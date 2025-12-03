Quả anh đào có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng có những lưu ý không nên bỏ qua khi ăn

Dinh dưỡng 03/12/2025 05:30

Quả anh đào (cherry) không chỉ hấp dẫn bởi vị ngọt thanh, chua nhẹ và màu sắc bắt mắt mà còn là loại trái cây giàu giá trị dinh dưỡng. Ít ai biết rằng phía sau vẻ ngoài nhỏ nhắn ấy là nhiều lợi ích quan trọng đối với sức khỏe.

Theo y học hiện đại, trong quả canh đào có chứa chất chống oxy hóa có tác dụng ngăn chặn các gốc tự do gây tổn thương tế bào và mô. Ngoài ra, anh đào còn chứa lượng vitamin A gấp 20 lần quả việt quất hoặc dâu tây. Chúng cũng chứa beta-carotene-vitamin rất có lợi cho hệ miễn dịch, thị lực và da.

Quả anh đào có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng có những lưu ý không nên bỏ qua khi ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong Đông y, anh đào được sử dụng như một loại thuốc/món ăn có tác dụng ổn định tim mạch, tiểu đường, chữa bỏng, phòng ngừa và làm giảm viêm khớp, gút... Dù vậy, anh đào vẫn có thể gây tổn hại cho sức khỏe nếu bạn dùng sai cách.

Công dụng của quả anh đào 

Giàu chất chống oxy hóa, giảm nguy cơ bệnh mạn tính: Anh đào chứa hàm lượng lớn anthocyanin và quercetin - hai chất chống oxy hóa mạnh có khả năng trung hòa gốc tự do, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ anh đào thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và một số loại ung thư.

Quả anh đào có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng có những lưu ý không nên bỏ qua khi ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tim mạch: Kali trong anh đào giúp điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng lượng natri trong cơ thể, giảm áp lực lên tim và mạch máu. Bên cạnh đó, anthocyanin giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, từ đó cải thiện tuần hoàn và hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch.

Cải thiện giấc ngủ: Anh đào, đặc biệt là anh đào chua, chứa melatonin tự nhiên -hormone có vai trò điều chỉnh chu kỳ ngủ - thức. Melatonin giúp ngủ sâu hơn và giảm tình trạng mất ngủ. Một số nghiên cứu ghi nhận, người uống nước ép anh đào chua có chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

Quả anh đào có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng có những lưu ý không nên bỏ qua khi ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường miễn dịch: Nhờ hàm lượng vitamin C cao và nhiều hợp chất thực vật, quả anh đào giúp tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy sản xuất collagen, hỗ trợ lành vết thương và giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng.

Tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Anh đào là nguồn chất xơ dồi dào, giúp cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và duy trì đường ruột khỏe mạnh. Chất xơ cũng mang lại cảm giác no lâu, giúp hạn chế thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Lưu ý khi ăn quả anh đào 

Hàm lượng sắt trong quả anh đào rất lớn, đồng thời cũng chứa một lượng xyanua. Nếu ăn quá nhiều, cơ thể rất dễ bị ngộ độc do sự kết hợp của hydroxide và sắt. Ngộ độc nhẹ có thể được giải độc bằng nước mía. Mặc dù là loại trái cây tốt, nhưng bạn cũng nên ăn một cách hạn chế, đặc biệt là không cắn vỡ hạt quả anh đào.

Quả anh đào có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng có những lưu ý không nên bỏ qua khi ăn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Anh đào có thời gian bảo quản ngắn, vì vậy nên tránh để quả tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Anh đào chỉ nên được ăn trong khoảng 3 ngày sau khi mua. Trong quá trình bảo quản trong tủ lạnh, bạn không nên rửa quả bằng nước để tránh làm quả bị úng hoặc hỏng nhanh. Chỉ nên rửa sạch sẽ ngay trước khi ăn.

