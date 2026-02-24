Nghi án con sát hại cha tại nhà riêng gây rúng động ở Đà Nẵng

Đời sống 24/02/2026 21:16

Ngày 24/2, lãnh đạo UBND phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ án mạng, khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 24/2, lãnh đạo UBND phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ án mạng, khiến một người đàn ông tử vong.

Vụ việc xảy ra rạng sáng cùng ngày tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thiện Kế, phường An Hải.

Thời điểm trên, người dân phát hiện ông N.C.T. (42 tuổi) tử vong trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Nghi phạm của vụ án là N.T.B. (19 tuổi), con của nạn nhân.

Nghi án con sát hại cha tại nhà riêng gây rúng động ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Đến chiều cùng ngày, gia đình đã chuẩn bị tang lễ cho nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lãnh đạo phường An Hải, sau khi nhận tin báo, công an phường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng khẩn trương truy xét. Sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ được nghi can để phục vụ điều tra.

Nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn sinh hoạt trong gia đình.

Vụ việc cần cơ quan công an lấy lời khai từ nghi phạm, để có thông tin chính thức.

Cửa hàng nội thất ở TP.HCM cháy ngùn ngụt, khu dân cư náo loạn tháo thân

Cửa hàng nội thất ở TP.HCM cháy ngùn ngụt, khu dân cư náo loạn tháo thân

Chiều 24/2, lửa bùng phát dữ dội tại cửa hàng bán đồ gỗ trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP.HCM khiến nhiều tài sản giá trị bị thiêu rụi.

Xem thêm
Từ khóa:   con sát hại cha án mạng tin moi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 26/2/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 26/2/2026

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Sang 2 ngày giữa tuần (25/2, 26/2): 3 con giáp tạm biệt vất vả, cuộc đời sang trang, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có

Sang 2 ngày giữa tuần (25/2, 26/2): 3 con giáp tạm biệt vất vả, cuộc đời sang trang, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Nửa đêm bị cô hàng xóm gõ cửa đòi vào nhà, tôi thức trắng đêm vì sự thật quá chấn động

Nửa đêm bị cô hàng xóm gõ cửa đòi vào nhà, tôi thức trắng đêm vì sự thật quá chấn động

Tâm sự 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/3/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn

Cuối ngày hôm nay (1/3/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng ngày mai (28/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Đúng ngày mai (28/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Kể từ 12h trưa mai (28/2/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ 12h trưa mai (28/2/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 12h30 sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Đúng 12h30 sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Liên tục từ ngày 26/2 đến 28/2/2026: 3 con giáp tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng, giàu nhanh chóng mặt

Liên tục từ ngày 26/2 đến 28/2/2026: 3 con giáp tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang câu cá, người đàn ông tá hỏa phát hiện thi thể mắc kẹt ở bờ sông Hàn

Đang câu cá, người đàn ông tá hỏa phát hiện thi thể mắc kẹt ở bờ sông Hàn

Cây xanh cổ thụ ở Hà Nội gãy đổ đè trúng 2 người nhập viện cấp cứu

Cây xanh cổ thụ ở Hà Nội gãy đổ đè trúng 2 người nhập viện cấp cứu

Ô tô chạy lấn làn tông thầy hiệu trưởng đi xe máy tử vong thương tâm

Ô tô chạy lấn làn tông thầy hiệu trưởng đi xe máy tử vong thương tâm

Cửa hàng nội thất ở TP.HCM cháy ngùn ngụt, khu dân cư náo loạn tháo thân

Cửa hàng nội thất ở TP.HCM cháy ngùn ngụt, khu dân cư náo loạn tháo thân

Trái tim xuyên Việt từ Hà Nội "hồi sinh" cháu bé ở TP.HCM ngày đầu xuân

Trái tim xuyên Việt từ Hà Nội "hồi sinh" cháu bé ở TP.HCM ngày đầu xuân

Chân dung giúp việc lì xì chủ nhà ở TP.HCM 1,5 triệu đồng 'gây sốt' cõi mạng

Chân dung giúp việc lì xì chủ nhà ở TP.HCM 1,5 triệu đồng 'gây sốt' cõi mạng