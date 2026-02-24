Tình tiết bất ngờ trong vụ chìm tàu hồ Thác Bà khiến 6 người tử vong

Đời sống 24/02/2026 05:30

Liên quan vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng xảy ra trên hồ Thác Bà khiến 6 người thiệt mạng, theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, sự việc xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 21/2 (mùng 5 Tết), tại khu vực hồ Thác Bà, thuộc thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, thời điểm trên, phương tiện chở đá mang biển kiểm soát YB-0919H do Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984) điều khiển, đang chở đá hộc từ khu vực xã Xuân Long (cũ), nay là xã Cẩm Nhân, xuất phát từ vị trí chưa được công bố cấp phép, di chuyển về xã Yên Bình. Trên hành trình, tàu hàng này đã va chạm với tàu chở khách biển số YB-0876H do Triệu Đức Nội (sinh năm 1995) điều khiển, đi theo hướng từ xã Cẩm Nhân (xuất phát từ một bến dân sinh không phép) để đưa người thân đi chúc Tết tại Yên Bình.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu chở khách có 23 người, bao gồm cả lái tàu. Cú va chạm khiến tàu chở khách bị chìm, hậu quả làm 6 người tử vong.

Tình tiết bất ngờ trong vụ chìm tàu hồ Thác Bà khiến 6 người tử vong - Ảnh 1
Cận cảnh tàu chở đá YB - 0919H trong vụ tai nạn

Theo thông tin từ báo Dân trí, thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, tàu chở khách YB - 0876H được đóng năm 2019 tại Yên Bái, chủ phương tiện là ông Đặng Ngọc Chiến. Tàu được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm ngày 20/3/2025 tại Phú Thọ, có hiệu lực đến ngày 23/3 năm nay.

Đây là phương tiện hoạt động tại vùng nước SII - khu vực đặc thù bao gồm một số vịnh ven biển và hệ thống sông, kênh, rạch, hồ, đầm phá nội địa. Theo hồ sơ kỹ thuật, tàu được phép chở tối đa 12 người, trọng tải toàn phần 1,2 tấn. Phương tiện được trang bị 2 phao tròn, 16 áo phao, kèm nệm gỗ, xô múc nước và vật liệu xảm. Quy định cũng nêu rõ tàu không được phép hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu hoặc tầm nhìn hạn chế; 100% người trên tàu phải mặc áo phao khi rời bến và không được chở quá số người cho phép.

Trong khi đó, tàu chở đá YB - 0919H được cấp chứng nhận đăng kiểm ngày 22/1 năm nay tại Phú Thọ, còn hạn kiểm định đến ngày 30/12/2027; thời điểm kiểm định định kỳ tiếp theo là ngày 30/12/2029. Phương tiện này thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Khoáng sản MARBLE Việt Nam, được đóng mới năm 2024 tại Lào Cai, được phép hoạt động tại vùng VR-SII với khối lượng hàng cho phép chở là 538,6 tấn.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Thi thể đôi nam, nữ cùng chiếc xe 5 chỗ vừa được người dân phát hiện dưới nước thuộc khu vực đập dâng Vân Phong, tỉnh Gia Lai

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn ở hồ Thác Bà 6 người tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/2/2026, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/2/2026, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Tư 25/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Tư 25/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
NÓNG: Sữa bột Kendamil thông báo thu hồi sản phẩm

NÓNG: Sữa bột Kendamil thông báo thu hồi sản phẩm

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Đúng hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tình tiết bất ngờ trong vụ chìm tàu hồ Thác Bà khiến 6 người tử vong

Tình tiết bất ngờ trong vụ chìm tàu hồ Thác Bà khiến 6 người tử vong

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Đằng sau miếng thịt bò thơm ngon ẩn chứa 4 tác hại khôn lường nếu bạn ăn quá mức

Đằng sau miếng thịt bò thơm ngon ẩn chứa 4 tác hại khôn lường nếu bạn ăn quá mức

Dinh dưỡng 2 giờ 40 phút trước
Lễ giỗ đầu nghệ sĩ Quý Bình: Lê Phương và đồng nghiệp chia sẻ gây xúc động

Lễ giỗ đầu nghệ sĩ Quý Bình: Lê Phương và đồng nghiệp chia sẻ gây xúc động

Hậu trường 2 giờ 55 phút trước
Biến loại rau "bổ hơn cả thuốc" thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó

Biến loại rau "bổ hơn cả thuốc" thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó

Món ngon mỗi ngày 3 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

Sau hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Sau ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Sau ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Sữa bột Kendamil thông báo thu hồi sản phẩm

NÓNG: Sữa bột Kendamil thông báo thu hồi sản phẩm

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Nghẹt thở cảnh sát giao thông mở đường đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu

Nghẹt thở cảnh sát giao thông mở đường đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu

NÓNG: Một công ty dược phẩm bị phạt bởi sản xuất thuốc không đạt chất lượng

NÓNG: Một công ty dược phẩm bị phạt bởi sản xuất thuốc không đạt chất lượng

NÓNG: Đình chỉ lưu hành, thu hồi loạt mỹ phẩm trên toàn quốc

NÓNG: Đình chỉ lưu hành, thu hồi loạt mỹ phẩm trên toàn quốc

Nổ thiết bị tại nhà máy phốt pho ở Lào Cai, 1 người tử vong

Nổ thiết bị tại nhà máy phốt pho ở Lào Cai, 1 người tử vong