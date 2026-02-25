Thứ 4, 5, 6 (ngày 25-27/2), chúc mừng 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 10:36

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Dậu có thêm nhiều nguồn thu nhập. Thế nhưng, đây là ngày để con giáp này áp dụng kỷ luật trong guồng quay của đời sống để hạn chế việc tiêu xài hoang phí, mua sắm tùy hứng.

Để tiết kiệm được tiền bạc, tuổi Dậu nên nghĩ xa hơn cho tương lai của mình, khi xác định được mục tiêu rồi con giáp này sẽ không bị cám dỗ quá bởi những sở thích nhất thời của mình. Vì thế, bản mệnh nên lập kế hoạch tiền bạc cho năm tới, thậm chí là vài năm tới của mình.

Trong tuần này, tuổi Dậu có thể bị áp lực về mặt cảm xúc, điều đó làm cho con giáp này bớt đi sự tự tin, chủ động trong mọi hành động của mình. Con giáp này không nên để bất cứ công việc nào bị trì trệ vì chính những cảm giác này.

Thứ 4, 5, 6 (ngày 25-27/2), chúc mừng 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất kiên định với công việc đang lựa chọn.

Ngày này tuổi Tuất bảo vệ công danh theo cách riêng của bạn, không muốn ai tác động đến công việc bạn đang làm.

Công việc: Người tuổi Tuất thu hút sự chú ý từ mọi người, công việc nào bạn đều hoàn thành tốt.

Tình cảm: Niềm vui cả hai đoán nhận từ mọi người, sự hạnh phúc được thổ lộ trực tiếp.

Tài lộc: Về mặt tài chính, biết cách cải thiện tình hình tài chính theo cách riêng của bạn.

Sức khoẻ: Đón nhận nhiều niềm vui, không còn những áp lực bên ngoài.

Thứ 4, 5, 6 (ngày 25-27/2), chúc mừng 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi thường linh hoạt và dễ thích nghi, nhưng cũng vì thế mà họ có thể chấp nhận môi trường chưa thực sự phù hợp trong thời gian dài. Khi không gian sống và làm việc thiếu động lực hoặc ít cơ hội học hỏi, vận trình của tuổi Hợi thường duy trì ở mức trung bình, khó tạo ra bước nhảy vọt.

Tử vi cho thấy tuổi Hợi phù hợp với môi trường đề cao sự sáng tạo, khuyến khích ý tưởng mới và cho phép cá nhân chủ động nhiều hơn. Khi được tiếp xúc với cộng đồng năng động, có tinh thần đổi mới, con giáp này dễ phát huy sự linh hoạt và khả năng kết nối. Sự thay đổi không gian sống, chẳng hạn chuyển nơi ở hoặc mở rộng mạng lưới quan hệ, cũng có thể tác động tích cực đến tài vận.

Trong giai đoạn tới, nếu tuổi Hợi mạnh dạn bước ra khỏi môi trường quen thuộc, cơ hội tiếp cận nguồn lực mới và thông tin mới được dự báo gia tăng. Điều này có thể dẫn đến thay đổi về thu nhập, định hướng nghề nghiệp hoặc vị trí xã hội. Việc tiếp tục duy trì trạng thái ổn định nhưng thiếu động lực lại là yếu tố khiến vận trình khó bứt phá.

Thứ 4, 5, 6 (ngày 25-27/2), chúc mừng 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

