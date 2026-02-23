Vụ tai nạn nổ thiết bị chưa rõ nguyên nhân tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, một lãnh đạo xã Tằng Loỏng cho biết, sau hai tiếng nổ liên tiếp phát ra tại một công ty trong Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, qua kiểm tra ban đầu xác định một người đã tử vong.

Vào khoảng 12h trưa nay, tại công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam (công ty chuyên sản xuất các sản phẩm phốt pho) phát ra hai tiếng nổ lớn, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của xã Tằng Loỏng đã có mặt tại hiện trường tiến hành kiểm tra và thực hiện công tác cứu hộ.

Qua kiểm tra, chính quyền địa phương xác định, thời điểm xảy ra vụ nổ, ca trực có 6 công nhân đang làm việc và trưởng ca đã tử vong. Danh tính nạn nhân là V.V.L (31 tuổi, trú xã Bắc Hà, Lào Cai).

Lực lượng chức năng phong tỏa, khống chế khu vực xảy ra vụ nổ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, tại hiện trường, phốt pho tràn xuống bồn an toàn dưới gầm bồn tinh chế. Một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng.

"Hiện tại khu vực chứa phốt pho không bị cháy và không có dấu hiệu nổ thêm. Lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn tình hình, đảm bảo an toàn tại khu vực", vị lãnh đạo xã Tằng Loỏng thông tin.

Nguyên nhân vụ nổ đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

