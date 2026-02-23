Bàng hoàng phát hiện 2 thi thể cùng ô tô dưới kênh ở Gia Lai

Đời sống 23/02/2026 14:39

TPO - Trưa 23/2, ông Mai Xuân Hậu - Chủ tịch UBND xã Bình An (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương vừa phát hiện 2 thi thể (1 nam, 1 nữ) cùng một ô tô dưới kênh Văn Phong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 23/2, ông Lê Từ Bình, Bí thư Đảng ủy xã Bình An (Gia Lai), xác nhận thông tin vừa phát hiện thi thể hai nạn nhân cùng chiếc xe hơi bị chìm tại khu vực đập dâng Văn Phong, thôn Phú Lạc, xã Bình An.

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Ông Bình cho hay vụ việc được một người dân đi làm ruộng phát hiện vào sáng 23-2, khi thấy một thi thể người nổi lên tại khu vực đập dâng Văn Phong. 

Sau khi mở rộng tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện thêm một thi thể nữa cùng chiếc xe hơi loại Kia Moning chìm bên dưới kênh.

 

Bàng hoàng phát hiện 2 thi thể cùng ô tô dưới kênh ở Gia Lai - Ảnh 1
Trục vớt chiếc ô tô - Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiếc xe hơi có biển số đăng ký tại TP.HCM, nhưng qua xác minh ban đầu thì hai nạn nhân, gồm một nam và một nữ, là người trú tại địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ).

Chính quyền địa phương nhận định khả năng hai nạn nhân này đã gặp nạn và tử vong nhiều ngày trước, vì khi phát hiện thi thể đã có dấu hiệu phân hủy.

Khu vực gần nơi chiếc xe hơi rơi xuống nước phát hiện có một cột biển báo giao thông bị xô gãy, nghi chiếc xe tông trúng trước thời điểm gặp nạn.

Theo ông Lê Từ Bình, hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh nhân thân các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

 

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