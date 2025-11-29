Không ngờ 5 thực phẩm đen sì ăn vào mùa lạnh siêu bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 29/11/2025 05:30

Những thực phẩm có màu sắc rực rỡ thường thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của những loại thực phẩm màu đen khi nói đến dinh dưỡng và khả năng tăng cường sức khỏe, đặc biệt khi trời trở lạnh.

Theo Đông y, mùa đông là mùa chủ về thận, việc bổ thận dương là chìa khóa để duy trì sức khỏe và năng lượng cho cơ thể. Trong số các loại thực phẩm bổ dưỡng, những thực phẩm có màu đen rất được coi trọng để bồi bổ sức khỏe vào mùa đông.

Không ngờ 5 thực phẩm đen sì ăn vào mùa lạnh siêu bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ góc độ dinh dưỡng hiện đại, các loại thực phẩm sẫm màu thường giàu anthocyanin, vitamin và khoáng chất, có khả năng chống oxy hóa rất mạnh. So với các loại thực phẩm có màu nhạt, những siêu thực phẩm có màu đen đậm này là những người bạn đồng hành tuyệt vời giúp bạn ngăn ngừa thoái hóa và giữ gìn tuổi thanh xuân.

Gạo lứt đen

Gạo lứt đen là một siêu thực phẩm nhờ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa anthocyanin cao hơn hẳn so với gạo trắng và gạo lứt thông thường, giúp bảo vệ tim mạch và não bộ. Khi trời lạnh, gạo lứt đen cung cấp nguồn năng lượng ổn định, giàu chất xơ, giúp làm ấm cơ thể từ bên trong và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, tăng cường sức đề kháng tổng thể.

Không ngờ 5 thực phẩm đen sì ăn vào mùa lạnh siêu bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mộc nhĩ đen

Mộc nhĩ đen là thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch và hệ miễn dịch. Nó chứa chất chống oxy hóa, vitamin K và đặc biệt là chất xơ hòa tan giúp thanh lọc máu và ngăn ngừa cục máu đông. Khi trời lạnh, việc thêm mộc nhĩ vào các món canh hoặc món xào không chỉ tăng hương vị mà còn giúp cơ thể dễ dàng hấp thu chất dinh dưỡng và tăng cường khả năng miễn dịch chống lại cảm cúm.

Đậu đen

Đậu đen là nguồn protein thực vật và chất xơ tuyệt vời. Đặc biệt, đậu đen có vị ngọt, tính mát nhưng lại có khả năng bổ thận, giải độc và làm ấm nội tạng. Trong những ngày lạnh, món chè đậu đen hoặc nước đậu đen rang giúp cung cấp năng lượng bền bỉ, cải thiện chức năng thận, đồng thời hàm lượng sắt cao hỗ trợ lưu thông máu, giúp tay chân không bị lạnh cóng.

Không ngờ 5 thực phẩm đen sì ăn vào mùa lạnh siêu bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nho đen và việt quất đen

Màu đen đậm của các loại quả mọng như nho đen và việt quất đen là minh chứng cho hàm lượng anthocyanin và resveratrol cực cao. Các chất này là "vệ sĩ" bảo vệ tế bào, giúp chống viêm và tăng cường sức khỏe tim mạch. Tiêu thụ các loại quả này thường xuyên vào mùa lạnh giúp tăng cường thị lực (do ít tiếp xúc với ánh nắng), cải thiện tuần hoàn máu và củng cố hàng rào miễn dịch của cơ thể.

Từ khóa:   thực phẩm màu đen dinh dưỡng thực phẩm tốt cho sức khỏe

