Váy len của Dương Mịch trong 'Kinh Trập Vô Thanh' tạo nên cơn sốt thời trang

Sao quốc tế 22/02/2026 10:31

Mùa Tết Nguyên đán 2026 có sự góp mặt của phim gián điệp Kinh Trập Vô Thanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, hiện đang xếp thứ 3 doanh thu phòng vé với hơn 700 triệu nhân dân tệ. Đây là dự án điện ảnh đầu tiên của Trung Quốc khai thác đề tài an ninh quốc gia. Phim được kỳ vọng rất nhiều từ khi ra mắt bởi có sự quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Lôi Giai Âm, Dương Mịch và Lưu Thi Thi.

Dù chỉ thủ vai phụ trong phim gián điệp Kinh Trập Vô Thanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, nhân vật đặc vụ của Dương Mịch trong phim đang thổi bùng trào lưu thời trang trên toàn mạng xã hội Trung Quốc. Trong đó, chiếc váy len được săn lùng nhiều nhất.

Chiếc váy hai dây kẻ sọc trắng - xanh mang tính biểu tượng của Dương Mịch (thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2025 của thương hiệu Pháp Comme Moi) sử dụng đường cắt tối giản. Dây mảnh và phần xẻ cao tôn lên đường vai cổ và đường cong eo - hông.

Váy len của Dương Mịch trong 'Kinh Trập Vô Thanh' tạo nên cơn sốt thời trang - Ảnh 1

 

Thiết kế này thực chất là một phương thức ngụy trang của nhân vật: dùng trang phục đời thường để làm dịu tính công kích của một đặc vụ, tạo nên sự tương phản mạnh với bộ đồ hành động đen toàn tập, qua đó trao cho tạo hình chiều sâu câu chuyện.

Họa tiết sọc gợi nhắc trào lưu "retro nhẹ" của thập niên 2010, nhưng chất liệu rũ mềm và bảng màu tươi sáng đem đến cảm giác "gợi nhớ nhưng không lỗi thời".

 

Với chiều cao chính thức 166,5cm, Dương Mịch giảm khoảng 10kg và duy trì thói quen giãn cơ hằng ngày để sở hữu thân hình săn chắc.

Ngay cả khi kết hợp cùng giày bệt, cô vẫn giữ được tỉ lệ cơ thể hài hòa. Một chiếc váy hai dây đơn giản qua cách cô thể hiện trở thành hình mẫu thanh lịch, được cư dân mạng gọi là "công thức mặc đẹp cho dân công sở".

Váy len của Dương Mịch trong 'Kinh Trập Vô Thanh' tạo nên cơn sốt thời trang - Ảnh 2

Là "cỗ máy gieo trồng" (người tạo xu hướng) được công nhận trong giới giải trí Hoa ngữ, các món đồ Dương Mịch diện thường có tỉ lệ tiêu thụ cao. Lần này, chỉ trong 48 giờ sau khi phim công chiếu, mẫu váy cùng kiểu đã cháy hàng trên các nền tảng thương mại điện tử. Các phiên bản giá mềm cũng bị săn đón, còn lượt tìm kiếm những mẫu tương tự trong suốt 10 năm qua tăng vọt.

Ngoài ra, trong các buổi quảng bá phim, Dương Mịch mượn nhân vật để nhắc nhở công chúng về rủi ro gián điệp, khiến cơn sốt thời trang vô tình mở rộng sang nội dung phổ cập kiến thức an ninh quốc gia, tạo nên sự hòa trộn giữa giải trí và giá trị xã hội.

Dương Mịch khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi U40 khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Dương Mịch khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi U40 khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Trong loạt ảnh mới đăng tải, Dương Mịch nhanh chóng thu hút sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo gợi cảm, đánh dấu phong độ nhan sắc ổn định của nữ diễn viên ở tuổi U40.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi U40 khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Dương Mịch khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi U40 khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Triệu Lệ Dĩnh gặp rắc rối vì tin đồn thất thiệt, Dương Mịch trở thành cái tên bị vạ lây

Triệu Lệ Dĩnh gặp rắc rối vì tin đồn thất thiệt, Dương Mịch trở thành cái tên bị vạ lây

Phim Sinh vạn vật và Dương Mịch có nguy cơ mất cơ hội dự giải vì 1 diễn viên ra đầu thú

Phim Sinh vạn vật và Dương Mịch có nguy cơ mất cơ hội dự giải vì 1 diễn viên ra đầu thú

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch gây sốc khi cùng trượt đề cử Kim Tượng

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch gây sốc khi cùng trượt đề cử Kim Tượng

Dương Mịch và Tiêu Chiến giành giải cao nhất Đêm hội Weibo giữa tranh cãi chỗ ngồi

Dương Mịch và Tiêu Chiến giành giải cao nhất Đêm hội Weibo giữa tranh cãi chỗ ngồi

Thẩm Đằng 'gây sốt' mạng xã hội vì khoảnh khắc đỡ Dương Mịch

Thẩm Đằng 'gây sốt' mạng xã hội vì khoảnh khắc đỡ Dương Mịch

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 40 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 46 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?