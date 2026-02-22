Ô tô tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ, nhiều người nhập viện cấp cứu

Đời sống 22/02/2026 11:08

Khoảng 14h45 ngày 21/2, tại nút giao giữa đường Lê Hồng Phong và đường vào lô 16D một vụ va chạm đã xảy ra giữa xe ôtô 5 chỗ và 10 xe máy.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào lúc 14h30 chiều nay (21/2), một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên đường Lê Hồng Phong (phường Hải An, TP Hải Phòng), khiến một số người bị thương và gần 10 xe máy hư hỏng. 

 

Đại diện Phòng CSGT - Công an TP Hải Phòng cho biết, người đàn ông gây tai nạn là Đào Xuân H. (65 tuổi, ĐKTT: Số 102 G6 khu đô thị Nam Sông Lạch Tray, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng).

Vào thời điểm trên, ông H. điều khiển ô tô mang BKS 15A – 823.59 đi theo hướng cầu vượt Lê Hồng Phong về đường Trung Lực. 

Khi đến ngã tư đường Lê Hồng Phong – Trung Lực, ông H. không làm chủ tốc độ, tông vào hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ phía trước.

Ô tô tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ, nhiều người nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Hiện trường vụ ô tô tông hơn chục xe máy đang dừng đèn đỏ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cú va chạm khiến 11 xe máy đổ ngổn ngang trên mặt đường, nhiều xe hư hỏng nặng. Ít nhất 2 người bị thương nặng trong vụ va chạm được đưa đi cấp cứu ngay sau đó và nhiều người khác bị thương nhẹ hơn.

Tại hiện trường, chiếc ô tô Toyota Cross mang biển kiểm soát 15A- 823.xx bị móp méo phần đầu, trong khi nhiều xe máy bị tông hư hại, đổ rạp ra đường.

Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm trên tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, khiến giao thông qua khu vực đường Lê Hồng Phong ùn tắc kéo dài.

 

Ô tô tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ, nhiều người nhập viện cấp cứu - Ảnh 2

Người dân hỗ trợ đưa hai nạn nhân bị thương nặng đi cấp cứu, ngoài ra nhiều người khác bị thương nhẹ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT Đội số 1 Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng Công an phường Hải An đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.

Ngay sau đó, tài xế ô tô được đưa về trụ sở công an phường Hải An để kiểm tra nồng độ cồn và các chất cấm khác theo quy định.

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