kể chất xơ và hơn 80% là nước. Sự kết hợp này giúp làm mềm phân, tăng cường nhu động ruột, từ đó cải thiện chức năng tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón một cách tự nhiên. Ăn nho khi đói nhẹ vào buổi sáng có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.

Điều hòa đường huyết (mặc dù có vị ngọt)

Mặc dù nho có vị ngọt tự nhiên, nhưng chúng lại có chỉ số đường huyết (gi) thấp (thường dưới 55). Hơn nữa, các hợp chất trong nho, đặc biệt là resveratrol, có thể giúp tăng độ nhạy insulin, cải thiện khả năng sử dụng glucose của cơ thể. Điều này giúp điều hòa lượng đường trong máu, giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường tuýp 2.