Thông tin MỚI về vụ sát hại bé gái 13 tuổi, đẩy xuống vuông nước ở Cà Mau

Đời sống 08/01/2026 05:30

Liên quan vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can về hành vi giết người và cưỡng hiếp.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 7/1, nguồn tin của PV Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can Hồ Anh Kiệt (16 tuổi, tạm trú xã Cái Đôi Vàm, Cà Mau), để điều tra 2 hành vi "giết người" và "hiếp dâm". Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vào ngày 6/1.

Nạn nhân là cháu V.T.M.K (13 tuổi, học sinh lớp 7, ở xã Phú Tân, Cà Mau).

Trước đó, sáng ngày 2/1, người dân phát hiện một thi thể dưới vuông tôm nên báo Công an xã Cái Đôi Vàm. Trên vùng cổ nạn nhân có vết thương nghi do vật sắc gây ra.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định nghi phạm là Kiệt. Với chứng cứ không thể chối cãi, Kiệt thừa nhận hành vi sát hại bé gái.

Thông tin MỚI về vụ sát hại bé gái 13 tuổi, đẩy xuống vuông nước ở Cà Mau - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo VOV, tại cơ quan điều tra, Kiệt khai quen biết và mượn 300.000 đồng của K. Ngày 31/12/2025, Kiệt lấy lý do trả tiền để hẹn gặp K.

Chiều 1/1, K. chạy xe đạp điện đến khu vực gần trụ sở UBND xã Phú Tân gặp Kiệt nhận tiền. Sau khi trả tiền, Kiệt tiếp tục rủ K. đi cùng đòi tiền một người khác đang nợ và hứa nếu lấy được sẽ cho K. 4 triệu đồng.

Tin lời, K. đi theo Kiệt. Đến đoạn đường bê tông vắng dọc kênh thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm, Kiệt đã thực hiện hành vi hiếp dâm K, nhưng bị chống cự, nên Kiệt lấy dao mang theo trong cốp xe gây án, sau đó đẩy thi thể nạn nhân xuống vuông tôm cạnh đó.

Sau khi gây án, Kiệt vứt điện thoại và một số đồ đạc của K. rồi rời khỏi hiện trường.

Cháy lớn du thuyền trên sông Sài Gòn, cột khói bốc cao hàng chục mét

Cháy lớn du thuyền trên sông Sài Gòn, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 16h10 ngày 7/1, đám cháy bất ngờ bùng lên từ du thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn ở khu vực phường Thạnh Mỹ Tây.

