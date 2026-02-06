Năm nay được xem là năm thành công rực rỡ của Tiêu Chiến ở mảng truyền hình khi bộ phim Tàng Hải truyện do anh đóng chính bùng nổ thành hiện tượng, dẫn đầu cả về rating lẫn độ nhiệt, đồng thời phủ sóng rộng rãi trên mạng xã hội.

Trước đó, Tiêu Chiến từng hai lần liên tiếp đoạt Weibo King vào các năm 2019 và 2020, còn Dương Mịch giành giải Weibo Queen vào các năm 2011 và 2017, trở thành nữ diễn viên đầu tiên trong lứa sao sinh sau năm 1985 đạt thành tích này.

Trong khi đó, Dương Mịch có bước chuyển mình đầy dũng cảm, rũ bỏ hình ảnh ngôn tình hào nhoáng trước đây để thử sức với dòng phim chính kịch Sinh vạn vật. Trong phim, cô hóa thân thành Ninh Tú Tú - người phụ nữ bị gò bó bởi khuôn mẫu lễ giáo, nhưng dần dần tìm được tiếng nói của mình.

Phim đạt hơn 1,8 tỉ lượt xem trực tuyến chỉ sau 4 tháng ra mắt, làm khơi dậy nhiều cuộc thảo luận xoay quanh chủ đề phát triển nông thôn và hành trình trưởng thành của phụ nữ.

Trong bài phát biểu nhận giải, Tiêu Chiến chia sẻ ngắn gọn về quan điểm nghề nghiệp, cho rằng "hình mẫu là một lời nhắc nhở để luôn giữ sự tôn trọng với sáng tạo". Dương Mịch lựa chọn lời chúc cho năm mới 2026, bày tỏ mong muốn công chúng có thể tiếp tục tìm thấy những điều tích cực và mới mẻ.

Cùng nhau lên sân khấu nhận giải là vậy nhưng trước khi sự kiện diễn ra, Dương Mịch và Tiêu Chiến trở thành tâm điểm tranh cãi liên quan đến sắp xếp chỗ ngồi trong khán phòng.

Vào chiều cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền sơ đồ chỗ ngồi được cho là bố trí ban đầu của sự kiện. Theo đó, hàng ghế thứ hai ở khu vực nội trường được thiết kế là sofa ba người, với Tân Chỉ Lôi ngồi vị trí trung tâm, hai bên là Dương Mịch và Tiêu Chiến.

Đến sát giờ diễn ra sự kiện, một số khán giả tại hiện trường phát hiện bảng tên của Tiêu Chiến bị dời khỏi vị trí ban đầu, làm dấy lên nghi vấn về việc thay đổi chỗ ngồi. Trên mạng xã hội xuất hiện luồng ý kiến cho rằng việc điều chỉnh này liên quan đến tranh chấp "C vị", khiến tranh cãi nhanh chóng lan rộng.

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng tranh cãi xoay quanh thứ tự chỗ ngồi không chỉ ảnh hưởng đến hàng ghế của Dương Mịch và Tiêu Chiến mà còn ảnh hưởng đến hàng ghế sau, khiến nhiều nghệ sĩ bất mãn. Một số người thậm chí được cho là đã rời đi sớm để thể hiện sự "phản đối".

Trước phản ứng từ dư luận, tối cùng ngày, phòng làm việc của Dương Mịch đã công khai lên tiếng trên Weibo, cho biết cảm thấy "đột ngột, chấn động và bất lực", đồng thời yêu cầu Đêm hội Weibo đưa ra lời giải thích chính thức.

Không lâu sau đó, ban tổ chức Weibo Night đăng thông báo xin lỗi, xác nhận sự cố bắt nguồn từ lỗi dán nhầm bảng tên trong quá trình nhân viên kiểm tra lại khâu bố trí, khẳng định không liên quan đến nghệ sĩ.