NÓNG: Một công ty dược phẩm bị phạt bởi sản xuất thuốc không đạt chất lượng

Cục Quản lý Dược phạt Công ty cổ phần Dược Medipharco 50 triệu đồng do sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng mức độ 3.

Theo thông tin từ VnExpress, Cơ quan quản lý xác định thuốc bột Padobaby của công ty này, mỗi gói 3 g chứa chlorpheniramin maleat 2 mg và paracetamol 325 mg, số lô 110224, ngày sản xuất 21/2/2024, hạn dùng đến 20/2/2027, vi phạm chất lượng mức độ 3.

Với vi phạm này, Medipharco bị phạt 50 triệu đồng. Doanh nghiệp không bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ.

Công ty có trách nhiệm nộp phạt trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Quá thời hạn trên, nếu không tự nguyện thi hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật và phải nộp thêm 0,05% mỗi ngày tính trên tổng số tiền chậm nộp.

Ảnh minh họa

Lô thuốc trên, ba tháng trước đã bị Cục Dược yêu cầu thu hồi trên sau khi Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện kiểm nghiệm thuốc TP HCM lấy mẫu kiểm tra, kết quả thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng methylparaben. Methylparaben là phụ gia bảo quản thường có trong thuốc và mỹ phẩm. Theo quy định, thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng methylparaben sẽ thuộc vi phạm mức độ 3 và buộc phải thu hồi.

Padobaby là thuốc bột uống đóng gói 3 g, chứa hoạt chất paracetamol (325 mg) và chlorpheniramin maleat (2 mg). Thuốc thường dùng để giảm đau, hạ sốt, điều trị các triệu chứng cảm cúm, dị ứng cho trẻ em từ 2 tuổi và người lớn.

