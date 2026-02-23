Vận đỏ như son kể từ ngày 28/2/2026, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 23/02/2026 23:42

Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ.

Tuổi Dần

May mắn và thuận lợi trong công việc của người tuổi Dần sẽ tăng tiến không ngừng. Người buôn bán kinh doanh có cát tinh trợ lực nên làm ăn buôn bán phát tài, cơ hội kinh doanh và mở rộng quy mô đang tìm đến bản mệnh. Điều này rất tốt cho chặng đường trong tương lai của bạn, vậy nên hãy cố gắng duy trì phong độ hiện tại.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ tràn đầy sự ngọt ngào vui vẻ. Tuổi TýDần và nửa kia đang trải qua những phút giây đặc biệt hạnh phúc bên nhau. Sự chủ động, bày tỏ tình cảm đa dạng giúp hai người thêm khăng khít.

 

Vận đỏ như son kể từ ngày 28/2/2026, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ ngày càng khởi sắc không ngừng. Thậm chí, sự nghiệp của tuổi này cũng đang ở vào giai đoạn ổn định, công việc tiến triển như mong đợi, có cơ hội để bạn thể hiện bản thân cũng như những tài năng tiềm ẩn mà trước đây chưa có dịp để trổ tài. Đó gần như đều là những cơ hội mười mươi nên đừng bỏ lỡ đáng tiếc nhé.

Hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, đó là chuyện mà không biết bao người khốn khổ vì tình, vì trót đem lòng yêu mà chẳng được đón nhận. Hiểu được nỗi khó khăn, người tuổi Ngọ quyết định cháy hết mình vì tình yêu đang có. Chỉ cần có người mình yêu ở bên, con giáp này nguyện chịu khó chịu khổ ra sao cũng được

Vận đỏ như son kể từ ngày 28/2/2026, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mọi công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra dễ dàng và suôn sẻ không ngừng. Tử vi ngày mới cho biết các dự án do người tuổi này đứng đầu có tín hiệu tiến triển thuận lợi hơn bao giờ hết. Bản mệnh cũng có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân say ngày hôm nay.

Bạn cũng có điềm báo hiệu may mắn trên con đường tài lộc đối với con giáp này. Người tuổi này có thể buôn bán kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng và có cơ sở đến mở rộng sản xuất. Với những người làm công chức, sẽ có một ngày làm việc khá bình yên.

Vận đỏ như son kể từ ngày 28/2/2026, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Sữa bột Kendamil thông báo thu hồi sản phẩm

NÓNG: Sữa bột Kendamil thông báo thu hồi sản phẩm

Đời sống 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Đúng hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Tình tiết bất ngờ trong vụ chìm tàu hồ Thác Bà khiến 6 người tử vong

Tình tiết bất ngờ trong vụ chìm tàu hồ Thác Bà khiến 6 người tử vong

Đời sống 49 phút trước
Đằng sau miếng thịt bò thơm ngon ẩn chứa 4 tác hại khôn lường nếu bạn ăn quá mức

Đằng sau miếng thịt bò thơm ngon ẩn chứa 4 tác hại khôn lường nếu bạn ăn quá mức

Dinh dưỡng 49 phút trước
Lễ giỗ đầu nghệ sĩ Quý Bình: Lê Phương và đồng nghiệp chia sẻ gây xúc động

Lễ giỗ đầu nghệ sĩ Quý Bình: Lê Phương và đồng nghiệp chia sẻ gây xúc động

Hậu trường 1 giờ 4 phút trước
Biến loại rau "bổ hơn cả thuốc" thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó

Biến loại rau "bổ hơn cả thuốc" thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

Sau hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/2/2026), 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Cuối ngày hôm nay (24/2/2026), 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Thời tới cản không kịp vào ngày 24/2/2026, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Thời tới cản không kịp vào ngày 24/2/2026, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Đúng hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Sau hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

Sau hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Cuối ngày hôm nay (24/2/2026), 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Cuối ngày hôm nay (24/2/2026), 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Thời tới cản không kịp vào ngày 24/2/2026, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Thời tới cản không kịp vào ngày 24/2/2026, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày 24/2, tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày 24/2, tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc