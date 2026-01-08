Trước đó, ngày 26/12/2025, trong lúc anh N.H. (28 tuổi, trú tại xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) đang vận chuyển hàng hóa thì thang máy bị lỗi kỹ thuật, bất ngờ đóng lại, trở thành hai "gọng kìm" kẹp chặt vùng cổ. Nạn nhân sau đó nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 8/1, thông tin mới nhất về ca cấp cứu bệnh nhân bị thang máy kẹp cổ cho thấy nam thanh niên đã có những cải thiện rõ rệt về sức khỏe, ý thức tỉnh táo, tự thở tốt và các chỉ số sinh tồn ổn định.

Ngay lập tức, báo động đỏ nội viện được kích hoạt, huy động các chuyên khoa hội chẩn tại chỗ. Anh H. được đặt nội khí quản để kiểm soát đường thở, ổn định tuần hoàn, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết.

Khi được tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, anh H. đã rơi vào tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, suy tuần hoàn nghiêm trọng cùng những vết thương dập, hở phức tạp vùng đầu cổ làm ảnh hưởng đến hô hấp và vành tai trái gần như đứt lìa.

Bác sĩ khám cho anh H. - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, hình ảnh chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng khí quản, gãy xương sườn số 1 và số 2 ở cả hai bên, kèm theo tình trạng khí tràn ra dưới da lan rộng. Đây là dạng chấn thương tối cấp, có nguy cơ diễn tiến suy hô hấp, ngưng thở và trụy tim mạch nếu không được can thiệp kịp thời. Ngay lập tức, anh H. được chuyển đến phòng mổ.

Sau phẫu thuật, người bệnh điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực (ICU) với sự giám sát chặt chẽ các chỉ số hô hấp và tuần hoàn.

Sau 2 ngày hồi sức tích cực, tình trạng của anh H. cải thiện rõ rệt, ý thức tỉnh táo, tự thở tốt và các chỉ số sinh tồn ổn định. Hiện người bệnh đã được rút ống nội khí quản và tiếp tục theo dõi tại Khoa Liên chuyên khoa.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tấn Phát - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết, chấn thương vùng cổ do tai nạn thang máy là dạng tổn thương đặc biệt nguy hiểm vì có thể dẫn đến tổn thương đường thở, mạch máu lớn và hệ hô hấp.

Trong trường hợp của anh H, nếu bác sĩ chậm trễ trong kiểm soát đường thở và can thiệp phẫu thuật có thể dẫn đến tử vong.

Bác sĩ Phát cũng cảnh báo tai nạn lao động liên quan đến thang máy và máy móc cơ giới có thể xảy ra bất ngờ và để lại hậu quả đặc biệt nặng nề. Người lao động cần tuân thủ nghiêm các quy định an toàn, tuyệt đối không chủ quan trong quá trình làm việc.

Người dân gặp tai nạn gây tổn thương vùng cổ, ngực hoặc đường thở, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức và phẫu thuật chuyên sâu để được xử trí kịp thời.