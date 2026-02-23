Đúng 9h sáng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Tâm linh - Tử vi 23/02/2026 04:30

3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra chẳng có gì đáng lo và thuận lợi vô cùng. Người tuổi này tập trung mọi sức lực vào các nhiệm vụ mới được giao trong ngày, nhờ đó nâng cao hiệu quả đáng kể trong công việc. Con giáp này có thể trang trải tốt cho cuộc sống hàng ngày với nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này viên mãn hài hòa. Mặc dù yêu xa nhưng các cặp đôi vẫn gọi điện, nhắn tin thường xuyên giúp tình cảm thêm khăng khít. Các bạn đang có kế hoạch về cùng một thành phố để sống và làm việc, để được ở cạnh nhau.

Đúng 9h sáng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ trở nên tương đối ổn định và hanh thông. Vận trình công việc dần đi vào quỹ đạo mong muốn nhờ vào những nỗ lực cũng như công sức mà người tuổi này bỏ ra trong một khoảng thời gian dài. Dự đoán con giáp này sẽ có thông báo tăng lương thưởng hoặc lộc ăn uống trong ngày. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên rực rỡ và thắm sắc. Người độc thân gặp nhiều may mắn trên con đường tình duyên khi gặp được tình yêu của đời mình. Người có đôi có cặp vẫn đang hạnh phúc bên một nửa của mình. 

Đúng 9h sáng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió. Tam Hợp nâng đỡ giúp người tuổi này sẽ luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình trước khi bắt tay vào việc gì. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp còn đem tới cho bản mệnh nhiều cơ hội triển vọng để phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên hài hòa ấm áp. Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này đang được sống trong một gia đình vô cùng hạnh phúc. Các thành viên trong gia đình liên tục dành sự quan tâm, sẻ chia nên luôn có sự thấu hiểu với nhau.

Đúng 9h sáng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Đúng 00h00 ngày thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Đúng 00h00 ngày thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an.

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