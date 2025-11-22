Ăn dứa thường xuyên, phụ nữ sẽ nhận về những lợi ích gì cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 22/11/2025 05:30

Dứa là trái cây nhiệt đới giàu dinh dưỡng, hương vị tươi ngon và đặc biệt tốt cho sức khỏe, nhất là phụ nữ.

Dứa là một loại cây nhiệt đới phổ biến được biết đến với hương vị tươi ngon và giàu dinh dưỡng. Dứa được sử dụng theo nhiều cách khác nhau từ ăn trực tiếp đến nước ép, sinh tố...

Ăn dứa thường xuyên, phụ nữ sẽ nhận về những lợi ích gì cho sức khỏe? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dứa cũng là thực phẩm bổ sung nước cho cơ thể vì nó chứa 80% - 89% là nước. Phytonutrients, hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe con người có trong toàn bộ quả dứa. Bromelain là một loại enzyme thực vật và dứa có nhiều lợi ích tiềm năng cho sức khỏe.

Dứa cũng chứa chất chống oxy hóa, acid hữu cơ và hợp chất phenolic, bao gồm flavonoid. Flavonoid hoạt động như chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm, chống ung thư và chống virus tiềm tàng.

Loại quả này đặc biệt giàu vitamin C, rất cần thiết cho sức khỏe miễn dịch, hấp thụ sắt và tăng trưởng và phát triển.

Ăn dứa thường xuyên, phụ nữ sẽ nhận về những lợi ích gì cho sức khỏe? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả dứa đối với sức khỏe của phụ nữ

Làm đẹp da 

Dứa chứa nhiều axit ascorbic, rất quan trọng cho quá trình tổng hợp collagen. Điều này có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da bằng cách giảm các dấu hiệu lão hóa có thể xuất hiện trên khuôn mặt và các bộ phận khác, từ đó có thể cải thiện kết cấu da.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Các nghiên cứu cho thấy, dứa có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim theo nhiều cách, bao gồm ngăn ngừa hình thành cục máu đông và giảm mức cholesterol. Bromelain trong dứa có thể phá vỡ fibrin dư thừa, từ đó giúp chống đông máu và giảm tắc mạch máu, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ăn dứa thường xuyên, phụ nữ sẽ nhận về những lợi ích gì cho sức khỏe? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giảm viêm và đau khớp

Nhờ vào hàm lượng bromelain và các chất chống viêm, dứa giúp giảm viêm và đau nhức khớp - tình trạng mà nhiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi, thường gặp phải. Việc bổ sung dứa vào chế độ ăn uống hằng ngày có thể giúp cải thiện sự linh hoạt và làm giảm cảm giác khó chịu do viêm khớp.

Hỗ trợ giảm cân

Dứa là loại trái cây có hàm lượng calo thấp nhưng lại chứa nhiều nước và chất xơ, giúp mang lại cảm giác no lâu hơn mà không cần tiêu thụ quá nhiều calo. Chất xơ còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và giúp cơ thể đào thải các chất độc hại.

Với các chị em đang theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh và mong muốn kiểm soát cân nặng, dứa là một lựa chọn tuyệt vời để duy trì vóc dáng.

Ăn dứa thường xuyên, phụ nữ sẽ nhận về những lợi ích gì cho sức khỏe? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe sinh sản

Các vitamin và khoáng chất trong dứa, đặc biệt là vitamin C và mangan, có vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe sinh sản. Dứa giúp cải thiện chức năng buồng trứng và làm tăng khả năng thụ thai ở phụ nữ.

Bổ sung dứa vào chế độ ăn uống hằng ngày có thể giúp duy trì vóc dáng, cải thiện làn da, tăng cường sức khỏe và thậm chí giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, cần ăn dứa một cách hợp lý và không quá lạm dụng để đạt được kết quả tốt nhất cho sức khỏe.

dứa công dụng của dứa dinh dưỡng

