3 con giáp 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi sau ngày 28/2/2026

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 23:43

3 con giáp 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi.

Tuổi Sửu

Nhờ được cát tinh chỉ lối dẫn đường, mách bảo cho cách làm ăn phù hợp nên tiền bạc của con giáp may mắn này cứ thế chảy vào túi không ngừng. Thậm chí, dù ngồi nhà thì bạn vẫn có thể kiếm được một khoản tiền lớn đến bất ngờ. Nhân khi tài lộc dồi dào, bản mệnh có thể tính toán để đầu tư trong thời gian tới, giúp tiền bạc không ngừng sinh sôi nảy nở.

Hạnh phúc gia đình của người tuổi Sửu không có gì đáng lo ngại bởi bản mệnh luôn biết cách cân đối thời gian hợp lý, dành sự quan tâm tới người thân. Các cặp đôi thỉnh thoảng hãy "đổi gió" bằng những buổi hẹn thú vị để tăng thêm cảm xúc cho cả hai. Vận đào hoa của người độc thân khởi sắc mạnh mẽ. Bạn nhận được sự quan tâm, chú ý của người khác giới.

3 con giáp 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi sau ngày 28/2/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là con giáp phát tài và hanh thông. Với người làm công ăn lương, con giáp này thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng, để bạn khẳng định bản thân.

Người độc thân có thể có một vài cuộc gặp gỡ lãng mạn và tìm được một đối tác phù hợp. Thậm chí đối phương là bạn bè của bạn chứ chẳng phải ai xa lạ. Các cặp đôi đôi khi vẫn có xảy ra khúc mắc, cãi vã nhưng nhìn chung mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh nên không quá đáng ngại.

3 con giáp 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi sau ngày 28/2/2026 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ có tư duy khá nhạy bén, rõ ràng và chính xác về vấn đề tài chính và tiền bạc. Bạn sở hữu một cái đầu lạnh vì thế có thể ứng phó nhanh chóng và chính xác nhất những vấn đề mà họ gặp phải. Bạn sẽ gặp được nhiều nhiều cơ hội thăng tiến, điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. 

Trên phương diện tình duyên, người độc thân lắm mối, hay được người để ý, tán tỉnh. Nếu bạn biết nhìn người và có thái độ cư xử đúng mực thì sẽ tìm được người thương mình thật lòng. Người có gia đình thì tư tưởng thoải mái, không gò bó nên không khí trong nhà rất dễ chịu.

3 con giáp 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi sau ngày 28/2/2026 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/2/2026), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/2/2026), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/2/2026), Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (26/2/2026), Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
0h đêm thấy chồng đuổi vợ ra khỏi nhà, anh hàng xóm xông qua làm một việc khiến cả khu phố "ngã ngửa"

0h đêm thấy chồng đuổi vợ ra khỏi nhà, anh hàng xóm xông qua làm một việc khiến cả khu phố "ngã ngửa"

Tâm sự Eva 5 giờ 9 phút trước
12h đêm thấy giúp việc diện đồ sexy lẻn ra ngoài, tôi bí mật bám theo để rồi "chết đứng" khi thấy người đàn ông cô ta gặp

12h đêm thấy giúp việc diện đồ sexy lẻn ra ngoài, tôi bí mật bám theo để rồi "chết đứng" khi thấy người đàn ông cô ta gặp

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước
3 con giáp 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi sau ngày 28/2/2026

3 con giáp 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi sau ngày 28/2/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Bắt quả tang chồng ngoại tình với giúp việc lớn tuổi, tôi chết lặng khi nghe lời thú tội khiến người vợ tan nát cõi lòng

Bắt quả tang chồng ngoại tình với giúp việc lớn tuổi, tôi chết lặng khi nghe lời thú tội khiến người vợ tan nát cõi lòng

Ngoại tình 5 giờ 29 phút trước
Mẹ chồng xông vào phòng đêm tân hôn buông một câu "xanh rờn", dâu mới tức tốc ký đơn ly hôn ngay khi trời chưa sáng

Mẹ chồng xông vào phòng đêm tân hôn buông một câu "xanh rờn", dâu mới tức tốc ký đơn ly hôn ngay khi trời chưa sáng

Tâm sự Eva 5 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/3/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/3/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đội mưa hỗ trợ vụ ô tô bị tàu hỏa húc văng, 2 người tử vong

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đội mưa hỗ trợ vụ ô tô bị tàu hỏa húc văng, 2 người tử vong

Đời sống 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/2/2026), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/2/2026), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Cuối ngày hôm nay (26/2/2026), Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (26/2/2026), Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/3/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/3/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa

Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng hoa hiếm có, sớm muộn gì cũng giàu sang phú quý

3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng hoa hiếm có, sớm muộn gì cũng giàu sang phú quý