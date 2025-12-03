Quả anh đào có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng có những lưu ý không nên bỏ qua khi ăn

Trong Đông y, anh đào được sử dụng như một loại thuốc/món ăn có tác dụng ổn định tim mạch, tiểu đường, chữa bỏng, phòng ngừa và làm giảm viêm khớp, gút... Dù vậy, anh đào vẫn có thể gây tổn hại cho sức khỏe nếu bạn dùng sai cách.

Theo y học hiện đại, trong quả canh đào có chứa chất chống oxy hóa có tác dụng ngăn chặn các gốc tự do gây tổn thương tế bào và mô. Ngoài ra, anh đào còn chứa lượng vitamin A gấp 20 lần quả việt quất hoặc dâu tây. Chúng cũng chứa beta-carotene-vitamin rất có lợi cho hệ miễn dịch, thị lực và da.

Giàu chất chống oxy hóa, giảm nguy cơ bệnh mạn tính: Anh đào chứa hàm lượng lớn anthocyanin và quercetin - hai chất chống oxy hóa mạnh có khả năng trung hòa gốc tự do, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ anh đào thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và một số loại ung thư.

Hỗ trợ tim mạch: Kali trong anh đào giúp điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng lượng natri trong cơ thể, giảm áp lực lên tim và mạch máu. Bên cạnh đó, anthocyanin giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, từ đó cải thiện tuần hoàn và hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch.

Cải thiện giấc ngủ: Anh đào, đặc biệt là anh đào chua, chứa melatonin tự nhiên -hormone có vai trò điều chỉnh chu kỳ ngủ - thức. Melatonin giúp ngủ sâu hơn và giảm tình trạng mất ngủ. Một số nghiên cứu ghi nhận, người uống nước ép anh đào chua có chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

Tăng cường miễn dịch: Nhờ hàm lượng vitamin C cao và nhiều hợp chất thực vật, quả anh đào giúp tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy sản xuất collagen, hỗ trợ lành vết thương và giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng.

Tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Anh đào là nguồn chất xơ dồi dào, giúp cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và duy trì đường ruột khỏe mạnh. Chất xơ cũng mang lại cảm giác no lâu, giúp hạn chế thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Lưu ý khi ăn quả anh đào

Hàm lượng sắt trong quả anh đào rất lớn, đồng thời cũng chứa một lượng xyanua. Nếu ăn quá nhiều, cơ thể rất dễ bị ngộ độc do sự kết hợp của hydroxide và sắt. Ngộ độc nhẹ có thể được giải độc bằng nước mía. Mặc dù là loại trái cây tốt, nhưng bạn cũng nên ăn một cách hạn chế, đặc biệt là không cắn vỡ hạt quả anh đào.

Anh đào có thời gian bảo quản ngắn, vì vậy nên tránh để quả tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Anh đào chỉ nên được ăn trong khoảng 3 ngày sau khi mua. Trong quá trình bảo quản trong tủ lạnh, bạn không nên rửa quả bằng nước để tránh làm quả bị úng hoặc hỏng nhanh. Chỉ nên rửa sạch sẽ ngay trước khi ăn.