Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 04:15

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc.

Tuổi Mùi

Chính Tài tương trợ nên người tuổi Mùi sẽ có thêm trải nghiệm mới giúp bạn tinh thông tay nghề, nâng cao năng lực làm việc, được cấp trên trọng dụng, có thêm nguồn thu. Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp thêm rộng mở, quan lộ cũng thênh thang.

Bên cạnh đó, chuyện tình yêu của bản mệnh thuận buồm xuôi gió, vận đào hoa của bản mệnh vượng lên trông thấy. Vì thế, chuyện tình cảm không có điều gì ngăn trở, lúc này bạn nên mạnh dạn đi theo tiếng gọi trái tim, không nên cân đo đong đếm quá nhiều vì dù sao không có ai hoàn toàn chắc chắn về tương lai của mình.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình của người tuổi Tuất khá tươi sáng khi tình duyên nở rộ, đào hoa vượng sắc. Người độc thân có thể sẽ tìm được người chung đôi với mình trên quãng đường sau này một cách rất tình cờ, tình yêu đến bất ngờ nhưng vẫn mang đủ cung bậc cảm xúc.

Các cặp đôi có nhiều thời gian hơn để ở bên nhau, nhất là những cặp vợ chồng lâu năm có thời gian để hâm nóng tình cảm. Các cặp đôi mới yêu dù có thể phải yêu xa nhưng càng thêm nhung nhớ nhau hơn, tình yêu càng ngày càng thêm nhiều, thăng hoa rực rỡ.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Tam Hợp, người tuổi Tỵ rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc sau ngày mai. Bản mệnh bắt tay vào công việc được giao ngay mà không chần chừ, do dự chút nào. Nhờ vậy, bạn tiết kiệm được kha khá thời gian để hoàn thành sớm nhiệm vụ cũng như giúp đỡ người xung quanh.

Bên cạnh đó, Mộc sinh Hỏa cho thấy bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau. Dù đã kết hôn từ lâu hay đang ở giai đoạn tìm hiểu thì bạn luôn nhớ tới việc hâm nóng cảm xúc, tạo ra những kỉ niệm khó quên cho cả hai người.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tình tiết bất ngờ trong vụ chìm tàu hồ Thác Bà khiến 6 người tử vong

Tình tiết bất ngờ trong vụ chìm tàu hồ Thác Bà khiến 6 người tử vong

Đời sống 28 phút trước
Đằng sau miếng thịt bò thơm ngon ẩn chứa 4 tác hại khôn lường nếu bạn ăn quá mức

Đằng sau miếng thịt bò thơm ngon ẩn chứa 4 tác hại khôn lường nếu bạn ăn quá mức

Dinh dưỡng 28 phút trước
Lễ giỗ đầu nghệ sĩ Quý Bình: Lê Phương và đồng nghiệp chia sẻ gây xúc động

Lễ giỗ đầu nghệ sĩ Quý Bình: Lê Phương và đồng nghiệp chia sẻ gây xúc động

Hậu trường 43 phút trước
Biến loại rau "bổ hơn cả thuốc" thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó

Biến loại rau "bổ hơn cả thuốc" thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó

Món ngon mỗi ngày 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

Sau hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/2/2026), 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Cuối ngày hôm nay (24/2/2026), 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Thời tới cản không kịp vào ngày 24/2/2026, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Thời tới cản không kịp vào ngày 24/2/2026, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày 24/2, tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày 24/2, tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay (24/2/2026), 3 con giáp xúng xính nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Qua đêm nay (24/2/2026), 3 con giáp xúng xính nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

Sau hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

Cuối ngày hôm nay (24/2/2026), 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Cuối ngày hôm nay (24/2/2026), 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Thời tới cản không kịp vào ngày 24/2/2026, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Thời tới cản không kịp vào ngày 24/2/2026, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày 24/2, tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày 24/2, tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Qua đêm nay (24/2/2026), 3 con giáp xúng xính nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Qua đêm nay (24/2/2026), 3 con giáp xúng xính nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng 3 ngày liên tiếp 24,25,26/2/2026, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Đúng 3 ngày liên tiếp 24,25,26/2/2026, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi