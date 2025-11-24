5 lợi ích sức khỏe khi ăn đu đủ buổi sáng lúc bụng đói

Dinh dưỡng 24/11/2025 11:26

Đu đủ chín là một loại trái cây ngon, phù hợp từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi. Đu đủ chín mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhất là khi ăn đu đủ buổi sáng lúc bụng đói.

Đu đủ là một loại trái cây nhiệt đới có hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Trong đu đủ có chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ, canxi, kali, magie cùng các loại vitamin như A, C, E và K. Việc ăn đu đủ vào buổi sáng mang đến nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe.

5 lợi ích sức khỏe khi ăn đu đủ buổi sáng lúc bụng đói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của đu đủ 

Hỗ trợ giảm cân

Đu đủ là loại quả có chứa hàm lượng calo khá thấp nhưng lại rất giàu chất xơ. Vì vậy ăn đu đủ có thể giúp kiểm soát cảm giác đói và mang lại cảm giác no lâu, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, đu đủ còn chứa nhiều chất xơ, kali và vitamin, có tác dụng phòng ngừa các bệnh về tim mạch, điều chỉnh mức cholesterol và tăng cường lưu thông máu, giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Làm đẹp da

Đu đủ chứa nhiều enzyme và chất chống oxy hóa tự nhiên giúp loại bỏ tế bào da chết, làm sạch lỗ chân lông và ngăn ngừa nếp nhăn, từ đó cải thiện sức khỏe làn da. Đồng thời, đu đủ còn hỗ trợ quá trình lành vết thương và ngăn ngừa nhiễm trùng trên các vùng da bị tổn thương. Việc ăn đu đủ vào sáng sớm không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn góp phần mang lại làn da sáng khỏe.

5 lợi ích sức khỏe khi ăn đu đủ buổi sáng lúc bụng đói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm táo bón

Ăn đu đủ vào buổi sáng khi bụng đói có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, nhờ hàm lượng chất xơ cao giúp điều hòa nhu động ruột, giảm táo bón và cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Các enzyme trong đu đủ cũng hỗ trợ quá trình phân hủy thức ăn, giúp dạ dày thải độc hiệu quả hơn.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Đu đủ chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là lycopene có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và giảm stress oxy hóa. Từ đó giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Tốt cho bệnh nhân tiểu đường và ngăn ngừa huyết áp cao

Với lượng đường thấp và chất xơ dồi dào, đu đủ là lựa chọn tuyệt vời để kiểm soát đường huyết. Điều này sẽ rất hữu ích cho những người bị tiểu đường hoặc có nguy cơ cao huyết áp.

5 lợi ích sức khỏe khi ăn đu đủ buổi sáng lúc bụng đói - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn đu đủ

Các chuyên gia cho biết, đu đủ đã được lên men có thể làm giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Thuốc trị tiểu đường cũng được sử dụng để giảm lượng đường trong máu.

Do đó, dùng đu đủ lên men chung với thuốc điều trị tiểu đường có thể khiến lượng đường trong máu của bạn giảm xuống thấp.

Ngoài ra, những người đang sử dụng thuốc để làm chậm quá trình đông máu cũng cần thận trọng khi ăn đu đủ, bởi đu đủ có thể làm tăng tác dụng của thuốc từ đó làm tăng khả năng bị bầm tím và chảy máu.

Một ngày chỉ nên ăn khoảng 500 - 700gr đu đủ, đu đủ chín nhiều lượng đường nên calo cũng nhiều hơn đu đủ xanh vì thế bạn hãy cân bằng chế độ dinh dưỡng khi kết hợp với đu đủ.

5 lợi ích sức khỏe khi ăn đu đủ buổi sáng lúc bụng đói - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ là thực phẩm bổ dưỡng, không có nhiều axit nên có thể ăn vào lúc đói mà không lo gây hại cho dạ dày, còn nếu ăn kiêng thì không nên ăn trong bữa chính, tốt nhất nên ăn đu đủ vào buổi trưa và lưu ý không ăn hạt đu đủ.

Đu đủ chín: "Thần dược" ngọt ngào và thời điểm vàng để thưởng thức

Đu đủ chín: "Thần dược" ngọt ngào và thời điểm vàng để thưởng thức

Đu đủ là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Đặc biệt, trái cây này cũng là một nguồn cung cấp vitamin C và vitamin A, lượng folate và kali tốt. Hãy cùng tìm hiểu về các tác dụng của đu đủ chín trong bài viết dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   đu đủ đu đủ chín dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện trang sức bằng vàng trong áo quần cũ gửi tặng đồng bào vùng lũ, trao trả lại cho chủ nhân 

Phát hiện trang sức bằng vàng trong áo quần cũ gửi tặng đồng bào vùng lũ, trao trả lại cho chủ nhân 

Đời sống 45 phút trước
Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc lập kỷ lục khi vừa phát sóng

Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc lập kỷ lục khi vừa phát sóng

Sao quốc tế 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/11/2025), Thần Tài trao tài, quý nhân tặng lộc, 3 con giáp 'như cá chép hóa rồng', công danh thăng tiến, tiền bạc đếm hoài không xuể

Cuối ngày hôm nay (24/11/2025), Thần Tài trao tài, quý nhân tặng lộc, 3 con giáp 'như cá chép hóa rồng', công danh thăng tiến, tiền bạc đếm hoài không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Giải cứu 5 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy lúc rạng sáng ở Hà Nội

Giải cứu 5 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy lúc rạng sáng ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Thần Tài trao tài, quý nhân tặng lộc, 3 con giáp 'như cá chép hóa rồng', công danh thăng tiến, tiền bạc đếm hoài không xuể sau ngày 25/11/2025

Thần Tài trao tài, quý nhân tặng lộc, 3 con giáp 'như cá chép hóa rồng', công danh thăng tiến, tiền bạc đếm hoài không xuể sau ngày 25/11/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Ba 25/11/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi ngày mới, thứ Ba 25/11/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đường Yên cùng La Tấn tiễn bố chồng về nơi an nghỉ, đập tan tin đồn 'tuyệt tình' không đến

Đường Yên cùng La Tấn tiễn bố chồng về nơi an nghỉ, đập tan tin đồn 'tuyệt tình' không đến

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
5 lợi ích sức khỏe khi ăn đu đủ buổi sáng lúc bụng đói

5 lợi ích sức khỏe khi ăn đu đủ buổi sáng lúc bụng đói

Dinh dưỡng 2 giờ 2 phút trước
Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, dự báo mạnh lên thành bão số 15, hướng vào Nam Trung Bộ

Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, dự báo mạnh lên thành bão số 15, hướng vào Nam Trung Bộ

Xã hội 2 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/11/2025: Tiếp tục giảm, vàng miếng SJC cao hơn thế giới 22 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/11/2025: Tiếp tục giảm, vàng miếng SJC cao hơn thế giới 22 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, ngày thứ 2 ngày 24/11/2025, 3 con giáp thu nhập nhảy số, thoát kiếp nghèo khổ, Trời thương Phật độ nên làm gì cũng xuôi thuận, giàu càng thêm giàu

Đúng hôm nay, ngày thứ 2 ngày 24/11/2025, 3 con giáp thu nhập nhảy số, thoát kiếp nghèo khổ, Trời thương Phật độ nên làm gì cũng xuôi thuận, giàu càng thêm giàu

TP.HCM: Phát hiện thi thể giấu trong túi ở tòa nhà cao tầng, truy bắt 2 nghi phạm

TP.HCM: Phát hiện thi thể giấu trong túi ở tòa nhà cao tầng, truy bắt 2 nghi phạm

Kể từ ngày mai, thứ Hai 24/11/2025, 3 con giáp con giáp sau được thần Tài ghé thăm, liên tục gặt hái 'quả ngọt', cứ ung dung thoải mái mà hưởng phước lành

Kể từ ngày mai, thứ Hai 24/11/2025, 3 con giáp con giáp sau được thần Tài ghé thăm, liên tục gặt hái 'quả ngọt', cứ ung dung thoải mái mà hưởng phước lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quả Kiwi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, ăn đúng cách lợi ích nhân đôi

Quả Kiwi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, ăn đúng cách lợi ích nhân đôi

Không chỉ là một loại gia vị, lá chanh còn mang đến nhiều công dụng tuyệt vời mà không phải ai cũng biết

Không chỉ là một loại gia vị, lá chanh còn mang đến nhiều công dụng tuyệt vời mà không phải ai cũng biết

Không ngờ loại rau rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Không ngờ loại rau rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Đậu bắp được mệnh danh là “nhân sâm xanh” giá rẻ vì mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

Đậu bắp được mệnh danh là “nhân sâm xanh” giá rẻ vì mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

Ăn dứa thường xuyên, phụ nữ sẽ nhận về những lợi ích gì cho sức khỏe?

Ăn dứa thường xuyên, phụ nữ sẽ nhận về những lợi ích gì cho sức khỏe?

Ăn sữa chua có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng tránh 3 sai lầm gây hại

Ăn sữa chua có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng tránh 3 sai lầm gây hại