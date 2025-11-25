4 Công dụng của quả mướp đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Mướp là một loại quả rất quen thuộc đối với người dân Việt Nam, mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh. Tất cả các bộ phận của mướp đều được sử dụng làm vị thuốc chữa bệnh, rẻ, hiệu quả mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

Y dược học hiện đại phát hiện quả, lá, dây của cây mướp đều có thể chữa bệnh. Từ mướp có thể chế biến được nhiều món ăn ngon, đồ uống giải khát và chữa bệnh. Trong quả mướp có chứa nhiều nước, protid, lipid, glucid, xenlulo, canxi, photpho, sắt, beta-caroten, B1, B6, B2, C…

Theo Đông y, mướp có vị ngọt, tính mát, không độc, có tác dụng điều kinh, chỉ đới, bình can tức phong, thanh nhiệt, nhuận da, thông kinh lạc, thông đại tiểu tiện, hành huyết mạch. Mướp già đốt tồn tính, dùng làm thuốc có thể khử phong, hóa đờm, lương huyết, giải độc, sát khuẩn, thông kinh lạc, thông sữa. Theo”Lục xuyên bản thảo” mướp sinh cân chỉ khát, giải nhiệt trừ phiền, làm nhuận da, trị chứng khát bệnh nhiệt, trị thân nhiệt phiền táo.

4 Công dụng của quả mướp đối với sức khỏe

Phòng ngừa ung thư: Các chất chống Oxy hóa trong mướp có thể phần nào kìm hãm hoạt động của gốc tự do, hạn chế sự phát triển của tác nhân gây bệnh ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp xương khớp chắc khỏe hơn: Chất chống oxy hóa như Vitamin K, Magie, Zeaxanthin, Lutein là thành phần tốt cho xương khớp, giúp duy trì khung xương vững chắc.

Hỗ trợ tuyến tiền liệt: Một số thành phần dưỡng chất tìm thấy trong hạt mướp được cho là có khả năng kìm hãm tốc độ tăng sản tuyến tiền liệt. Nhờ vậy, tuyến tiền liệt sẽ hoạt động ổn định hơn, hạn chế tình trạng khó tiểu, suy giảm khả năng tình dục.

Hỗ trợ chức năng của tuyến giáp: Nhiều hợp chất tìm thấy trong vỏ mướp có thể duy trì sự ổn định của hormone tại tuyến giáp. Tuy vậy, giới khoa học vẫn cần thêm thời gian để nghiên cứu, khẳng định tác dụng này.

Lưu ý khi kết hợp mướp với các loại thực phẩm khác

Tuy rằng có nhiều tác dụng tốt nhưng mướp không phải lúc nào cũng phù hợp để kết hợp với tất cả các loại thực phẩm. Cụ thể, dưới đây là một số loại thực phẩm không phù hợp để ăn, chế biến cùng mướp:

Ảnh minh họa: Internet

Cá chạch: Hàm lượng Vitamin B1 trong mướp dễ tương tác với enzyme trong cá chạch. Khi đó, Vitamin B1 có xu hướng bị phân hủy, không còn phát huy tốt tác dụng với cơ thể.

Củ cải trắng: Loại củ này có tính hàn tương tự như mướp. Vì thế khi kết hợp với nhau, món ăn dễ gây đau bụng hoặc lạnh bụng.

Cải bó xôi: Cả mướp và cải bó xôi đều có tính hàn, tập trung hàm lượng chất xơ cao. Khi ăn đồng thời 2 loại thực phẩm này, nhu động ruột dễ bị kích thích, tăng tình trạng rối loạn đường ruột như tiêu chảy, đau bụng,...