5 lợi ích sức khỏe khi ăn đu đủ buổi sáng lúc bụng đói

Đu đủ là một loại trái cây nhiệt đới có hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Trong đu đủ có chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ, canxi, kali, magie cùng các loại vitamin như A, C, E và K. Việc ăn đu đủ vào buổi sáng mang đến nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe.

Đu đủ là loại quả có chứa hàm lượng calo khá thấp nhưng lại rất giàu chất xơ. Vì vậy ăn đu đủ có thể giúp kiểm soát cảm giác đói và mang lại cảm giác no lâu, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, đu đủ còn chứa nhiều chất xơ, kali và vitamin, có tác dụng phòng ngừa các bệnh về tim mạch, điều chỉnh mức cholesterol và tăng cường lưu thông máu, giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Làm đẹp da

Đu đủ chứa nhiều enzyme và chất chống oxy hóa tự nhiên giúp loại bỏ tế bào da chết, làm sạch lỗ chân lông và ngăn ngừa nếp nhăn, từ đó cải thiện sức khỏe làn da. Đồng thời, đu đủ còn hỗ trợ quá trình lành vết thương và ngăn ngừa nhiễm trùng trên các vùng da bị tổn thương. Việc ăn đu đủ vào sáng sớm không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn góp phần mang lại làn da sáng khỏe.

Giảm táo bón

Ăn đu đủ vào buổi sáng khi bụng đói có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, nhờ hàm lượng chất xơ cao giúp điều hòa nhu động ruột, giảm táo bón và cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Các enzyme trong đu đủ cũng hỗ trợ quá trình phân hủy thức ăn, giúp dạ dày thải độc hiệu quả hơn.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Đu đủ chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là lycopene có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và giảm stress oxy hóa. Từ đó giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Tốt cho bệnh nhân tiểu đường và ngăn ngừa huyết áp cao

Với lượng đường thấp và chất xơ dồi dào, đu đủ là lựa chọn tuyệt vời để kiểm soát đường huyết. Điều này sẽ rất hữu ích cho những người bị tiểu đường hoặc có nguy cơ cao huyết áp.

Lưu ý khi ăn đu đủ

Các chuyên gia cho biết, đu đủ đã được lên men có thể làm giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Thuốc trị tiểu đường cũng được sử dụng để giảm lượng đường trong máu.

Do đó, dùng đu đủ lên men chung với thuốc điều trị tiểu đường có thể khiến lượng đường trong máu của bạn giảm xuống thấp.

Ngoài ra, những người đang sử dụng thuốc để làm chậm quá trình đông máu cũng cần thận trọng khi ăn đu đủ, bởi đu đủ có thể làm tăng tác dụng của thuốc từ đó làm tăng khả năng bị bầm tím và chảy máu.

Một ngày chỉ nên ăn khoảng 500 - 700gr đu đủ, đu đủ chín nhiều lượng đường nên calo cũng nhiều hơn đu đủ xanh vì thế bạn hãy cân bằng chế độ dinh dưỡng khi kết hợp với đu đủ.

Đu đủ là thực phẩm bổ dưỡng, không có nhiều axit nên có thể ăn vào lúc đói mà không lo gây hại cho dạ dày, còn nếu ăn kiêng thì không nên ăn trong bữa chính, tốt nhất nên ăn đu đủ vào buổi trưa và lưu ý không ăn hạt đu đủ.