Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 03:50

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ được quý nhân chỉ lối dẫn đường, dù là trong công việc hay trong cuộc sống cũng đều gặt hái được nhiều thành quả to lớn. Con giáp may mắn này còn được mọi người đưa tay tương trợ, đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài.

Thậm chí, người tuổi Sửu sẽ được cấp trên cất nhắc trên con đường công danh vô cùng viên mãn. Bạn được tăng lương, số dư trong tài khoản cứ nhảy lên ngùn ngụt từng ngày khiến ngay chính con giáp này cũng choáng váng trước sự giàu có của mình. Với sự may mắn và thịnh vượng trong thời điểm này, bạn có thể xem xét các khoản đầu tư tài chính thích hợp.

Cuối ngày hôm nay (24/2/2026), 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc người đồng chí hướng, đôi bên sẽ hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nhờ có người trợ lực, mọi việc cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều, tạo động lực để bạn có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Bên cạnh đó, con đường kiếm tiền của con giáp này cũng sẽ nở rộ hơn bao giờ hết, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn. Bản mệnh dám thử thách bản thân, chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Nói cách khác, người tuổi Ngọ chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội là có thể phát tài, phát lộc.

Cuối ngày hôm nay (24/2/2026), 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ được người khác quý mến ở tính cách ôn hòa, hiền lành. Con giáp này còn cực kỳ nghiêm túc trong công việc, theo đuổi sự hoàn hảo. Người tuổi này giữ tinh thần học tập suốt đời, không ngại thay đổi, từng bước vươn lên. Do đó, vào thời điểm tới, bản mệnh sẽ làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ.

Ngoài ra, người tuổi Mùi còn có Thần Tài ban lộc nên làm ăn xuôi chèo mát mái, đầu tư sẽ sinh lời. Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước.

Cuối ngày hôm nay (24/2/2026), 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