5 tác dụng của quả mơ với sức khỏe bạn nên biết

5 tác dụng của quả mơ với sức khỏe bạn nên biết

Quả mơ khô không chỉ là món ăn vặt thơm ngon, dẻo ngọt mà còn là một kho tàng dinh dưỡng tuyệt vời. Các dưỡng chất thiết yếu trong quả mơ tươi được cô đặc lại, biến mơ khô thành một "viên nén" tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe, đặc biệt là khi bạn cần bổ sung năng lượng nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   quả anh đào lưu ý khi ăn anh đào dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/12/2025, 3 con giáp Cát Tinh soi sáng rực rỡ, Tài Lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/12/2025, 3 con giáp Cát Tinh soi sáng rực rỡ, Tài Lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 3/12/2025, Thần Tài yêu thương hết mực, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, tài khoản tíu tít nhảy số, vận khí hưng thịnh tràn đầy

Đúng hôm nay, thứ Tư 3/12/2025, Thần Tài yêu thương hết mực, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, tài khoản tíu tít nhảy số, vận khí hưng thịnh tràn đầy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tại sao chị em lại cảm thấy mệt mỏi sau mỗi lần ân ái?

Tại sao chị em lại cảm thấy mệt mỏi sau mỗi lần ân ái?

Phụ nữ yêu 1 giờ 9 phút trước
7 lý do vì sao trẻ sơ sinh khóc mãi không nín

7 lý do vì sao trẻ sơ sinh khóc mãi không nín

Chăm sóc con 1 giờ 10 phút trước
Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Quả anh đào có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng có những lưu ý không nên bỏ qua khi ăn

Quả anh đào có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng có những lưu ý không nên bỏ qua khi ăn

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Khách ở sân bay TP.HCM cố ăn 30 cái bánh bột lọc vì cấm đem sang Nhật

Khách ở sân bay TP.HCM cố ăn 30 cái bánh bột lọc vì cấm đem sang Nhật

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 3/12/2025, Thần Tài yêu thương hết mực, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, tài khoản tíu tít nhảy số, vận khí hưng thịnh tràn đầy

Sau hôm nay, thứ Tư 3/12/2025, Thần Tài yêu thương hết mực, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, tài khoản tíu tít nhảy số, vận khí hưng thịnh tràn đầy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (3/12/2025), 3 con giáp thăng tiến như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (3/12/2025), 3 con giáp thăng tiến như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/12/2025), Thần Tài 'điểm danh ban lộc', 3 con giáp sự nghiệp bứt phá thần tốc, tiền bạc đổ về tay nhiều không xuể, duyên lành bủa vây

Cuối ngày hôm nay (3/12/2025), Thần Tài 'điểm danh ban lộc', 3 con giáp sự nghiệp bứt phá thần tốc, tiền bạc đổ về tay nhiều không xuể, duyên lành bủa vây

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 3/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may hiếm có, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 3/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may hiếm có, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Vì sao tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng bị thu phí quản lý từ 1/12?

Vì sao tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng bị thu phí quản lý từ 1/12?

Cháy quán cà phê ở TP.HCM, khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

Cháy quán cà phê ở TP.HCM, khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

5 tác dụng của quả mơ với sức khỏe bạn nên biết

5 tác dụng của quả mơ với sức khỏe bạn nên biết

Bị bệnh tiểu đường ăn xoài được không? Những lưu ý quan trọng ai cũng cần biết

Bị bệnh tiểu đường ăn xoài được không? Những lưu ý quan trọng ai cũng cần biết

Nước cam cực tốt cho sức khỏe nhưng phải tránh 3 thời điểm này kẻo tự hại chính mình

Nước cam cực tốt cho sức khỏe nhưng phải tránh 3 thời điểm này kẻo tự hại chính mình

Không ngờ 5 thực phẩm đen sì ăn vào mùa lạnh siêu bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe

Không ngờ 5 thực phẩm đen sì ăn vào mùa lạnh siêu bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe

Ăn rau sam thường xuyên, bạn đã biết 5 công dụng tuyệt vời này đối với sức khỏe chưa?

Ăn rau sam thường xuyên, bạn đã biết 5 công dụng tuyệt vời này đối với sức khỏe chưa?

Điểm danh 4 loại rau mùa đông tăng cường sức khỏe, chúng ta không thể bỏ qua

Điểm danh 4 loại rau mùa đông tăng cường sức khỏe, chúng ta không thể bỏ qua