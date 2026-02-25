Lấy lại vòng eo con kiến thần tốc sau Tết: Chỉ cần ăn đúng 5 món này!

Giảm cân 25/02/2026 11:00

Sau một mùa Tết 'thả ga' với bánh chưng xanh và thịt mỡ béo ngậy, cảm giác cơ thể nặng nề vì tăng cân là nỗi ám ảnh chung của nhiều người. Đừng quá lo lắng! Chỉ cần khéo léo đưa những thực phẩm 'vàng' dưới đây vào thực đơn, bạn sẽ sớm thanh lọc được cơ thể, 'đánh bay' mỡ thừa.

Tết là giai đoạn sinh hoạt bị đảo lộn với ăn dư năng lượng, tăng đường và chất béo, uống rượu bia, ngủ muộn và giảm vận động. Những thay đổi này không chỉ làm tăng cân mà còn ảnh hưởng sâu đến hệ chuyển hóa và hệ vận động, khiến quá trình giảm mỡ, tăng cơ sau Tết trở nên khó khăn hơn.

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Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm được gợi ý sau đây không chỉ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất mà còn hỗ trợ thanh lọc tự nhiên, giúp bạn lấy lại chỉ số hình thể lý tưởng một cách an toàn và bền vững.

5 thực phẩm giúp lấy lại vóc dáng, giảm cân hiệu quả sau Tết

Trứng gà luộc – Nguồn protein giúp no lâu

Trứng gà là thực phẩm giàu protein chất lượng cao nhưng cung cấp năng lượng ở mức vừa phải. Việc ăn trứng vào bữa sáng giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn các món ngọt hay đồ chiên rán. Để đạt hiệu quả giảm cân tốt nhất, bạn nên ưu tiên trứng luộc hoặc hấp, kết hợp cùng nhiều rau xanh thay vì trứng chiên nhiều dầu mỡ.

Lấy lại vòng eo con kiến thần tốc sau Tết: Chỉ cần ăn đúng 5 món này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các loại nấm tươi – "Siêu thực phẩm" ít calo

Nấm tươi là lựa chọn lý tưởng cho thực đơn hậu Tết nhờ hàm lượng calo thấp nhưng lại rất giàu chất xơ và nước. Nấm không chỉ giúp tạo cảm giác no nhanh mà còn cung cấp các vitamin nhóm B hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng. Các món canh nấm thanh nhẹ hoặc nấm xào ít dầu là gợi ý tuyệt vời để đổi vị, chống ngấy sau những ngày "thừa chất".

Cá và thực phẩm giàu Omega-3

Thay vì tiêu thụ thịt đỏ hay các loại giò chả nhiều muối, bạn nên chuyển sang các loại cá như cá hồi, cá rô phi hoặc cá ngừ. Axit béo Omega-3 trong cá không chỉ tốt cho tim mạch mà còn hỗ trợ tăng cường trao đổi chất, giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Chế biến cá theo cách hấp hoặc áp chảo với dầu oliu sẽ giữ trọn được dưỡng chất mà không gây tăng cân.

Lấy lại vòng eo con kiến thần tốc sau Tết: Chỉ cần ăn đúng 5 món này! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cần tây và các loại rau lá xanh

Cần tây từ lâu đã nổi tiếng với khả năng hỗ trợ thải độc và giảm mỡ bụng. Chất xơ trong cần tây giúp làm sạch đường ruột và ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa. Bên cạnh đó, các loại rau họ cải như bắp cải, bông cải xanh cũng chứa nhiều hoạt chất giúp gan thải độc tố nhanh hơn, giúp cơ thể nhẹ nhàng và làn da tươi sáng hơn sau Tết.

 

Yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt

Thay thế cơm trắng bằng yến mạch, gạo lứt hay khoai lang là cách đơn giản để cắt giảm lượng tinh bột tinh chế. Ngũ cốc nguyên hạt chứa lượng chất xơ dồi dào, giúp ổn định đường huyết và ngăn ngừa cảm giác đói bụng giữa buổi. Đây là nền tảng quan trọng trong chế độ ăn "giữ dáng" mà vẫn đảm bảo đủ năng lượng cho công việc.

Những lưu ý khi giảm cân nhanh sau Tết

Giảm cân là một quá trình kiên trì và kỉ luật, việc nhịn ăn có thể làm cân nặng sụt giảm nhưng để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chính vì vậy, cần lưu ý những điều sau để kế hoạch giảm cân sau tết đạt hiệu quả tốt nhất:

Lấy lại vòng eo con kiến thần tốc sau Tết: Chỉ cần ăn đúng 5 món này! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  •  Uống ít nhất 1.5L nước mỗi ngày.
  • Ngủ đủ ít nhất 7 đến 8 tiếng mỗi ngày; hạn chế thức khuya.
  • Không nên bỏ bữa để giảm cân, đặc biệt là bữa sáng.
  • Chia nhỏ bữa ăn để giảm cân.
  • Hạn chế tiêu thụ thực phẩm chế biến dầu mỡ; nước uống có ga, nước ngọt, rượu bia,..
  • Ăn rau trước trong những bữa ăn.
  • Bổ sung nhiều rau củ quả thanh mát, nhiều vitamin.
  • Chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao mỗi ngày
Bữa sáng không cần cầu kỳ, chỉ cần có 5 món đơn giản này vừa giúp giảm cân lại hiệu quả

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Bữa sáng là bữa ăn vô cùng quan trọng nên được nhiều người đầu tư khá chất lượng, tuy nhiên họ lại không biết có những món ăn vô cùng đơn giản nhưng lại rất tốt cho tim mạch và có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ.

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