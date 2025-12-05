Thịt gà tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người tuyệt đối không được động vào

Theo đó, cứ 100 gam thịt gà có 23,3 gram protein, 1, 2 lipit và các khoáng chất khác như can xi, phốt pho, sắt. Bên cạnh đó, thịt gà còn nhiều vitamine A, C, E có tác dụng ôn trung ích khí, ích tinh, dùng trị gầy mòn, tiểu nhiều lần, sinh đẻ ít sữa, hư nhiệt sau sinh.

Thịt gà là một trong những loại thực phẩm quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Đây là loại nguyên liệu rất giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia dinh dưỡng đã tìm ra rất nhiều dưỡng chất có trong loại thịt này.

Tuy nhiên, thực tế, có những người không nên ăn loại thịt giàu dinh dưỡng này. Bởi nếu ăn nhiều hoặc ăn thịt gà không đảm bảo vệ sinh sẽ đem lại những tác hại khôn lường cho sức khỏe.

Trong Đông y thịt gà có tính ôn ngọt, không độc, bổ dưỡng, lành mạnh phổi nên có khả năng chữa băng huyết, xích bạch đới, lỵ, ung nhọt, là loại thực phẩm bổ âm cho tỳ vị, bổ khí, huyết và thận.

4 nhóm người không nên ăn thịt gà

Bệnh nhân sỏi thận: Người bị sỏi thận cần hạn chế ăn thịt gà và cân nhắc chế độ ăn uống phù hợp để giảm nguy cơ tạo và phát triển sỏi thận. Thịt gà chứa nhiều purin, một chất có thể góp phần tạo ra axit uric, đây là một trong những nguyên nhân gây sỏi thận. Người bị sỏi thận cần hạn chế sử dụng thịt gà để giảm nguy cơ axit uric trong cơ thể tăng cao.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị viêm khớp: Người bị vấn đề về khớp như viêm khớp, thấp khớp hoặc bất kỳ tình trạng khớp nào cần cân nhắc hạn chế ăn thịt gà trong khẩu phần ăn hằng ngày. Người bị viêm khớp cần duy trì chế độ ăn lành mạnh để giảm viêm nhiễm và đau nhức. Thịt gà có thể tăng nguy cơ viêm nhiễm và làm tổn thương các khớp.

Người bị xơ gan: Xơ gan là một căn bệnh nghiêm trọng có thể suy yếu chức năng tiêu hoá. Thịt gà chứa nhiều chất béo khó tiêu hóa, gây áp lực lên gan và hệ tiêu hoá, và tăng khó khăn cho người bị xơ gan. Do đó, người bị xơ gan cần hạn chế ăn thịt gà và tuân thủ một chế độ ăn uống cẩn thận để hỗ trợ sức khỏe của gan.

Người mắc bệnh thuỷ đậu: Bệnh thuỷ đậu có thể dẫn đến viêm nhiễm và các vấn đề về da. Thịt gà chứa arachidonic acid có thể góp phần làm tăng viêm nhiễm và gây tác động tiêu cực đến các triệu chứng của bệnh. Ăn thịt gà cũng kích thích hệ miễn dịch, gây rối loạn miễn dịch. Do đó, không nên ăn thịt gà trong quá trình điều trị bệnh thuỷ đậu.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn thịt gà như thế nào là hợp lý?

Chế độ ăn thịt gà có thể được xem là hợp lý khi được thực hiện một cách cân đối và đúng cách. Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản để áp dụng chế độ ăn thịt gà một cách hợp lý:

Đa dạng thực phẩm: Ngoài thịt gà, cần kết hợp với các loại thực phẩm khác như rau củ, quả và các nguồn protein khác để đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Kiểm soát lượng thịt gà ăn vào: Không nên ăn quá nhiều thịt gà trong một bữa ăn hoặc trong một ngày. Sử dụng lượng thịt gà hợp lý để đảm bảo cung cấp đủ protein mà không gây thừa calo.

Loại bỏ da và mỡ: Tránh ăn phần da và mỡ của thịt gà, vì chúng chứa nhiều chất béo không lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp với hoạt động thể chất: Kết hợp chế độ ăn thịt gà với lịch trình tập luyện đều đặn để duy trì sức khỏe và cân nặng lý tưởng.

Giữ vệ sinh thực phẩm: Chọn thịt gà tươi ngon và bảo quản đúng cách để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn từ thực phẩm.