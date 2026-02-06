NÓNG: Danh tính 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Đời sống 06/02/2026 11:46

Ngày 6/2, Công an Gia Lai cho biết, từ việc thiếu tiền tiêu xài, Phạm Anh Tài (tức Tài Đen) và Ân đã bàn bạc, lên kế hoạch cướp ngân hàng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về địa bàn, phương tiện và đường tẩu thoát. Vụ cướp tại phòng giao dịch Trà Bá trên đường Trường Chinh (TP Pleiku, Gia Lai) không phải hành động bộc phát, mà là kết quả của quá trình tính toán trước.

Theo thông tin từ VietNamNet, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo để cung cấp thông tin điều tra, bắt giữ nghi phạm vụ cướp tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai vào chiều 19/1.

Theo đó, danh tính 2 nghi phạm cướp ngân hàng là Phạm Anh Tài (SN 1990, còn gọi là Tài ''Đen'', HKTT: 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, quê xã Vệ Giang, trú tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Đối tượng Lê Văn Ân bị bắt giữ vào đêm 4/2 tại phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), còn Phạm Anh Tài bị bắt tại một căn nhà cho thuê ở thôn 3 Hòa Phú, xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai).

NÓNG: Danh tính 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai - Ảnh 1
Phạm Anh Tài lúc bị bắt - Ảnh: VnExpress

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Tài rủ Ân đi cướp ngân hàng. Sau khi lựa chọn được nơi gây án, hai đối tượng đã nghiên cứu địa hình, địa vật, cung đường tẩu thoát; chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy tang vật để tránh sự truy xét của cơ quan công an

Hai người đã thống nhất chọn phòng giao dịch có lượng giao dịch lớn, vị trí thuận lợi cho việc tẩu thoát. Họ cũng chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, tránh sự truy xét của công an.

Từ địa bàn Kon Tum cũ, cả hai nhiều lần xuống TP Pleiku khảo sát thực tế, theo dõi thời điểm đông khách, hoạt động của nhân viên và vị trí lắp đặt camera. Song song, họ chuẩn bị súng, phương tiện di chuyển, quần áo che chắn và xây dựng phương án rút lui, tiêu hủy vật chứng sau khi gây án.

NÓNG: Danh tính 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai - Ảnh 2
Lê Văn Ân lúc bị bắt - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, chiều 19/1, Tài và Ân mang theo súng đến phòng giao dịch Trà Bá. Khoảng 15h52, hai người xông vào uy hiếp nhân viên và khách hàng, yêu cầu giao tiền.

Dưới sự đe dọa bằng vũ khí, nhân viên ngân hàng buộc phải làm theo yêu cầu. Chỉ trong 60 giây, hai nghi phạm chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường theo lộ trình đã tính toán từ trước.

Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến hoang mang, hoạt động giao dịch tại khu vực bị gián đoạn.

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