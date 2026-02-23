Ngỡ ngàng Trấn Thành 'bỏ túi' 200 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày

Trên trang cá nhân, Trấn Thành đã chia sẻ niềm vui bằng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Hết đêm mùng 5! Thỏ Ơi cảm ơn quý vị! Một phép màu đối với tụi em! Em yêu quý vị! Em ôm mọi người". Ngay dưới bài đăng này, hàng nghìn bình luận của khán giả xuất hiện, phản ánh rõ sự quan tâm lớn dành cho bộ phim.

Ở góc nhìn tổng thể, không ít ý kiến cho rằng Thỏ Ơi!! tiếp tục thể hiện phong cách quen thuộc của Trấn Thành đó là khai thác mạnh yếu tố cảm xúc, lời thoại dày đặc thông điệp và cách kể chuyện nhiều lớp. "Phải công nhận một điều là đạo diễn, diễn viên Trấn Thành có lượng chất xám rất lớn. Phim của anh không thể đoán trước được diễn biến tiếp theo", một khán giả nhận xét.