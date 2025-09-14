Không ngờ ăn đu đủ chín khi đói bụng lại mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Đu đủ là loại trái cây giàu vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng cần thiết khác. Chứa nhiều chất đạm, chất béo, chất xơ, carbohydrate, B-carotene, lycopene, vitamin A, vitamin B, vitamin C, magie, canxi, kali và sắt. Một quả đu đủ chín chứa khoảng 8,3g đường và có tỷ lệ nước cao khoảng 70%, điều này rất có lợi cho cơ thể bà bầu. Đu đủ cũng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm cảm giác thèm ăn, tăng cảm giác no lâu, điều hòa lượng đường trong máu và có giá thành rẻ.

Nhiều người thắc mắc không biết nên ăn đu đủ khi nào để có lợi nhất cho sức khỏe. Đu đủ chín là một món tráng miệng thơm ngon, hấp dẫn. Vậy nên bạn có thể ăn chúng bất kỳ thời điểm nào trong ngày, kể cả lúc đói bụng. Đu đủ chín không nhiều axit như loại quả khác nên không gây hại cho dạ dày.

Thời điểm ăn tráng miệng tốt nhất là sau các bữa chính khoảng 1-2 giờ đồng hồ. Với những ai đang ăn kiêng, nếu muốn sử dụng đu đủ chín như thực phẩm giảm cân thì nên ăn luôn trong bữa chính, bữa trưa là hợp lý nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của đu đủ tốt cho sức khỏe

Giảm nguy cơ mắc ung thư

Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng chất chống oxy hóa Lycopene trong đu đủ chín có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Chúng cũng rất tốt cho những bệnh nhân đang điều trị ung thư. Theo các nhà khoa học, hiện nay có khoảng 14 loại trái cây có đặc tính chống oxy hóa. Nhưng chỉ duy nhất quả đu đủ có chất chống oxy hóa có khả năng chống lại các tế bào ung thư vú.

Tốt cho tim mạch

Ăn đu đủ có tác dụng cải thiện sức khỏe hệ tim mạch và giúp phòng ngừa bệnh tim. Trong đu đủ có hàm lượng chất chống oxy hóa Lycopene và vitamin C dồi dào. Chúng có tác dụng tăng cường lượng cholesterol tốt, giảm lượng cholesterol xấu. Điều này đồng nghĩa với việc giúp chúng ta giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tiêu hóa

Enzyme papain và chymopapain trong đu đủ giúp quá trình tiêu hóa protein diễn ra dễ dàng hơn. Ăn đu đủ chín được cho là một cách chữa chứng táo bón, đầy hơi, ruột kích thích hiệu quả. Đu đủ có chứa hàm lượng chất xơ dồi dào giúp nhuận tràng, phòng ngừa táo bón và giải độc cho hệ tiêu hóa hiệu quả. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh là chìa khóa để nâng cao miễn dịch.

Tốt cho xương khớp

Khi tìm hiểu ăn đu đủ có tác dụng gì, nhiều người sẽ bất ngờ khi biết đây là loại trái cây tốt cho xương khớp. Vitamin K trong đu đủ giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn và cũng làm giảm lượng canxi bị đào thải ra khỏi cơ thể qua quá trình bài tiết. Ăn đu đủ thường xuyên giúp xương chắc khỏe, phòng ngừa loãng xương.