Ngỡ ngàng Trấn Thành 'bỏ túi' 200 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày

Hậu trường 23/02/2026 05:15

Sau 5 ngày công chiếu, Thỏ Ơi!! - bộ phim điện ảnh mới nhất do Trấn Thành đạo diễn đã cán mốc hơn 200 tỷ đồng doanh thu, trở thành tác phẩm dẫn đầu phòng vé mùa Tết Nguyên đán năm nay.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành đã chia sẻ niềm vui bằng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Hết đêm mùng 5! Thỏ Ơi cảm ơn quý vị! Một phép màu đối với tụi em! Em yêu quý vị! Em ôm mọi người". Ngay dưới bài đăng này, hàng nghìn bình luận của khán giả xuất hiện, phản ánh rõ sự quan tâm lớn dành cho bộ phim.  

Ở góc nhìn tổng thể, không ít ý kiến cho rằng Thỏ Ơi!! tiếp tục thể hiện phong cách quen thuộc của Trấn Thành đó là khai thác mạnh yếu tố cảm xúc, lời thoại dày đặc thông điệp và cách kể chuyện nhiều lớp. "Phải công nhận một điều là đạo diễn, diễn viên Trấn Thành có lượng chất xám rất lớn. Phim của anh không thể đoán trước được diễn biến tiếp theo", một khán giả nhận xét.

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Phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành chạm mốc doanh thu hơn 200 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày

Việc Trấn Thành nhanh chóng chạm mốc 200 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày công chiếu vì thế không chỉ được nhìn nhận như một thành tích doanh thu đơn thuần. Trên mạng xã hội, bên cạnh những lời chúc mừng, vẫn tồn tại các góp ý chi tiết, tranh luận về kỹ thuật và cảm xúc phim, cho thấy Thỏ Ơi!! đã kích hoạt cuộc đối thoại thực sự giữa tác phẩm và công chúng, thay vì chỉ dừng ở hiệu ứng "xem cho biết" trong mùa Tết.

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Thỏ Ơi!! là phim điện ảnh thứ 5 do Trấn Thành đạo diễn, chính thức ra rạp từ ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Thỏ Ơi!! là phim điện ảnh thứ 5 do Trấn Thành đạo diễn, chính thức ra rạp từ ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Phim thuộc thể loại hài kết hợp tâm lý xã hội và hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé mùa Tết. Nội dung xoay quanh Hải Linh (LyLy thủ vai), một MC talkshow chuyên khai thác đời tư khách mời. Biến cố xảy ra khi Nhật Hạ (rapper Pháo) - cô gái luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ thỏ bất ngờ lên sóng truyền hình và tiết lộ mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình, từ đó mở ra chuỗi tình tiết nhiều bất ngờ.

Với mốc doanh thu 200 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày cùng loạt phản hồi trực tiếp, đa chiều từ khán giả, Thỏ Ơi!! đang cho thấy sức lan tỏa rõ rệt trong mùa phim Tết 2026.

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Những ngày gần đây, Thỏ ơi bị phát tán nhiều đoạn video quay lén trong rạp, làm lộ các tình tiết quan trọng của phim. Trong khi đó, tác phẩm vốn được xây dựng với nhiều cú twist, phụ thuộc lớn vào yếu tố bất ngờ.

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Từ khóa:   Trấn Thành sao Việt Thỏ ơi

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