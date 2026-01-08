Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 8/1, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip ghi lại cảnh hoảng loạn, la hét và bức xúc của hàng chục khách khách trên xe khách của nhà xe H.H (tuyến Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp - TP.HCM).

Sau một hồi rượt đuổi bất thành, chiếc xe khách H.H mới phải dừng lại. Tại đây, sự bức xúc của hành khách bùng nổ.

Trong nội dung đoạn clip quay từ bên trong xe, tiếng động cơ gầm rú hòa với tiếng la hét thất thanh của một phụ nữ, thậm chí người này còn quỳ xuống bên dưới đường đi trong xe kêu than. Trong cơn hoảng loạn đó, nhiều hành khách đã chồm dậy, bám chặt vào thành ghế và tuyệt vọng van xin tài xế dừng lại: "Bác ơi cho xuống đi", rồi "Chạy gì mà không nghĩ tới ai hết trơn vậy trời"... Những tiếng kêu cứu vang lên liên tục nhưng dường như bị tài xế bỏ ngoài tai, tiếp tục cuốn vào cuộc rượt đuổi.

Một nữ hành vì quá khách sợ hãi đã quỳ xuống đường đi trong xe trước hành vi nguy hiểm của tài xế - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trong đoạn clip thứ 2 ghi lại cảnh bên ngoài xe, một nữ hành khách với giọng nói đầy bức xúc đã tường thuật lại sự việc. Chị cho rằng hành động của tài xế là không thể chấp nhận được khi đặt cược sinh mạng của hàng chục hành khách trên xe chỉ vì một cái kính chiếu hậu.

"Tài xế chạy mà không nghĩ đến ai, dí theo xe tải 3 - 4 vòng ngay ngã tư. Trên xe người ta bị bệnh tim, người ta xỉu lên xỉu xuống mà vẫn không dừng. Coi mạng người như cỏ rác, như rơm rác vậy đó", nữ hành khách nói trong đoạn clip.

Được biết, sau sự việc, nhiều hành khách vì quá sợ hãi đã quyết định xuống xe giữa đường, từ chối tiếp tục hành trình, gọi người thân đến đón.

Tài xế xe khách lái xe rượt đuổi xe tải sau va chạm, khiến nhiều hành khách đi trên xe hú vía - Ảnh: Cắt từ clip - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, ông Lương Xuân Hiếu - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Hùng Hiếu, đơn vị quản lý xe khách - cho biết sau khi nắm được vụ việc, công ty đã đình chỉ đối với tài xế nói trên để tường trình vụ việc.

"Chủ trương của công ty là thượng tôn pháp luật, luôn đảm bảo an toàn cho hành khách và người tham gia giao thông.

Riêng về tài xế nói trên, sau khi tường trình vụ việc sai đến đâu, công ty sẽ xử lý đến đó, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ các sai phạm", ông Hiếu cho hay.