Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 24/2, lãnh đạo UBND phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ án mạng, khiến một người đàn ông tử vong.

Vụ việc xảy ra rạng sáng cùng ngày tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thiện Kế, phường An Hải.

Thời điểm trên, người dân phát hiện ông N.C.T. (42 tuổi) tử vong trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Nghi phạm của vụ án là N.T.B. (19 tuổi), con của nạn nhân.

Đến chiều cùng ngày, gia đình đã chuẩn bị tang lễ cho nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lãnh đạo phường An Hải, sau khi nhận tin báo, công an phường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng khẩn trương truy xét. Sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ được nghi can để phục vụ điều tra.

Nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn sinh hoạt trong gia đình.

Vụ việc cần cơ quan công an lấy lời khai từ nghi phạm, để có thông tin chính thức.

