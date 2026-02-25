Giúp đỡ cụ bà ngã xe đạp, 2 học sinh đối mặt với một vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại 844 triệu đồng

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 15/3/2025 tại Putian, Phúc Kiến, Trung Quốc. Vụ việc cũng đã gây ra cuộc tranh luận rộng rãi trên mạng. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi về tính hợp lý của vụ kiện, thắc mắc tại sao học sinh lại bị đổ lỗi cho một vụ ngã mà họ không hề gây ra.

Video 3 giờ 3 phút trước 3 giờ 3 phút trước Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giup-o-cu-ba-nga-xe-ap-2-hoc-sinh-oi-mat-voi-mot-vu-kien-oi-boi-thuong-thiet-hai-844-trieu-ong-753897.html