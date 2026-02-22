Váy len của Dương Mịch trong 'Kinh Trập Vô Thanh' tạo nên cơn sốt thời trang

Mùa Tết Nguyên đán 2026 có sự góp mặt của phim gián điệp Kinh Trập Vô Thanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, hiện đang xếp thứ 3 doanh thu phòng vé với hơn 700 triệu nhân dân tệ. Đây là dự án điện ảnh đầu tiên của Trung Quốc khai thác đề tài an ninh quốc gia. Phim được kỳ vọng rất nhiều từ khi ra mắt bởi có sự quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Lôi Giai Âm, Dương Mịch và Lưu Thi Thi.

Dù chỉ thủ vai phụ trong phim gián điệp Kinh Trập Vô Thanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, nhân vật đặc vụ của Dương Mịch trong phim đang thổi bùng trào lưu thời trang trên toàn mạng xã hội Trung Quốc. Trong đó, chiếc váy len được săn lùng nhiều nhất.

Chiếc váy hai dây kẻ sọc trắng - xanh mang tính biểu tượng của Dương Mịch (thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2025 của thương hiệu Pháp Comme Moi) sử dụng đường cắt tối giản. Dây mảnh và phần xẻ cao tôn lên đường vai cổ và đường cong eo - hông.

Váy len của Dương Mịch trong 'Kinh Trập Vô Thanh' tạo nên cơn sốt thời trang - Ảnh 1

 

Thiết kế này thực chất là một phương thức ngụy trang của nhân vật: dùng trang phục đời thường để làm dịu tính công kích của một đặc vụ, tạo nên sự tương phản mạnh với bộ đồ hành động đen toàn tập, qua đó trao cho tạo hình chiều sâu câu chuyện.

Họa tiết sọc gợi nhắc trào lưu "retro nhẹ" của thập niên 2010, nhưng chất liệu rũ mềm và bảng màu tươi sáng đem đến cảm giác "gợi nhớ nhưng không lỗi thời".

 

Với chiều cao chính thức 166,5cm, Dương Mịch giảm khoảng 10kg và duy trì thói quen giãn cơ hằng ngày để sở hữu thân hình săn chắc.

Ngay cả khi kết hợp cùng giày bệt, cô vẫn giữ được tỉ lệ cơ thể hài hòa. Một chiếc váy hai dây đơn giản qua cách cô thể hiện trở thành hình mẫu thanh lịch, được cư dân mạng gọi là "công thức mặc đẹp cho dân công sở".

Váy len của Dương Mịch trong 'Kinh Trập Vô Thanh' tạo nên cơn sốt thời trang - Ảnh 2

Là "cỗ máy gieo trồng" (người tạo xu hướng) được công nhận trong giới giải trí Hoa ngữ, các món đồ Dương Mịch diện thường có tỉ lệ tiêu thụ cao. Lần này, chỉ trong 48 giờ sau khi phim công chiếu, mẫu váy cùng kiểu đã cháy hàng trên các nền tảng thương mại điện tử. Các phiên bản giá mềm cũng bị săn đón, còn lượt tìm kiếm những mẫu tương tự trong suốt 10 năm qua tăng vọt.

Ngoài ra, trong các buổi quảng bá phim, Dương Mịch mượn nhân vật để nhắc nhở công chúng về rủi ro gián điệp, khiến cơn sốt thời trang vô tình mở rộng sang nội dung phổ cập kiến thức an ninh quốc gia, tạo nên sự hòa trộn giữa giải trí và giá trị xã hội.

