Gạo lứt có nhiều lợi ích dinh dưỡng và những lưu ý quan trọng không nên bỏ qua

Gạo lứt được mệnh danh là 'siêu thực phẩm' với hàm lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất vượt trội. Tuy nhiên, nếu ăn sai cách, những lợi ích này có thể bị giảm sút, thậm chí gây hại cho sức khỏe.

Gạo là thức ăn chính của người Việt Nam, ngoài những hạt gạo trắng thơm ngon thì gạo lứt cũng là một thức ăn tuyệt vời với các loại vitamin nhóm B như B1, B2, B3, B6, vitamin E, magie, mangan, sắt… Đặc biệt là 2 loại vitamin E và B6 này chỉ có duy nhất trong gạo lứt, không có ở bất kỳ loại ngũ cốc nào khác như gạo trắng, ngô hay yến mạch,…

Tác dụng có ích của gạo lứt

Ăn gạo lứt mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng như kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân tiểu đường, chống oxy hóa, ngăn ngừa béo phì, giảm căng thẳng cho phụ nữ đang cho con bú và tốt cho tiêu hóa. Gạo lứt đen với chất xơ cao giúp kích thích nhu động ruột và giúp quá trình tiêu hóa diễn ra suôn sẻ. Ngoài ra, gạo lứt đen còn có lợi cho tim mạch bằng cách giảm mức cholesterol xấu và ngăn chặn nguy cơ các vấn đề tim mạch.

Gạo lứt đen cũng được biết đến với khả năng cung cấp melatonin giúp điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ.

Gạo lứt còn mang lại nhiều lợi ích khác như làm đẹp da, cải thiện sức khỏe xương và răng, chống lão hóa và ngăn chặn rụng tóc. Điều này làm cho việc bổ sung gạo lứt vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày trở thành một sự lựa chọn thông minh.

Lưu ý khi ăn gạo lứt

Tránh ăn gạo lứt cùng với thực phẩm khó tiêu hóa khác

Chế độ ăn gạo lứt được khuyến nghị nên đi kèm với các thực phẩm nhẹ nhàng, dễ tiêu và giàu rau xanh. Việc kết hợp gạo lứt với lượng lớn các thực phẩm quá nhiều dầu mỡ, quá cay, hoặc quá ngọt, hoặc thực phẩm chế biến sẵn là điều nên tránh. Gạo lứt đã yêu cầu nhiều năng lượng và thời gian để tiêu hóa; việc kết hợp với các món khó tiêu khác sẽ càng tạo thêm áp lực lớn lên dạ dày và đường ruột của bạn, làm quá trình tiêu hóa chậm lại và gây khó chịu.

Nhai kỹ gạo nứt khi ăn

Gạo lứt có kết cấu hạt cứng và dai hơn gạo trắng rất nhiều. Nếu bạn có thói quen nuốt vội, dạ dày sẽ phải làm việc quá sức để xử lý các hạt cơm chưa được nghiền nhỏ. Việc này không chỉ dẫn đến việc tiêu hóa không triệt để, có thể gây đau dạ dày và khó hấp thu dinh dưỡng, mà còn làm bạn nhanh đói hơn. Để khắc phục, hãy tập thói quen nhai thật kỹ. Mỗi miếng cơm gạo lứt nên được nhai ít nhất 30-40 lần cho đến khi gần như tan ra trong miệng, giúp tiêu hóa tốt và tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Tránh ăn quá nhiều gạo

Việc ăn quá nhiều gạo lứt mỗi ngày là điều cần tránh. Mặc dù giàu chất xơ, nhưng tiêu thụ một lượng quá lớn chất xơ có thể gây chướng bụng, khó tiêu và cản trở sự hấp thu một số chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Hơn nữa, gạo lứt có chứa axit Phytic (phytate), nếu ăn quá mức có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt và canxi của cơ thể.

Không thay thế hoàn toàn gạo trắng

Bạn không nên thay thế hoàn toàn gạo trắng bằng gạo lứt trong khẩu phần ăn hàng ngày, đặc biệt là với những người có nhu cầu dinh dưỡng cao (như phụ nữ mang thai, thanh thiếu niên, người lao động nặng) hoặc người đang gặp vấn đề về tiêu hóa. Gạo lứt tuy tốt nhưng vẫn cần sự đa dạng dinh dưỡng từ các nguồn thực phẩm khác như rau xanh, protein và chất béo lành mạnh để đảm bảo sự cân bằng.

