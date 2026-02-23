Đúng 9h sáng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 23/02/2026 03:15

3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể.

Tuổi Thìn

Qúy nhân giúp sức, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Thậm chí, dù thách thức có ở ngay trước mắt cũng chẳng làm bạn chùn bước. Bạn biết đây là thời điểm để mình ghi điểm trong mắt mọi người. Bạn hãy nhớ rằng nếu muốn thành công thì làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng, chớ bỏ dở giữa chừng.

Con giáp may mắn này còn là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc.

 

Đúng 9h sáng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

 

Vận may của người tuổi Thân sẽ gia tăng đáng kể trong thời điểm tới. Bạn cảm thấy tràn trề năng lượng, tinh thần lạc quan thấm đẫm mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bản mệnh sẽ cảm thấy hào hứng với công việc và sẵn sàng bắt tay làm mọi thứ. Bạn cũng có cơ hội dẫn đầu trong các cuộc đua. 

Về chuyện tình cảm, con giáp này nên chủ động thiết lập mức độ thân thiết trong mối quan hệ đang đâm chồi nảy lộc. Nếu bạn đã tìm được ai đó đủ tin tưởng để đồng hành, hãy giữ khoảng cách nhất định và cho nhau một khoảng trời riêng.

Đúng 9h sáng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ là con giáp có thể thăng quan phát tài. Bản mệnh càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu thì khả năng phát tài càng lớn bây nhiêu. Đây là giai đoạn tuổi Tuất có thể chuyển mình trong tài vận.

Bên cạnh đó, con giáp này thu hút nhiều tài lộc, làm đâu được đó, sự nghiệp và cuộc sống đều viên mãn. Đặc biệt, chuyện tình duyên của tuổi Tuất trong thời gian tới cũng diễn ra tốt đẹp. Người độc thân có thể tìm được một nửa khiến trái tim rung động. Người có cặp có đôi thì tình cảm thêm gắn bó, bền chặt.

Đúng 9h sáng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Sau đêm nay, 3 con giáp 'số hưởng' nên công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Sau đêm nay, 3 con giáp 'số hưởng' nên công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể.

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