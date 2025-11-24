Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Một cơn lốc xoáy khổng lồ, hay còn gọi là 'vòi rồng', đã được phát hiện chỉ cách bãi biển nổi tiếng của Mallorca của Anh vài mét. Đoạn clip do một người làm vườn ghi lại vào sáng sớm ngày 21/11 cho thấy cột lốc xoáy khổng lồ xuất hiện gần làng Deià.

Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/voi-rong-khong-lo-cao-hang-tram-met-bat-ngo-xuat-hien-tren-bien-khien-nguoi-dan-soc-nang-747005.html