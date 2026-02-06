Thương tâm: Ba người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí than

Đời sống 06/02/2026 10:44

Sáng 6/2, lãnh đạo UBND xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khi người dân phát hiện 3 người tử vong bất thường tại nhà riêng.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 4h ngày 6/2, bà Chu Thị Ngụ (mẹ chị Vân, trú xã Hồng Lộc, trước đây thuộc huyện Lộc Hà) phát hiện hai con gái cùng cháu bất tỉnh trong phòng ngủ. Phòng rộng khoảng 10 m2 trong ngôi nhà cấp 4, các cửa đều đóng kín, phía dưới giường có nồi đựng than củi sưởi ấm nhưng lửa đã tàn.

Người nhà cho biết chị Vân sinh con nên chuyển về ở với bà Ngụ. Do mới sinh, gia đình đốt than củi để sưởi ấm cho mẹ và bé sơ sinh. Thỉnh thoảng, em gái Nguyễn Thị Hương ngủ cùng để giúp chị chăm cháu.

Chính quyền địa phương nhận định ba nạn nhân nghi ngộ độc khí CO do đặt nồi than sưởi ấm trong phòng kín.

 

Thương tâm: Ba người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí than - Ảnh 1
Khu vực nơi xảy ra sự việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VnExpress, mỗi năm vào mùa lạnh, Việt Nam ghi nhận nhiều ca ngạt khí do đốt củi, than hoa, than tổ ong, dùng bếp gas... trong phòng kín, nhiều trường hợp tử vong. Các vụ ngạt khí thường xảy ra ở vùng núi, nông thôn miền Bắc và Trung, nơi mùa đông nhiệt độ xuống thấp, người dân có thói quen dùng bếp đốt để sưởi ấm.

Chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không đặt các loại bếp củi, than hoặc gas trong phòng ngủ. Trường hợp dùng bếp để nấu ăn, nên đặt ngoài trời hoặc gần cửa ra vào, cửa sổ mở để đảm bảo thông gió. Nguyên nhân là việc đốt than, củi hoặc dùng bếp gas sẽ sản sinh ra lượng lớn khí carbon monoxide (CO), một loại khí độc được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng".

Khí CO không màu, không mùi, không vị, do đó con người không thể tự nhận ra cho đến khi có triệu chứng sớm của ngộ độc CO như đau đầu, buồn nôn, khó thở, đau ngực, lú lẫn.

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