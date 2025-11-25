4 Công dụng của quả mướp đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 25/11/2025 12:00

Mướp không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món ăn hàng ngày mà còn là một kho tàng dược liệu với nhiều công dụng tuyệt vời. Quả mướp còn là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn duy trì một cơ thể khỏe mạnh, chống lại các dấu hiệu lão hóa sớm.

Mướp là một loại quả rất quen thuộc đối với người dân Việt Nam, mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh. Tất cả các bộ phận của mướp đều được sử dụng làm vị thuốc chữa bệnh, rẻ, hiệu quả mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. 

4 Công dụng của quả mướp đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo Đông y, mướp có vị ngọt, tính mát, không độc, có tác dụng điều kinh, chỉ đới, bình can tức phong, thanh nhiệt, nhuận da, thông kinh lạc, thông đại tiểu tiện, hành huyết mạch. Mướp già đốt tồn tính, dùng làm thuốc có thể khử phong, hóa đờm, lương huyết, giải độc, sát khuẩn, thông kinh lạc, thông sữa. Theo”Lục xuyên bản thảo” mướp sinh cân chỉ khát, giải nhiệt trừ phiền, làm nhuận da, trị chứng khát bệnh nhiệt, trị thân nhiệt phiền táo. 

Y dược học hiện đại phát hiện quả, lá, dây của cây mướp đều có thể chữa bệnh. Từ mướp có thể chế biến được nhiều món ăn ngon, đồ uống giải khát và chữa bệnh. Trong quả mướp có chứa nhiều nước, protid, lipid, glucid, xenlulo, canxi, photpho, sắt, beta-caroten, B1, B6, B2, C…

4 Công dụng của quả mướp đối với sức khỏe

Phòng ngừa ung thư: Các chất chống Oxy hóa trong mướp có thể phần nào kìm hãm hoạt động của gốc tự do, hạn chế sự phát triển của tác nhân gây bệnh ung thư.

4 Công dụng của quả mướp đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp xương khớp chắc khỏe hơn: Chất chống oxy hóa như Vitamin K, Magie, Zeaxanthin, Lutein là thành phần tốt cho xương khớp, giúp duy trì khung xương vững chắc.

Hỗ trợ tuyến tiền liệt: Một số thành phần dưỡng chất tìm thấy trong hạt mướp được cho là có khả năng kìm hãm tốc độ tăng sản tuyến tiền liệt. Nhờ vậy, tuyến tiền liệt sẽ hoạt động ổn định hơn, hạn chế tình trạng khó tiểu, suy giảm khả năng tình dục.

Hỗ trợ chức năng của tuyến giáp: Nhiều hợp chất tìm thấy trong vỏ mướp có thể duy trì sự ổn định của hormone tại tuyến giáp. Tuy vậy, giới khoa học vẫn cần thêm thời gian để nghiên cứu, khẳng định tác dụng này.

Lưu ý khi kết hợp mướp với các loại thực phẩm khác

Tuy rằng có nhiều tác dụng tốt nhưng mướp không phải lúc nào cũng phù hợp để kết hợp với tất cả các loại thực phẩm. Cụ thể, dưới đây là một số loại thực phẩm không phù hợp đăn, chế biến cùng mướp: 

4 Công dụng của quả mướp đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cá chạch: Hàm lượng Vitamin B1 trong mướp dễ tương tác với enzyme trong cá chạch. Khi đó, Vitamin B1 có xu hướng bị phân hủy, không còn phát huy tốt tác dụng với cơ thể.

Củ cải trắng: Loại củ này có tính hàn tương tự như mướp. Vì thế khi kết hợp với nhau, món ăn dễ gây đau bụng hoặc lạnh bụng.

Cải bó xôi: Cả mướp và cải bó xôi đều có tính hàn, tập trung hàm lượng chất xơ cao. Khi ăn đồng thời 2 loại thực phẩm này, nhu động ruột dễ bị kích thích, tăng tình trạng rối loạn đường ruột như tiêu chảy, đau bụng,...

Quả mướp có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người không nên ăn nhiều

Quả mướp có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người không nên ăn nhiều

Với những người có cơ địa đặc biệt như bị dị ứng, thể trạng yếu, đang ốm hoặc mới khỏi ốm... thì cần tránh ăn mướp, nếu không sẽ làm cho các triệu chứng trầm trọng hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   quả mướp công dụng của quả mướp dinh dưỡng

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Kể từ ngày mai, thứ Ba 25/11/2025, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Kể từ ngày mai, thứ Ba 25/11/2025, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích của quả cóc đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích của quả cóc đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

5 lợi ích sức khỏe khi ăn đu đủ buổi sáng lúc bụng đói

5 lợi ích sức khỏe khi ăn đu đủ buổi sáng lúc bụng đói

Quả Kiwi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, ăn đúng cách lợi ích nhân đôi

Quả Kiwi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, ăn đúng cách lợi ích nhân đôi

Không chỉ là một loại gia vị, lá chanh còn mang đến nhiều công dụng tuyệt vời mà không phải ai cũng biết

Không chỉ là một loại gia vị, lá chanh còn mang đến nhiều công dụng tuyệt vời mà không phải ai cũng biết

Không ngờ loại rau rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Không ngờ loại rau rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Đậu bắp được mệnh danh là “nhân sâm xanh” giá rẻ vì mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

Đậu bắp được mệnh danh là “nhân sâm xanh” giá rẻ vì mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe