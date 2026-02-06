Ăn nho trước khi ngủ: Lợi ích cực lớn nhưng cần lưu ý điều này để không phản tác dụng

Dinh dưỡng 06/02/2026 11:26

Bạn có biết quả nho không chỉ là một món tráng miệng ngon lành mà còn chứa đựng 'chìa khóa' cho một giấc ngủ sâu? Các nghiên cứu mới nhất đã tìm thấy Melatonin trong loại quả này, khiến nhiều người tin rằng ăn nho trước khi ngủ là giải pháp tự nhiên cho chứng mất ngủ.

Giấc ngủ là yếu tố quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và sự cân bằng trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người phải đối mặt với khó khăn trong việc thư giãn và có một giấc ngủ đủ và sâu do thiếu melatonin. Tuy nhiên, bạn có thể cải thiện điều này bằng cách bổ sung các thực phẩm có melatonin như nho. Nho không chỉ là loại trái cây ngon miệng mà còn giúp thúc đẩy giấc ngủ và nâng cao chất lượng giấc ngủ do có chứa melatonin. 

Ăn nho trước khi ngủ: Lợi ích cực lớn nhưng cần lưu ý điều này để không phản tác dụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tại sao ăn nho tốt cho giấc ngủ?

Ăn nho tốt cho giấc ngủ là lời khuyên nhiều người nhận được. Vậy lí do cho điều này là gì?

Nho là một loại trái cây giàu chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Các thành phần này không chỉ có lợi cho sức khỏe tổng thể mà còn giúp cải thiện giấc ngủ của bạn. Sở dĩ, nho có thể giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ là do nho có chứa melatonin - chất giúp điều chỉnh nhịp sinh học và giấc ngủ của bạn.

Bên cạnh đó, nho cũng là nguồn cung cấp tryptophan dồi dào. Tryptophan là một loại axit amin thiết yếu, giúp bạn rút ngắn thời gian đi vào giấc ngủ do tryptophan giúp cơ thể sản sinh ra melatonin.

Ngoài ra, nho còn cung cấp folate, hay còn được biết đến với tên gọi là vitamin B9. Loại vitamin này thường bị thiếu hụt ở những người bị chứng mất ngủ và rối loạn giấc ngủ, do đó, việc bổ sung folate bằng cách ăn nho có thể trực tiếp giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Ăn nho trước khi ngủ: Lợi ích cực lớn nhưng cần lưu ý điều này để không phản tác dụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, nếu bạn đang gặp các vấn đề về giấc ngủ có thể bổ sung nho vào chế độ ăn hàng ngày.

Những lợi ích sức khỏe khác từ quả nho

Không chỉ được quan tâm vì melatonin, nho còn là loại trái cây giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Tăng cường miễn dịch: Nho chứa vitamin C - dưỡng chất quan trọng giúp nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư: Nho giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là resveratrol, catechin, quercetin và anthocyanin. Những hợp chất này giúp trung hòa gốc tự do, giảm viêm và có thể góp phần ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

Giúp ổn định huyết áp: Với hàm lượng natri thấp và giàu kali, nho phù hợp với chế độ ăn lành mạnh cho người cần kiểm soát huyết áp. Kali giúp cân bằng điện giải và hỗ trợ điều hòa huyết áp hiệu quả hơn.

Ăn nho trước khi ngủ: Lợi ích cực lớn nhưng cần lưu ý điều này để không phản tác dụng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ tim mạch: Resveratrol trong nho được chứng minh có lợi cho sức khỏe tim mạch, giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch liên quan.

Hỗ trợ giảm cholesterol: Nhờ chứa chất xơ, nho có thể góp phần làm giảm cholesterol toàn phần và cholesterol “xấu” LDL khi được sử dụng đều đặn trong chế độ ăn hợp lý.

Có lợi cho người mắc tiểu đường: Nho có chỉ số đường huyết thấp. Một số nghiên cứu cho thấy, các hợp chất trong nho có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Thời điểm tốt nhất để ăn nho là khi nào?

Ăn nho tốt cho giấc ngủ nhưng ăn nho vào thời điểm nào là thích hợp nhất?

Trên thực tế, không có thời điểm nào là tốt nhất để ăn nho. Bạn có thể ăn nho vào bất kỳ thời gian nào nếu bạn muốn. Nếu bạn muốn nhanh cảm thấy buồn ngủ và chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn, bạn có thể ăn nho trước khi bạn đi ngủ. Melatonin chứa trong nho sẽ giúp thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn và hàm lượng chất xơ của chúng hỗ trợ tiêu hóa.

Ăn nho trước khi ngủ: Lợi ích cực lớn nhưng cần lưu ý điều này để không phản tác dụng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, nếu bạn bị dị ứng với nho thì nên cân nhắc thật kỹ vì có thể gây ra các ảnh hưởng, tác dụng phụ và phá hủy mục đích ban đầu.

Bên cạnh đó, bạn cũng không nên ăn quá nhiều nho mỗi ngày. Vì ăn nho quá mức có thể dẫn đến tăng cân do hàm lượng đường cao, cũng như các tác dụng phụ như đầy hơi, đầy hơi, tiêu chảy và ợ chua do tính axit.

Quả nho có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này nên tránh xa

Quả nho có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này nên tránh xa

Quả nho không chỉ là một món ăn vặt ngon miệng, tươi mát mà còn là một kho tàng dinh dưỡng vô giá. Loại trái cây này, dù là nho đỏ, nho xanh hay nho đen, đều chứa một lượng lớn vitamin, khoáng chất, và đặc biệt là các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

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